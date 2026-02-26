Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nhóm sinh viên cùng ‘Góp nắng xuân’ một cách ý nghĩa

Võ Thị Thùy Dương
Võ Thị Thùy Dương
26/02/2026 10:42 GMT+7

Nằm trong chuỗi hoạt động của dự án cộng đồng phi lợi nhuận Share for Love – Lan tỏa yêu thương, chương trình thiện nguyện "Góp nắng xuân" đã mang đến những phần quà và sân chơi giáo dục đầy tính nhân văn cho các em nhỏ trong những ngày đầu năm mới.

Dự án được xây dựng và vận hành bởi nhóm sinh viên đang sinh sống, học tập trên địa bàn TP.HCM, Share for Love hướng đến mục tiêu kết nối nguồn lực trẻ, lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua các hoạt động giáo dục, hỗ trợ và đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm sinh viên cùng ‘Góp nắng xuân’ một cách ý nghĩa - Ảnh 1.

Chương trình "Góp nắng xuân" đã mang đến những phần quà và sân chơi ý nghĩa cho các em nhỏ dịp đầu năm mới

ẢNH: VÕ THỊ THÙY DƯƠNG

Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, chương trình "Góp nắng xuân" được tổ chức tại Trường Tình thương Lasan (P.Tân Hưng, TP.HCM) trong bầu không khí sôi nổi và ấm áp. Không chỉ đơn thuần là một buổi trao quà đầu xuân, chương trình còn được thiết kế như một sân chơi giáo dục bổ ích với chuỗi hoạt động chuyên đề, trò chơi tương tác và giao lưu văn nghệ, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các em nhỏ.

Tại chương trình, các thành viên và tình nguyện viên của Share for Love đã chủ động chia nhóm, tổ chức các hoạt động khởi động bằng những câu hỏi gợi mở đầy hào hứng. Điểm nhấn của sự kiện là chuyên đề "Cách sử dụng điện thoại thông minh hiệu quả", được lồng ghép khéo léo thông qua hai trò chơi tương tác "Hiệp sĩ – Quái vật" và "Đèn giao thông". Thông qua hình thức "học mà chơi, chơi mà học", nội dung tuyên truyền về việc sử dụng thiết bị công nghệ an toàn, hợp lý đã được truyền tải một cách sinh động, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau.

Nhóm sinh viên cùng ‘Góp nắng xuân’ một cách ý nghĩa - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên nhiệt huyết tại chương trình

ẢNH: VÕ THỊ THÙY DƯƠNG

Nhóm sinh viên cùng ‘Góp nắng xuân’ một cách ý nghĩa - Ảnh 3.

Các em nhỏ vô cùng thích thú khi tham gia chương trình

ẢNH: VÕ THỊ THÙY DƯƠNG

Khép lại chương trình là phần giao lưu văn nghệ và trao quà cho các em. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tâm huyết, được trích từ quỹ bán móc khóa handmade do chính các thành viên dự án thực hiện. "Góp nắng xuân" không chỉ mang đến niềm vui đầu năm mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thành phố trong hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Khám phá thêm chủ đề

góp nắng xuân Share for Love dự án phi lợi nhuận của sinh viên chương trình Góp nắng xuân
