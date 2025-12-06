Năm 2027, kỳ thi năng lực dự kiến có thêm bài thi chuyên biệt

Thông tin được chia sẻ trong hội nghị tổng kết công tác lọc ảo nhóm phía nam và tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025, đồng thời triển khai kế hoạch năm 2026 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức chiều 5.12. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), kỳ thi đánh giá năng lực năm 2027 dự kiến bổ sung thêm bài thi chuyên biệt phục vụ xét tuyển cho nhóm trường/ngành đặc thù, ví dụ trường y, thi trên máy tính và sẽ tồn tại song song với bài thi hiện hành.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 ảnh: Nhật Thịnh

Lịch thi đánh giá năng lực năm 2026

Tại hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính thông tin về các mốc thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026. Theo đó, đợt 1 tổ chức vào ngày 5.4.2026 (muộn hơn năm 2025) và đợt 2 tổ chức vào ngày 24.5.2026 (sớm hơn năm 2025). Địa điểm tổ chức kỳ thi năm tới tiếp tục được giữ ổn định như năm 2025, cụ thể tại 15 tỉnh/thành phố (theo đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập), bao gồm: TP.HCM, TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Về định hướng kỳ thi năm 2026, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho biết tiếp tục giữ nguyên tắc, mục tiêu và cấu trúc bài thi như năm 2025. Theo đó, bài thi gồm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ 60 câu; toán học 30 câu; tư duy khoa học 30 câu (logic, phân tích số liệu 12 câu và suy luận khoa học 18 câu).

Tuy nhiên, dù cấu trúc không đổi nhưng câu hỏi sẽ không ngừng được cải tiến để nâng cao chất lượng và bám sát yêu cầu thực tiễn.

Xem xét khả năng hỗ trợ giảm lệ phí dự thi cho các thí sinh khó khăn

Góp ý tại hội thảo, PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, nêu thực tế người học các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ vừa qua. Ví dụ, theo rà soát của trường ĐH này, có khoảng 30% sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. Do đó, PGS Phương nêu đề xuất ĐH Quốc gia TP.HCM có phương án miễn giảm lệ phí cho học sinh khó khăn.

Trước đề xuất này, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho biết ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đang xem xét đến khả năng hỗ trợ giảm lệ phí dự thi cho các thí sinh khó khăn để dễ dàng tiếp cận kỳ thi.