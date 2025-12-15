Bộ Công an giám định toàn bộ sản phẩm của hệ thống thẩm mỹ Mailisa

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, C03 đã phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bị can Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “buôn lậu”, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội "buôn lậu”, gồm Phan Thị Mai; Hoàng Kim Khánh; Nguyễn Thị Ngọc Trúc; Trần Đan Phượng; Vương Phượng Nghi; Võ Hoài Sơn; Lu Xueyi; Đỗ Bích Thủy.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, tổng trị giá hàng hóa buôn lậu trong thời gian từ 2020 - 2024 tạm tính khoảng 370 tỉ đồng.

Theo thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, đến nay cơ quan chức năng đã thu hồi 3 tỉ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.

Về chất lượng các sản phẩm của hệ thống Mailisa, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường, hiện đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định, để đánh giá chất lượng các sản phẩm này.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo C03, bà Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với chồng là bị can Hoàng Kim Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được tạo vỏ bọc hợp pháp. Từ đó, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Tính riêng 3 sản phẩm chủ lực là kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23, Mailisa đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Những sản phẩm giá rẻ được bà Mai và chồng "hô biến" thành hàng cao cấp bằng bao bì bắt mắt, truyền thông mạnh và hình ảnh doanh nhân thành đạt.

C03 cho hay, toàn bộ sản phẩm kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000 - 150.000 đồng/sản phẩm.

Sau đó, các sản phẩm thẩm mỹ này được vận chuyển qua Hồng Kông, nơi đặt 2 công ty ma của vợ chồng bà Mai cùng một số người Trung Quốc đứng tên để "hô biến" thành sản phẩm sản xuất tại Hồng Kông, kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu và giữ chức tổng giám đốc.