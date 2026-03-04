Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: Quyết tâm đấu tranh với tội phạm mạng

Ngày 3.3, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 9 TP.HCM cùng với các ứng cử viên khác đã hoạt động tiếp xúc cử tri tại phường An Khánh và phường Bình Lợi Trung (TP.HCM).

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tiếp xúc cử tri tại phường An Khánh ẢNH: THANH TUYỀN

Đơn vị bầu cử số 9 gồm 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và 4 ứng cử viên khác, gồm: bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định; ông Nguyễn Hải Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM và ông Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới.

Ngoài ra, còn có 2 ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 là bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới và ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh.

Trước hơn 400 cử tri phường An Khánh, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày về chương trình hành động của mình với tinh thần tận tâm, tận tụy, liêm chính, kỷ cương, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, nói đi đôi với làm; xem hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri là thước đo trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Để thực hiện được cam kết này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, cam kết sẽ xây dựng hệ thống pháp luật "đúng và trúng", ưu tiên các lĩnh vực cải cách thể chế, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy và chữa cháy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... có hiệu quả, đạt các chỉ tiêu pháp lệnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng cho biết sẽ giám sát đến cùng các dự án hạ tầng trọng điểm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư công; chăm lo dân sinh và an sinh đô thị theo hướng "an toàn, công bằng, bao trùm", nâng cao chất lượng dịch vụ công thiết yếu, bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người yếu thế và phòng, chống bạo lực gia đình.

"Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số, dữ liệu và dịch vụ công theo tinh thần lấy người dân làm trung tâm; phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm lợi dụng không gian mạng, bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân...", Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày chương trình hành động trước cử tri ẢNH: THANH TUYỀN

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đưa ra các ý kiến, tập trung vào các vấn đề chính về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, rác thải, ô nhiễm môi trường; xử lý các dự án treo; vấn đề sách giáo khoa, cũng như nâng cao chất lượng dạy và học, năng lực, phẩm chất của giáo viên, vấn đề cấp thiết xây dựng trường trung học cơ sở ở phường An Khánh…

Tại buổi tiếp xúc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tiếp thu ý kiến cử tri và nhấn mạnh, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục đưa những câu hỏi, vấn đề mà cử tri đề đạt đến cơ quan có thẩm quyền để có phương án giải quyết, phản hồi cho cử tri ngay sau các kỳ họp.

Đông đảo cử tri phường Bình Lợi Trung nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

ẢNH: THANH TUYỀN

Loại bỏ thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân

Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 9 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri phường Bình Lợi Trung. Ngoài các ứng cử viên đại biểu Quốc hội kể trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Lợi Trung còn giới thiệu các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM, gồm: ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh; ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Giám đốc Sở Tài chính; bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên; bà Đặng Nguyễn Ngọc Xuân Mai, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Định và ông Dương Kim Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bcons.

Các ứng cử viên trong cuộc tiếp xúc cử tri tại phường Bình Lợi Trung ẢNH: THANH TUYỀN

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất khẳng định, với bề dày hơn 35 năm gắn bó với địa phương, ông sẽ là "cầu nối" vững chắc để chuyển tải kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến cấp có thẩm quyền. Ông Tuất nhấn mạnh 5 nhóm giải pháp trọng tâm trong chương trình hành động của mình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh cam kết sẽ quyết liệt thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm rà soát, loại bỏ những quy định rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NGỌC LÊ

Đồng thời, nâng cao chất lượng sống thông qua các dự án hạ tầng trọng điểm và tăng cường giám sát thực thi pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri.

"Với trách nhiệm và tâm huyết của mình, tôi sẽ luôn lắng nghe, phản ánh trung thực mọi tâm tư, nguyện vọng của bà con đến HĐND TP.HCM để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc tại địa bàn", ông Vũ Ngọc Tuất nhấn mạnh trước đông đảo cử tri phường Bình Lợi Trung.