Lần đầu đi bầu cử: Bạn đã sẵn sàng?

Trong số đó, có rất nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, họ được cầm trên tay lá phiếu – một quyền công dân được Hiến pháp trao và cũng là một dấu mốc trưởng thành không thể quên. Nhưng đi kèm với sự háo hức ấy là không ít băn khoăn. "Đi bầu cử có thực sự quan trọng không?", "Lá phiếu của mình có tạo ra khác biệt?", "Chọn ai, chọn dựa trên điều gì?", "Nếu mình không quan tâm, liệu có sao không?"…

Những quyết sách được thông qua tại nghị trường lại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người trẻ: từ học phí, cơ hội việc làm, chính sách khởi nghiệp, đến môi trường sống và các chương trình an sinh xã hội.

Một chính sách về lao động có thể quyết định cơ hội nghề nghiệp. Một thông tư về giáo dục có thể thay đổi hành trình học tập. Một chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trẻ có thể mở ra con đường khởi nghiệp… Và những quyết định đó được bàn thảo, biểu quyết bởi những người đại diện mà chính cử tri lựa chọn.

Hiểu được điều đó, trước thềm cuộc bầu cử quan trọng của đất nước, chương trình tọa đàm giao lưu trực tuyến "Tuổi trẻ với bầu cử" do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện, sẽ được tổ chức nhằm giúp người trẻ hiểu rõ hơn quyền, trách nhiệm và vai trò của mình.

Chương trình với sự tham gia của chuyên gia: thạc sĩ Trương Thị Minh Thùy, giảng viên môn luật hiến pháp, Khoa Luật Hành chính Nhà nước, Trường ĐH Luật TP.HCM và 2 bạn thanh niên: Thái Nguyễn Đăng Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM; Nguyễn Khắc Quốc Huy, quyền Bí thư Đoàn Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Chương trình sẽ diễn ra lúc 10 giờ ngày 5.3, tại thanhnien.vn và các nền tảng mạng xã hội: YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Tại đây, những câu hỏi rất "gen Z" sẽ được đặt ra một cách thẳng thắn như: "Vì sao người trẻ không thể đứng ngoài cuộc?", "Đi bầu có phải chỉ là quyền, hay còn là trách nhiệm?", "Làm sao để "chọn đúng người" thay vì chọn theo cảm tính?", "Lá phiếu hôm nay sẽ tác động thế nào đến 5 năm tới?"

Không phải là những khái niệm khô cứng, buổi giao lưu hướng đến những vấn đề rất đời: cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số, môi trường sống, an sinh xã hội… Những điều tưởng chừng nhỏ bé trong đời sống hằng ngày thực ra đều có mối liên hệ với những quyết định ở cấp lập pháp và chính quyền địa phương.

Có thể bạn đang tất bật với bài vở, công việc, dự định tương lai. Có thể bầu cử chưa phải điều bạn nghĩ tới mỗi ngày. Nhưng chỉ cần dành một buổi theo dõi chương trình, bạn có thể hiểu rõ hơn vì sao lá phiếu của mình không hề nhỏ bé. Và ít nhất, khi bước vào phòng bỏ phiếu, bạn có thể tự tin rằng mình hiểu bản thân đang làm gì.

Chương trình tọa đàm giao lưu trực tuyến "Tuổi trẻ với bầu cử", không chỉ cung cấp thông tin. Đó là một lời nhắc: người trẻ không đứng ngoài tiến trình phát triển của đất nước. Mỗi sự quan tâm, mỗi câu hỏi, mỗi lá phiếu đều là cách chúng ta thể hiện trách nhiệm và khát vọng của thế hệ mình.

Hãy theo dõi chương trình và đặt câu hỏi. Bởi tương lai 5 năm tới bắt đầu từ những quyết định hôm nay.