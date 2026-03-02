Gen Z thực hiện quyền công dân: Hành trình trưởng thành từ lá phiếu

Hiểu đúng là bước đầu tiên của trách nhiệm. Các gen Z tin rằng đi bầu cử không chỉ là quyền mà còn là lời khẳng định "tôi sẵn sàng" - sẵn sàng đồng hành, trưởng thành cùng đất nước. Và mỗi lá phiếu là dấu mốc trưởng thành của người trẻ, bởi trưởng thành không chỉ ở tuổi tác mà còn ở ý thức công dân.

Nhận ra mình lớn hơn để suy nghĩ rộng hơn cho đất nước

Là sinh viên năm nhất nên đây là lần đầu tiên Thái Mạc Tường Vi (sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) đủ tuổi công dân để tham gia bầu cử. Tường Vi thừa nhận có một khoảng thời gian nghĩ bầu cử là chuyện của người lớn. Vi biết về bầu cử, nhưng không thực sự hiểu sâu hay cảm nhận rõ ý nghĩa. Khi ấy Vi vẫn đang ở đâu đó giữa việc học, những dự định cá nhân và thế giới nhỏ của mình.

Cử tri trẻ tại TP.HCM đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sớm tại khu vực đặc thù ẢNH: CTV

Từ khi bước vào đại học theo đuổi con đường tri thức, Vi mới dần nhìn thấy bức tranh rộng lớn hơn của xã hội. Không chỉ là kiến thức đại cương trên giảng đường, mà còn là những điều diễn ra mỗi ngày quanh mình: môi trường học tập, cơ hội phát triển, các chính sách giáo dục, hạ tầng giao thông, sự phát triển của cộng đồng nơi mình đang sống. Và Vi bắt đầu nhận ra rằng những quyết định ở tầm xã hội thực ra không hề đứng ngoài thế hệ trẻ. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến hiện tại và tương lai của mình.

"Mình bắt đầu tìm hiểu về quyền công dân, về những điều mà mọi công dân đều có nghĩa vụ và trách nhiệm. Vì mình biết khi bước qua cột mốc tuổi 18, mình đã lớn thật rồi và cũng cần ý thức rõ vai trò của mình trong xã hội. Lúc đó, mình tự hỏi: Bản thân mong muốn điều gì cho môi trường sống của mình? Và mình sẽ lựa chọn như thế nào để phù hợp với những giá trị đó?", Tường Vi chia sẻ.

Từ đó, Vi chủ động tìm hiểu kỹ hơn, đọc thông tin từ các kênh chính thống, theo dõi nội dung phổ biến kiến thức về quyền công dân và bầu cử dành cho người trẻ, tìm hiểu chương trình hành động và thông tin của các ứng cử viên. "Quá trình đó giúp mình học được nhiều thứ, và quan trọng nhất là nhận ra sự trưởng thành không đến từ việc đủ tuổi, mà đến từ việc nghiêm túc với lựa chọn của bản thân", Vi bày tỏ.

Bên cạnh bản thân, Vi cho biết bạn bè cũng háo hức tìm hiểu, cập nhật thông tin và trao đổi với nhau trong những cuộc trò chuyện thường ngày. Trong gia đình, những bữa cơm dịp lễ tết sum vầy, người lớn cũng nhắc Vi: "Đến tuổi bầu cử rồi đấy". Ban đầu Vi chỉ nghe như một lời nhắc, nhưng dần dần Vi hiểu đó là một sự trao gửi trách nhiệm.

Vi chia sẻ: "Mình nhận ra không chỉ bản thân, mà rất nhiều người xung quanh cũng đang ý thức rõ vai trò công dân và thực hiện điều đó một cách nghiêm túc, từ việc tự tìm hiểu đến chia sẻ thông tin đúng đắn cho người thân. Vậy là mình cũng dần chủ động chia sẻ góc nhìn của bản thân hơn với bạn bè, người thân trong gia đình và cùng nhắc nhở nhau để bầu cử đúng cách, đúng hạn".

Lần đầu cầm thẻ cử tri trên tay, với Vi là dấu mốc rất đặc biệt: "Nó nhắc mình rằng bản thân đang sống ở đất nước VN tươi đẹp và tiếng nói của mình có giá trị. Lá phiếu bầu cử chính là sự công nhận vai trò công dân, để nói rằng mình quan tâm, mình suy nghĩ và mình sẵn sàng góp một nhịp tim vào nhịp đập của xã hội. Nó cũng là cách để tự nhắc bản thân mình đã lớn hơn ngày hôm qua, và bắt đầu suy nghĩ rộng hơn cho đất nước, chứ không chỉ cho riêng mình".

Cũng là sinh viên năm nhất, vừa là đảng viên Chi bộ 20, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Lê Thanh Thảo rất mong đợi đến ngày cầm lá phiếu trên tay để tham gia thực hiện quyền công dân.

Thanh Thảo cho biết đây chính là cột mốc để thấy mình trưởng thành hơn và hiểu rõ hơn về trách nhiệm của một công dân. "Việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đối với em là một trải nghiệm mới và ý nghĩa. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân và em cảm thấy tự hào khi mình đủ tuổi để trực tiếp thực hiện quyền đó. Trước ngày bầu cử, em tìm hiểu về vai trò của Quốc hội, xem thông tin các ứng cử viên và chú ý thời gian, địa điểm bỏ phiếu để đi đúng và thực hiện đầy đủ. Dù chỉ là một lá phiếu của cá nhân, em tin rằng đó là cách người trẻ như em góp phần thể hiện chính kiến và trách nhiệm với xã hội", Thảo bày tỏ.

Niềm tự hào của mỗi công dân trẻ

Là sinh viên ngành quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ TP.HCM, đồng thời là cán bộ Đoàn - Hội, Thái Nguyễn Đăng Khoa (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM) có cơ hội tiếp cận và nghiên cứu một cách có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Quá trình học tập không chỉ giúp Khoa nắm vững quy trình, nguyên tắc tổ chức bầu cử, mà quan trọng hơn, giúp chàng sinh viên hiểu sâu sắc rằng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và được trao gửi thông qua lá phiếu của mỗi công dân.

Chính sự tiếp cận từ sớm ấy đã thôi thúc Khoa chủ động tra cứu, tìm hiểu và chia sẻ thông tin về hoạt động bầu cử; đồng thời quan tâm nghiên cứu về các ứng cử viên, chương trình hành động một cách nghiêm túc, có chọn lọc, đúng với tinh thần trách nhiệm của một người trẻ.

"Năm nay là lần đầu tiên em đủ điều kiện tham gia bầu cử. Với em, đây không chỉ là dấu mốc khó quên trong hành trình trưởng thành của bản thân, mà còn đánh dấu sự chín chắn trong nhận thức và trách nhiệm công dân", Khoa bày tỏ và khẳng định: "Em ý thức rõ rằng mình đang chính thức thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước và quyết tâm sẽ tham gia bầu cử một cách nghiêm túc, đúng quy định; chuẩn bị kỹ lưỡng thông tin, cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện quyền của mình".

Với vai trò, nhiệm vụ được phân công trong tổ chức Đoàn - Hội, Khoa xác định bản thân không chỉ dừng lại ở làm tốt phần mình trong hoạt động bầu cử, mà cần tiếp tục tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên, bạn bè và gia đình tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

"Em mong muốn góp phần lan tỏa nhận thức rằng đi bầu không chỉ là quyền, mà là trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi công dân trẻ. Em tin rằng thế hệ trẻ không đứng ngoài những vấn đề chung của đất nước. Việc tuổi trẻ hiểu luật, tôn trọng luật và chủ động thực hiện quyền dân chủ của mình cũng chính là cách khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân tích cực. Mỗi lá phiếu được thực hiện với sự cân nhắc và trách nhiệm là một lời cam kết rõ ràng rằng người trẻ hôm nay sẵn sàng hành động có trách nhiệm và góp tiếng nói xây dựng tương lai chung của đất nước", Khoa chia sẻ đầy tâm huyết.

Với Trần Vỹ, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, lần đầu tiên được tham gia bầu cử là niềm vinh dự đi kèm sự háo hức, mong đợi.

Để chuẩn bị cho dấu mốc đặc biệt này, Vỹ đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, theo dõi định hướng và cam kết của từng người để có lựa chọn phù hợp. "Lá phiếu tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn", hiểu được câu nói ấy nên Vỹ muốn mỗi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng và có trách nhiệm.

"Với em, lần đi bầu cử đầu tiên không chỉ thực hiện quyền của công dân, mà còn là cách thể hiện tình yêu đất nước bằng hành động cụ thể. Em hy vọng rằng mỗi bạn trẻ chúng ta sẽ trân trọng lá phiếu của mình, cùng lan tỏa tinh thần trách nhiệm, để mỗi mùa bầu cử thực sự trở thành ngày hội của niềm tin và khát vọng phát triển đất nước", Vỹ chia sẻ. (còn tiếp)