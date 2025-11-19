Đại biểu đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân với gia đình từ 2 con

Góp ý cho dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi chiều 19.11, đại biểu Trần Kim Yến (TP.HCM) đề nghị phải xem xét việc giảm trừ gia cảnh theo khu vực, theo vùng. Lý do, thực tế sinh hoạt giữa thành thị với nông thôn, vùng sâu vùng xa khác biệt rõ rệt.

Đại biểu Trần Kim Yến (TP.HCM) ẢNH: GIA HÂN

Theo nữ đại biểu, vấn đề này làm việc triển khai quản lý thuế phức tạp hơn, khó khăn hơn. Song mục tiêu sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân là cơ hội quan trọng giải quyết vấn đề bất đồng, hướng tới một hệ thống thuế công bằng, nhân văn, phù hợp tình hình kinh tế - xã hội.

"Nếu vì khó khăn, phức tạp không xem xét, không nghiên cứu vấn đề này không đúng mục tiêu đang đặt ra", bà nêu.

Góp ý thêm về các trường hợp miễn, giảm thuế khác, bà Yến cho hay Quốc hội vài ngày trước đã thảo luận luật Dân số, nêu nhiều chính sách khuyến sinh ứng phó tình trạng già hóa dân số diễn ra rất nhanh của đất nước.

Bà đề nghị cần xem xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trở lên, với tỷ lệ phù hợp. Khoản thu nhập đó đã trừ chi phí của người nộp thuế người phụ thuộc. Theo bà, cần đưa vào luật để nghiên cứu, có báo cáo đánh giá tác động. Từ đó giao Chính phủ ra thời điểm và cách thức thực hiện.

Đề xuất mở rộng phạm vi giảm trừ gia cảnh

Đại biểu Lê Thị Song An (đoàn Tây Ninh) nêu dự thảo luật chỉ giới hạn giảm trừ với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Song quy định này chưa toàn diện và chưa thể hiện đúng tinh thần khuyến khích lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

Đại biểu Lê Thị Song An (đoàn Tây Ninh) ẢNH: GIA HÂN

Bà đề xuất mở rộng phạm vi giảm trừ các loại thu nhập hợp pháp khác, như thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn hoặc là trúng thưởng. Bởi việc đóng góp từ thiện nhân đạo là hành vi cao đẹp, thể hiện trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái của người nộp thuế, không phụ thuộc vào nguồn gốc thu nhập.

Trên thực tế, nhiều cá nhân có thể sử dụng các khoản thu nhập khác nhau không chỉ từ tiền lương để thực hiện việc quyên góp. Do đó, việc mở rộng quy định này sẽ góp phần khuyến khích tinh thần tương thân tương ái.

Đặc biệt, với các khoản được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, đại biểu đề nghị nên tính cả chi phí lãi vay trả cho tổ chức tín dụng khi người dân mua nhà ở xã hội hoặc căn nhà thương mại đầu tiên và duy nhất.

"Hiện nay đối với người trẻ và các hộ gia đình có thu nhập trung bình, việc sở hữu nhà ở phần lớn phải dựa vào vốn vay ngân hàng. Nếu khoản lãi vay mua nhà được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, thì đây sẽ là chính sách hỗ trợ thiết thực giúp họ giảm gánh nặng tài chính, sớm ổn định chỗ ở và cuộc sống với mục tiêu an cư lạc nghiệp", đại biểu nêu.

Bà An cũng cho hay, quan điểm của cơ quan soạn thảo chưa mở rộng thêm giảm trừ với nội dung này, vì hệ thống dữ liệu đất đai và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Song chúng ta đang từng bước tích hợp dữ liệu về nhà ở, đất đai vào hệ thống định danh điện tử quốc gia, cho phép cơ quan chức năng dễ dàng xác định cá nhân thuộc diện mua nhà lần đầu hoặc chưa sở hữu bất động sản.

Trên thực tế, nguồn quỹ nhà ở xã hội hiện còn hạn chế, không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận chính sách vay ưu đãi. Do đó, việc chưa xem xét giảm trừ chi phí lãi vay cho người mua nhà ở xã hội hoặc căn nhà đầu tiên là chưa đảm bảo công bằng.

"Việc bổ sung chi phí này vào danh mục được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân là hoàn toàn khả thi nếu đi kèm theo cơ chế kiểm soát phù hợp", đại biểu Kim Yến nhìn nhận.



