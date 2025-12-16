Đề xuất giảm 10% thuế thu nhập cho công dân số tích cực

Bộ Công an vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân số, nhằm khuyến khích người dân tích cực tham gia các dịch vụ trên môi trường số và định hướng phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID thành một "siêu ứng dụng".



Điều kiện để trở thành công dân số

Trong dự thảo, Bộ Công an quy định điều kiện trở thành công dân số phải là người được cấp tài khoản trên VNeID; có khả năng dùng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn; thực hiện các trách nhiệm của công dân số và đã được xếp hạng công dân số.

Bộ Công an cũng đề xuất công dân số được phân làm 3 hạng. Trong đó, công dân số tích cực có 350 điểm tín nhiệm trở lên, công dân số cơ bản từ 100 - 349 điểm và dưới 100 điểm chưa xếp hạng.

Thang điểm xếp hạng công dân số ẢNH: BỘ CÔNG AN

Điểm cộng cho công dân sẽ được tính dựa trên việc cập nhật dữ liệu, tần suất sử dụng dịch vụ số và các đóng góp cho cộng đồng số. Công dân sử dụng càng nhiều dịch vụ online, tích cực đóng góp ý kiến các dự thảo, tham gia khảo sát, phản ánh kiến nghị trên môi trường số, càng được cộng nhiều điểm. Công dân có điểm cao sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt về thuế phí, dịch vụ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội.



Theo đề xuất, công dân hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% sẽ được 100 điểm; góp ý dự thảo văn bản pháp luật cộng 10 điểm, tương tác với đại biểu Quốc hội cộng 5 điểm/lần; thực hiện thủ tục hành chính online cộng 7 điểm/lần; phản ánh kiến nghị cộng 5 điểm/lần được tiếp nhận, xử lý thành công…

Nhiều lợi ích cho công dân số tích cực

Bộ Công an đề xuất nhiều chính sách ưu đãi, tạo động lực cho công dân tích cực tham gia các dịch vụ trên môi trường số.

Cụ thể, người dân sẽ được miễn 100% phí, lệ phí đối với 66 thủ tục hành chính cơ bản, thiết yếu gắn với quyền nhân thân hoặc thủ tục hành chính có tần suất cao như đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, đổi giấy phép lái xe, cấp lại thẻ căn cước…

Ngoài việc được giảm 122 loại phí, lệ phí thủ tục hành chính, khi thành công dân số tích cực sẽ được giảm 10% đối với 5 loại thuế, lệ phí khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến ẢNH: BỘ CÔNG AN

Giảm tối thiểu 50% phí, lệ phí với 56 thủ tục hành chính phức tạp, cần nhiều chi phí quản lý như: nghiệm thu PCCC, khai thác thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, điều chỉnh thông tin cư trú, cập nhật ADN vào cơ sở dữ liệu về căn cước…

Đặc biệt, dự thảo đề xuất giảm 10% cho 5 loại thuế, lệ phí trước bạ khi thực hiện dịch vụ số, thủ tục hành chính trực tuyến thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID, như: thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử, thuế trước bạ đăng ký xe, thuế giá trị gia tăng khi mua hàng trực tuyến qua thương mại điện tử hoặc thanh toán không dùng tiền mặt…

Dự thảo quy định, công dân số cơ bản chỉ được miễn, giảm lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính. Công dân số tích cực sẽ được hưởng toàn bộ lợi ích, gồm cả giảm 10% thuế như trên.

Phát triển VNeID thành siêu ứng dụng

Bộ Công an cũng đề xuất mở rộng VneID trở thành một "siêu ứng dụng" với các tiện ích không giới hạn, bao gồm: cung cấp ví điện tử quốc gia và dịch vụ thanh toán số; cung cấp chữ ký số cá nhân an toàn; cung cấp kho dữ liệu cá nhân; cấp địa chỉ thư điện tử chính thức cho mỗi công dân; phát triển mạng xã hội.



Bộ Công an định hướng phát triển VNeID thành "siêu ứng dụng" ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Bộ Công an, các mạng xã hội do các doanh nghiệp tư nhân phát triển phát sinh thực trạng về các tài khoản ảo, tin giả, lừa đảo. Do đó, cần tạo ra một mạng xã hội mà 100% người dùng được xác thực danh tính tuyệt đối. Đây là kênh chính thức để công dân góp ý, phản biện và cơ quan nhà nước thông báo, giải quyết vấn nạn tin giả.

Dự thảo nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân số đang được lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đến ngày 31.12.