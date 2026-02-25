Nghe shipper kể chuyện giao hàng sau tết, mong được lì xì bằng... sự thông cảm

Nếu như những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều shipper ví mình như "vận động viên marathon" khi phải chạy hết công suất từ sáng sớm đến khuya, khi đơn hàng tăng vọt, kho bãi quá tải, điện thoại liên tục báo cuốc mới, thì sau tết cũng là hình ảnh tương tự. Chính trong những ngày "trả hàng" ấy, không ít câu chuyện dở khóc dở cười đã diễn ra.

Gọi khách nhận những đơn hàng tồn trước tết, shipper lo bị khách trách móc. Ảnh chụp ngày 24.2 (mùng 8 tháng giêng) ẢNH: THANH NAM

"Qua tết rồi, giao hàng chi nữa"

Shipper Phạm Quốc Duy (30 tuổi), tài xế của một ứng dụng giao hàng nhanh ở khu vực P.Bình Trưng, TP.HCM (trước là P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM), kể rằng từ mùng 3 tết, điện thoại anh đã đầy ắp thông báo giao lại những đơn chưa phát được trước đó.

"Trước tết, kho quá tải. Có đơn bị dồn lại, có đơn khách hẹn giao sau. Qua mùng là tôi bắt đầu đi trả lại từng món", anh Duy nói.

Nhưng không phải đơn nào cũng suôn sẻ. Anh Duy kể về đơn hàng giao hộp quà bánh cao cấp đặt từ 27 tháng chạp. Do trục trặc vận chuyển liên tỉnh, đến mùng 4 gói hàng mới về tới TP.HCM. Khi anh mang tới, khách mở cửa, nhìn hộp quà rồi lắc đầu: "Qua tết rồi, giao hàng chi nữa, anh đem về đi. Nhà tôi mua cái khác rồi".

"Tôi cũng hiểu tâm lý người ta. Nhưng mỗi lần bị từ chối, tôi lại phải quay về kho, làm thủ tục hoàn trả, mất thêm thời gian mà không được tính đủ công", anh Duy chia sẻ.

Theo anh Duy, sau tết là giai đoạn "nhạy cảm" vì nhiều món hàng gắn với thời điểm cụ thể: giỏ quà biếu, đồ trang trí, bánh mứt, áo dài, bao lì xì in tên… Chỉ cần trễ vài ngày là mất giá trị sử dụng.

Nhiều shipper cho biết sau tết họ vẫn chưa thể "thở" vì phải giao hàng nhiều ẢNH: THANH NAM

Không ít shipper cho biết, điều áp lực nhất không phải là chạy xe, mà là nghe những lời trách móc. Shipper Nguyễn Minh Tài (32 tuổi, ngụ ở 345 Trịnh Thị Búp, P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM), cho biết sáng mùng 2 tết có nhận giao một bộ áo dài trẻ em. Khi gọi điện báo sắp tới nơi, đầu dây bên kia thở dài: "Giờ mới giao thì mặc mùng nào nữa?".

"Tôi chỉ biết xin lỗi. Nhưng thực ra tôi nhận đơn lúc sáng, đâu phải người giữ hàng mấy ngày trước", anh Tài nói.

Có lần anh Tài giao một giỏ hàng là đồ cúng giao thừa. Vì giao trễ, khách lớn tuổi mở cửa, trách nhẹ: "Cả nhà chờ bộ này để đủ mâm cúng, vậy mà không kịp". Dù giọng nói không gay gắt, anh Tài vẫn thấy áy náy.

"Đầu năm ai cũng muốn mọi thứ trọn vẹn. Khi một món đồ đến trễ, người giao hàng là người xuất hiện trước mặt nên dễ bị… lãnh đủ'", anh Tài bộc bạch.

Giao hàng sau tết cũng lắm chuyện "cười ra nước mắt" ẢNH: THANH NAM





Shipper giao hàng giống như đi "xin lỗi"

Shipper Trần Văn Ngọc (26 tuổi), chuyên nhận giao hàng từ các shop online ở khu vực ngã 6 An Phú, P.Thuận Giao, TP.HCM (trước là P.Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), cho biết sau tết, lượng đơn hàng phải hoàn lại (tức trả về) tăng rõ rệt.

"Có ngày tôi đi trả hơn chục đơn. Toàn là đồ tết. Nào là hộp quà, đèn lồng, câu đối", Ngọc kể.

Ngọc ví von, những ngày sau Tết Nguyên đáng, giới shipper đi giao hàng giống như đi… xin lỗi thay cho cả chuỗi vận hành phía sau. "Đa phần là bị khách thắc mắc: Giữ hàng làm chi mà giờ mới giao?", Ngọc nói.

Shipper Đỗ Văn Giang (27 tuổi, ngụ ở 226 Quốc lộ 1K, P.Đông Hòa, TP.HCM; trước là P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho biết anh thường xuyên bị khách hiểu lầm là cố tình "ôm hàng".

"Có khách hỏi: "Anh giữ hàng làm chi mà giờ mới giao?". Tôi phải giải thích là hàng nằm ở kho trung chuyển, khi hệ thống phân tuyến mới tới tay tôi", Giang nói.

Theo Giang, dịp tết, lượng đơn tăng đột biến khiến kho bãi và nhân sự quá tải. Sau tết, dù đường sá thông thoáng hơn, hệ thống vẫn cần vài ngày để xử lý lượng hàng tồn. "Khách thì nghĩ qua mùng là mọi thứ bình thường. Nhưng thực tế phải mất vài ngày để mọi thứ trơn tru lại", Giang chia sẻ.

Nhiều đơn hàng bị "kẹt" lại trong thời gian nghỉ tết ẢNH: THANH NAM

Shipper Trần Lượng (36 tuổi, ngụ ở 30 đường số 15, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nói rằng không phải câu chuyện nào cũng căng thẳng. Có những tình huống khiến chính shipper cũng phải bật cười.

Anh Lượng kể, mùng 7 tết anh giao một thùng bia đặt từ trước giao thừa. Khách ra nhận hàng cười: "Chắc để dành tới rằm uống tiếp". Cả hai cùng cười xòa.

Shipper Đỗ Văn Giang thì nhớ một đơn giao bao lì xì in tên. Khi nhận hàng, khách nói: "Thôi để dành năm sau xài luôn". Rồi khách dúi thêm cho anh Giang 20.000 đồng, bảo "tôi lì xì đấy, coi như lấy hên đầu năm nhé". "Những lúc đó thấy nghề mình cũng có niềm vui. Không phải ai cũng trách móc", Giang nói.

Theo shipper Trần Lượng, bản thân anh và những đồng nghiệp gặp áp lực vô hình sau mỗi đánh giá. Vì trong môi trường làm việc dựa nhiều vào đánh giá sao, mỗi phản hồi của khách đều ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập shipper.

Anh Lượng cho biết chỉ cần vài đánh giá thấp vì giao trễ, tài khoản có thể bị hạn chế nhận cuốc. "Nhiều khi lỗi không hoàn toàn do mình, nhưng khách chỉ thấy mình là người giao", anh Lượng kể.

Cũng theo anh Lượng, các nền tảng thương mại điện tử thường có quy trình xử lý khiếu nại, nhưng trong thực tế, shipper vẫn là người trực tiếp chịu áp lực đầu tiên. "Đầu năm ai cũng muốn vui vẻ. Nhưng chỉ cần một đơn không như ý là tâm trạng đi xuống. Những người shipper chúng tôi phải cố giữ bình tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng để không làm mọi việc căng hơn", anh Lượng chia sẻ.

Giao những đơn hàng bị "kẹt" trước tết, anh Duy cho biết shipper chỉ mong được khách thông cảm ẢNH: THANH NAM

Shipper Phạm Quốc Duy nhìn nhận, khi một món đồ phục vụ tết bị giao muộn, người mua dễ thất vọng. Và vì shipper là người xuất hiện trực tiếp nên thường trở thành "chỗ trút" của sự khó chịu từ khách. "Chúng tôi chỉ mong là khách hiểu việc giao hàng trễ là điều không ai mong muốn. Hy vọng là nếu khách có nhận hàng trễ, đừng cáu gắt mà nói nhẹ nhàng, có đánh giá công tâm, cảm thông với shipper. Chúng tôi xem đó như là lì xì đầu năm", anh Duy nói.

Shipper Quản Thanh Hưng (32 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa) nói: "Cũng hiểu tâm lý là khách bực khi một món đồ tết được giao sau tết, nên có bị nói này nói kia thì shipper chúng tôi vẫn chịu. Chúng tôi cứ nỗ lực hoàn thành từng đơn hàng, dù đôi khi phải nghe những lời trách không thuộc về mình", anh Hưng tâm sự.