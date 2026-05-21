TP.HCM: Cán bộ trại tạm giam đến tận nhà thăm, tặng quà gia đình phạm nhân

Ngày 21.5, Trại tạm giam số 1 Công an TP.HCM (ở xã Long Điền) đã tổ chức đoàn tặng quà cho gia đình phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn tại nơi cư trú và can phạm nuôi con nhỏ tại đơn vị.

Đoàn đã thăm, tặng quà cho 2 gia đình phạm nhân khó khăn, có lao động tốt ở xã Đất Đỏ và phường Rạch Dừa.

Vợ phạm nhân N.V.T (ở phường Rạch Dừa) chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình đi tù mà ở nhà vợ con lại được các cán bộ trại tạm giam, nơi chồng tôi đang chấp hành án phạt tù, xuống tận nơi để lắng nghe những lo lắng, tâm tư nguyện vọng của gia đình và cùng gia đình phối hợp tiếp tục giáo dục cải tạo phạm nhân đạt kết quả tốt. Sự quan tâm này giúp mẹ con tôi bớt tủi thân, có thêm nghị lực để sống và chờ ngày anh ấy trở về".

Tại buồng giam phụ nữ nuôi con nhỏ, đoàn cũng thăm và tặng quà trực tiếp cho phạm nhân N.N.Y, gồm sữa, tã bỉm, quần áo trẻ em, đồ dùng sinh hoạt cá nhân…

Nhìn các nữ cán bộ trại tạm giam khéo léo ẵm bồng, nựng nịu chơi đùa với con mình, N.N.Y bật khóc: "Nhiều đêm ôm con trong buồng giam, tôi chỉ biết khóc vì thương con thiệt thòi. Sáng nay được cán bộ quản giáo thông báo có đoàn công tác của đại diện lãnh đạo, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên của trại tạm giam đến động viên thăm hỏi mẹ con tôi, tôi thấy lòng mình vui mừng và cảm nhận được niềm tin, hy vọng vực dậy trong tôi.

Sự bao dung này là cái ơn lớn nhất đời tôi, tôi sẽ thành khẩn khai báo, cải tạo tốt để sớm được tái hòa nhập cộng đồng, trở về với gia đình, cho con tôi cuộc sống bình yên để phát triển tốt như bao đứa trẻ khác".

Cùng ngày, Trại tạm giam số 1 tổ chức chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho 76 phạm nhân, trong đó có 40 phạm nhân chuẩn bị được đặc xá.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn nghệ do chính phạm nhân thể hiện, Trại tạm giam số 1 đã tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật, chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân.

Phạm nhân cũng được trang bị kiến thức phòng ngừa tái phạm tội, nhận biết phương thức đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và phòng chống tái phạm tội cho người chấp hành xong bản án.