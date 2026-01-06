Cuối năm, đơn hàng của shipper tăng gấp rưỡi, chạy từ sáng đến khuya

"Mùa vàng" của những người giao hàng

Từ sáng sớm đến khuya, những chiếc áo khoác đồng phục của các ứng dụng giao hàng xuất hiện rất nhiều trên mọi tuyến đường. Thùng hàng phía sau xe mang theo đủ loại hàng hóa. Những shipper gần như chạy đua với thời gian để giao kịp đơn, kịp giờ, kịp nhu cầu mua sắm tăng vọt của người dân thời điểm cuối năm.

Theo shipper Đỗ Thế Anh (27 tuổi, ngụ đường Tạ Quang Bửu, P.Chánh Hưng; trước đây là P.4, Q.8, TP.HCM), thời gian này được xem là "mùa vàng" của những người giao hàng. "Bình thường mỗi ngày tôi chạy khoảng 25 - 30 đơn, nhưng từ đầu tháng 12.2025 đến nay, có ngày lên hơn 45 đơn", anh chia sẻ trong lúc tranh thủ ăn ổ bánh mì bên lề đường.

Theo shipper Tạ Công Lâm Quốc Phong, để kiếm thu nhập cao, shipper đối diện với nhiều áp lực ẢNH: XUÂN PHƯƠNG

Theo Thế Anh, cao điểm cuối năm không chỉ đến từ các sàn thương mại điện tử mà còn từ nhu cầu mua quà tết, đồ trang trí, thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm… "Khách đặt nhiều, lại hay yêu cầu giao gấp, có đơn giao trễ 5 - 10 phút là bị gọi liên tục", anh nói.

Còn shipper Bùi Trọng Duy (27 tuổi, ngụ đường Huỳnh Khương An, P.An Hội Đông; trước thuộc P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: "Đơn hàng vào thời điểm cuối năm tăng gấp rưỡi, chạy từ sáng đến khuya. Nhiều hôm tôi chạy tới gần nửa đêm mới về, mệt rã rời. Và cũng không thể phủ nhận mùa cao điểm mang lại thu nhập tốt hơn cho shipper. Nếu ngày thường thu nhập dao động từ 8 - 10 triệu đồng/tháng thì dịp cuối năm, tôi và nhiều đồng nghiệp có thể chạm mốc 13 - 15 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nếu "cày" đủ khung giờ thưởng".

Shipper Nguyễn Văn Tiến (25 tuổi, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Mỹ; trước là P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) cho rằng thu nhập tăng, nhưng không "dễ ăn". "Để đạt được mức thu nhập đó, shipper phải chấp nhận làm việc 10 - 12 tiếng/ngày. Có hôm mưa gió, đường đông, kẹt xe, đơn giao trễ là bị khách phàn nàn, đánh giá thấp. áp lực lắm chứ không phải cứ chạy là có tiền", Tiến kể.

Áp lực không chỉ đến từ lượng đơn tăng…

Cuối năm, áp lực không chỉ đến từ lượng đơn tăng mà còn từ… thái độ khách hàng. Nhiều shipper tâm sự rằng khách dễ cáu gắt hơn khi hàng giao chậm do kẹt xe, thời tiết xấu.

"Có khách gọi điện hối liên tục, trong khi đường kẹt cứng. Mình giải thích thì họ không thông cảm, còn dọa báo app (ứng dụng - PV)", shipper Vũ Minh Thảo (31 tuổi, ngụ đường số 5, P.Linh Xuân; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho hay.

Bên cạnh đó, các chính sách thưởng và phạt của ứng dụng cũng khiến shipper căng thẳng. "Muốn được thưởng thì phải đạt số đơn nhất định, không hủy đơn, không bị khách đánh giá thấp. Chỉ cần một sự cố nhỏ là coi như mất thưởng", anh Thảo nói và chia sẻ thêm: "Chính áp lực giữ tỷ lệ đánh giá cao khiến những shipper như chúng tôi phải chạy nhanh hơn, thậm chí chấp nhận rủi ro để kịp giao hàng đúng giờ".

Và phía sau thu nhập tưởng chừng hấp dẫn là vô vàn áp lực, rủi ro và những đánh đổi về sức khỏe mà không phải ai cũng nhìn thấy. Không ít shipper cho biết họ thường xuyên ăn uống qua loa dẫn đến đau dạ dày, suy nhược.

Shipper Tạ Công Lâm Quốc Phong (32 tuổi, ngụ đường Nam Cao, P.Tăng Nhơn Phú; trước là P.Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) kể: "Đau lưng, mỏi cổ, tê tay là chuyện thường. Trời nắng thì mệt, trời mưa thì lạnh, dễ cảm sốt. Nhưng nghỉ thì tiếc đơn, nên tôi cũng như nhiều người giao hàng khác cứ ráng".

Anh Quốc Phong cũng cho hay từng bị viêm họng kéo dài do chạy xe ban đêm, hít nhiều bụi và gió lạnh. "Lúc đó tôi mới thấy sức khỏe quan trọng, nhưng cũng khó cân đối vì còn phải lo tiền sinh hoạt", anh chia sẻ.

Shipper Nguyễn Văn Phong (34 tuổi, ngụ đường Thành Thái, P.Diên Hồng; trước là P.14, Q.10, TP.HCM) nói: "Nguy hiểm hơn là nguy cơ tai nạn giao thông. Chỉ cần sơ sẩy trong lúc vội vàng là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuối năm xe đông, người đông, nếu chạy nhiều giờ liền là dễ mất tập trung".

Chuyên gia tâm lý học lao động Đào Trúc Vân, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Vạn Hạnh Psy (P.Bình Phú; trước là P.10, Q.6, TP.HCM), cho rằng trong mùa cao điểm cuối năm, shipper cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe và an toàn. Bà Vân khuyến cáo: "Làm việc liên tục nhiều giờ có thể gây kiệt sức, tăng nguy cơ tai nạn. Shipper nên chia ca hợp lý, nghỉ ngơi ngắn giữa các khung giờ, ăn uống đủ chất và uống đủ nước".

Theo bác sĩ Nguyễn Huỳnh Phương, làm việc tại Phòng khám Bệnh viện ĐH Y Dược 1 (TP.HCM), shipper là một trong những nhóm lao động dễ gặp các vấn đề về xương khớp, hô hấp, dạ dày do đặc thù công việc. "Vào mùa cao điểm, nguy cơ này càng tăng nếu không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Shipper nên trang bị đồ bảo hộ, áo mưa chất lượng, găng tay, khẩu trang… để giúp giảm tác động của thời tiết và môi trường", bác sĩ Phương nói.