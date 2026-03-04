Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất phạm nhân được gọi video call, gặp người thân online hàng tháng

Trần Cường
Trần Cường
04/03/2026 15:08 GMT+7

Nếu thông tư được ban hành, từ giữa năm 2026 phạm nhân có thể liên lạc có hình ảnh, âm thanh 10 phút mỗi tháng 1 lần với người thân hoàn toàn miễn phí.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân, dự kiến sẽ trình Bộ trưởng ký ban hành trong tháng 5 và có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành thay thế cho Thông tư số 14/2020/TT-BCA hiện hành.

Theo cơ quan soạn thảo - Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dưỡng bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an, quá trình thực hiện chế độ gặp, nhận quà, liên lạc điện thoại cho phạm nhân theo quy định hiện hành gặp không ít khó khăn, vướng mắc và bất cập.

Đề xuất phạm nhân được gọi video call, gặp người thân online hàng tháng- Ảnh 1.

C10 đề xuất nhiều điểm mới trong việc thăm, gặp và liên lạc giữa phạm nhân với người thân

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trong đó, số lượng phạm nhân tăng nhanh dẫn đến tình trạng cơ sở vật chất ảnh hưởng đến việc tổ chức cho phạm nhân gặp, nhận quà, liên lạc điện thoại với người thân.

Ngoài ra, có tình trạng không phải người thân thích nhưng dùng giấy tờ giả để mạo danh người thân vào gặp, gửi tiền, quà cho phạm nhân… Thiết bị để phạm nhân liên lạc với người thân đã lạc hậu, không đảm bảo chất lượng khiến việc liên lạc thường xuyên bị gián đoạn, ảnh hưởng đến chế độ của phạm nhân.

C10 cho hay, việc xây dựng thông tư mới nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh và nhằm phù hợp, thống nhất với nội dung quy định chế độ gặp người thân thích, nhận quà, gửi thư, liên lạc… với người thân.

Đề xuất phạm nhân được gọi video call, gặp người thân online hàng tháng

Được video call miễn phí hàng tháng

Trong dự thảo C10 đề xuất bổ sung hình thức liên lạc có cả hình ảnh, âm thanh (video call) thay vì giới hạn liên lạc qua máy điện thoại cố định (có dây hoặc không dây) tại Thông tư 14/2020/TT-BCA.

Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, việc video call sẽ được quản lý chặt chẽ. Các phạm nhân sẽ gọi video call qua hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Công an quản lý và không được tự do sử dụng internet hoặc ứng dụng, nền tảng liên lạc khác.

Để được gọi video call, người thân đăng ký trực tuyến qua hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Công an quản lý và chỉ khi hình ảnh, âm thanh thu nhận trực tiếp trùng khớp với dữ liệu định danh đã xác lập thì cuộc gọi mới được diễn ra.

Dự thảo quy định phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được gọi video call. Phạm nhân được hưởng chế độ này được phép gọi video call 1 lần/tháng, thời lượng mỗi lần không quá 10 phút và hoàn toàn miễn phí.

Cạnh đó, C10 cũng đề xuất phạm nhân được khen thưởng sẽ được tăng số lần liên lạc với người thân 1 lần trong 1 tháng và không quá 10 phút.

Với phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ sẽ không được liên lạc với người thân.

Theo quy định, phạm nhân được gặp người thân 1 lần/tháng và mỗi lần gặp không quá 1 giờ hoặc giám thị có thể quyết định thời lượng tùy theo xếp loại chấp hành của phạm nhân.

Dự thảo quy định ngoài thăm gặp trực tiếp, C10 cũng đề xuất giám thị có quyền quyết định cho người thân gặp phạm nhân bằng hình thức trực tuyến trong tình trạng khẩn cấp, lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. 

Ngoài ra, nhằm đơn giản hóa thủ tục, trong dự thảo C10 đề xuất người thân có thể sử dụng VNeID để làm thủ tục thăm gặp.

