Thi đánh giá năng lực: Thí sinh được sử dụng VNeID để dự thi?

PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, phát biểu tại hội nghị ảnh: K.H

Thông tin được chia sẻ trong hội nghị tổng kết công tác lọc ảo nhóm phía nam và tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025, đồng thời triển khai kế hoạch năm 2026 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức chiều 5.12.

Đề xuất xem xét cho phép thí sinh sử dụng VNeID để dự thi

Góp ý tại hội thảo, PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, nêu thực tế không ít người học các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ vừa qua. Ví dụ, theo rà soát của trường ĐH này, có khoảng 30% sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. Học sinh các trường THPT các trường trên địa bàn cũng chịu những tác động nặng nề. Do đó, PGS Tô Văn Phương nêu đề xuất ĐH Quốc gia TP.HCM có phương án miễn giảm lệ phí cho học sinh khó khăn.

"Ngoài ra, cũng từ ảnh hưởng của mưa lũ, tình trạng thất lạc giấy tờ, đặc biệt là giấy tờ tùy thân được ghi nhận ở nhiều nơi. Vậy, kỳ thi cần tính đến phương án xử lý với trường hợp thí sinh bị rơi vào tình huống này", PGS Phương nhấn mạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vũ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cũng bày tỏ băn khoăn về quy định thí sinh phải có giấy CCCD bản chính mới được dự thi. Theo ông Vũ, có những trường hợp phụ huynh giữ CCCD nhưng đi du lịch nên thí sinh không thể dự thi. Do đó, kỳ thi có thể xem xét sử dụng VNeID để cho phép thí sinh dự thi.



Một số ý kiến đề xuất xem xét cho phép thí sinh sử dụng VNeID để dự thi đánh giá năng lực ảnh: K.H





Sẽ có bộ quy định, văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi chính thức

Trước đề xuất này, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết một trong những mục tiêu kỳ thi hướng đến năm tới là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh khi tham dự kỳ thi. Ví dụ, năm 2026 thí sinh tiếp tục làm bài thi trên giấy để thí sinh thuận lợi nhất, dễ dàng và thân thiện, giúp thí sinh mọi khu vực đều có tiếp cận bình đẳng như nhau. Về công tác tổ chức, phía ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đang xem xét đến khả năng hỗ trợ giảm lệ phí dự thi cho các thí sinh khó khăn để dễ dàng tiếp cận kỳ thi.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cũng cho biết, đơn vị này sẽ tính toán đến việc có hay không cho phép thí sinh sử dụng giấy tờ tùy thân bản điện tử trên ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, ông Chính cho biết Hội đồng kỳ thi đánh giá năng lực sẽ xem xét quyết định căn cứ trên kinh nghiệm và yêu cầu thực tế nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật. Nội dung này nếu có sẽ được thể hiện trong quy chế thi cụ thể được ban hành trước khi kỳ thi diễn ra.

Ngoài ra, một định hướng kỳ thi năm tới là tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức kỳ thi, hướng dẫn và giám sát để bảo đảm cán bộ thực hiện đúng quy định, quy trình, hạn chế sai sót, ngăn ngừa vi phạm. Bộ quy định, văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi chính thức sẽ được trình phê duyệt và ban hành vào cuối năm 2025, làm cơ sở cho công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026.

PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 thu hút hơn 152.000 thí sinh, trên 223.000 lượt đăng ký tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh/thành phố trên cả nước. Trong năm 2025, kỳ thi này được 111 cơ sở giáo dục ĐH sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh. Riêng hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2025 có khoảng 14.500 thí sinh trúng tuyển phương thức này (chiếm 56,32% chỉ tiêu) - đạt tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2018.

"Năm 2026, tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nội dung câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa quốc tế, đảm bảo độ tin cậy và khả năng phân loại cao; tăng cường giám sát, phòng chống gian lận; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong coi thi, chấm thi để nâng cao tính chính xác, minh bạch", Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho hay.

