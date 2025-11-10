Nghe shipper kể chuyện 'cười ra nước mắt'

"Khổ quá, giờ mà còn Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu gì nữa"

Shipper Nguyễn Văn Tiến (25 tuổi, ngụ ở hẻm 994A Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Mỹ, TP.HCM; trước đây là P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM), cho hay khi hệ thống sáp nhập địa giới hành chính hoạt động từ ngày 1.7, trong những lần giao hàng đã gặp không ít chuyện "cười ra nước mắt".

Tiến kể có lần giao hàng đến P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước là P.Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). "Khi đến nơi đã gọi "em tới rồi nha", thì người nhận hàng hỏi "tới đâu?". Tôi trả lời "dạ, tới P.Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương như trong hóa đơn nè chị" thì bị họ trách "khổ quá, giờ mà còn Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu gì nữa. Hai tỉnh này đã sáp nhập thành TP.HCM rồi mà". Thấy họ trách cũng đúng, vì tôi chỉ nghĩ tới địa chỉ phường và tỉnh cũ, nên chỉ biết im lặng", Tiến nhớ lại.

Các ứng dụng giao hàng chưa cập nhật địa giới mới, khiến shipper lẫn khách đều gặp khó khi giao hàng, đặt hàng ẢNH: THANH NAM

Chuyện của Tiến không cá biệt. Nhiều shipper cho biết những cuộc đối thoại tưởng chừng đùa vui như thế trở thành "chuyện cơm bữa" suốt thời gian qua. Sau sáp nhập, những địa chỉ vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Ngược lại, những địa chỉ tuy lạ nhưng thực tế rất quen.

Trịnh Minh An (31 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ, ngụ ở đường Tôn Đản, P.Khánh Hội, TP.HCM; trước đây thuộc P.4, Q.4, TP.HCM) kể chuyện đi giao hàng ở P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM cũng bị khách càu nhàu.

"Khách nói tôi địa chỉ ở P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM. Tôi nói làm gì có P.Tân Hưng Thuận? Khách vẫn khăng khăng "nhà tôi ở P.Tân Hưng Thuận". Sau một hồi, mới hiểu là cả hai "lạc nhịp". Tôi nói đến địa chỉ mới sau khi sáp nhập, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM đã trở thành P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM", anh An cho hay.

Nhiều ứng dụng giao hàng vẫn hiển thị địa chỉ cũ, khiến tài xế gặp khó khi giao hàng ẢNH: THANH NAM

Anh Nguyễn Văn Phong (34 tuổi, ngụ ở đường Thành Thái, P.Diên Hồng, TP.HCM; trước đây là P.14, Q.10, TP.HCM), cho biết ở Q.4, TP.HCM trước đây gồm các phường có chữ số như: P.1, P.2, P.3… Nhưng hiện tại đã đổi thành phường với tên chữ như: P.Vĩnh Hội, P.Khánh Hội, P.Xóm Chiếu…

"Khách nói giao đến P.15, Q.4. Tôi nói giờ sáp nhập, P.15 thuộc P.Xóm Chiếu. Họ lại cự cãi "tôi ở P.Khánh Hội". Hóa ra, một phần P.15, Q.4 cũ thuộc P.Xóm Chiếu, phần còn lại thuộc P.Khánh Hội", anh Phong kể.

Cũng theo anh Phong, chuyện "nhầm địa chỉ quen" hiện nay là chuyện bình thường. "Nhiều chỗ tôi từng giao cả trăm lần, giờ hệ thống Google Maps báo tên khác, phường khác. Lắm khi app (ứng dụng) giao hàng chưa kịp cập nhật, tôi phải tự mở bản đồ hành chính mới để đối chiếu. Cảm giác như đang học lại địa lý vậy", anh Phong kể thêm.

Shipper cho biết chuyện "nhầm địa chỉ quen" hiện nay là chuyện bình thường ẢNH: THANH NAM

Các shipper ở khu vực từng là giáp ranh giữa TP.HCM với các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) cũng "hoa mắt" với những thay đổi trên bản đồ hành chính mới.

Nguyễn Thị Hồng Phúc (31 tuổi, shipper giao đồ ăn ở TP.Thủ Đức cũ) cho biết: "Hôm rồi tôi nhận đơn ở đường Nguyễn Văn Tăng. App hiển thị 'phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức', nhưng khách nhắn 'chị giao về phường Long Thạnh Mỹ, TP.HCM'. Tôi hoang mang không biết có phải hai nơi khác nhau không. Hỏi khách thì khách nói 'thì TP.Thủ Đức sáp nhập vô TP.HCM rồi, chị không biết à?'".

Nguyễn Tiến Đạt (21 tuổi, ngụ ở đường số 28, P.An Nhơn, TP.HCM; trước đây là P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho hay nhiều khách khó tính trách shipper không cập nhật tin tức thời sự. "Nhưng khổ nỗi Google Maps cũng như trên các ứng dụng giao hàng mỗi nơi để địa chỉ mỗi kiểu. Đa phần là chưa cập nhật địa chỉ mới trên những hệ thống này", Đạt nói.

Nhiều ứng dụng giao hàng vẫn còn đang sử dụng dữ liệu địa giới cũ ẢNH: THANH NAM

Shipper mong gì?

Anh Lê Văn Thông (34 tuổi, ngụ ở đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, TP.HCM; trước đây là P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) cho biết đã từng hỏi lên tổng đài ứng dụng giao hàng mà anh đang làm shipper để hỏi vì sao được cập nhật một cách chỉn chu, đồng bộ các tên phường, địa phương mới sau sáp nhập thì được trả lời "cần thời gian".

"Dù tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã không còn xuất hiện trong danh sách 34 tỉnh, thành Việt Nam sau sáp nhập từ 1.7.2025, nhưng trên các hệ thống vẫn còn. Điều này khiến shipper lẫn khách đều cảm thấy bối rối. Mong rằng các hệ thống như Google Maps và các ứng dụng giao hàng cần cập nhật một cách đồng bộ", anh Thông nói.

Chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên (32 tuổi, ngụ ở hẻm 113 đường số 10, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nói: "Trên nhiều ứng dụng giao hàng, khi nhập điểm nhận hàng, điểm giao hàng bằng địa chỉ mới cũng không được chấp nhận mà chỉ hiện lên địa chỉ cũ. Chính vì thế dẫn đến việc, hoặc "phải trách shipper", hoặc "bị shipper trách". Thiết nghĩ, các ứng dụng giao hàng cần sớm cập nhật địa giới mới, để mọi người không còn gặp khó khi đặt, giao hàng như hiện nay".

Để tránh gặp những câu chuyện "dở khóc dở cười", kinh nghiệm của shipper Đỗ Thế Anh (27 tuổi, ngụ ở đường Tạ Quang Bửu, P.Chánh Hưng, TP.HCM; trước đây là P.4, Q.8, TP.HCM) là: "Tôi sẽ chủ động đề nghị khách ghi địa chỉ cả mới lẫn cũ. Để chắc chắn hơn, tôi nói khách gửi định vị qua Zalo".

Có nhiều bi hài trong trong những lần shipper giao hàng cho khách ẢNH: THANH NAM

Anh Vũ Minh Thảo (31 tuổi, ngụ ở đường số 5, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), nói: "Giờ giao hàng không chỉ cần bằng lái, mà phải có thêm "chứng chỉ rành địa chỉ mới sau sáp nhập". Chứ lơ tơ mơ là bị khách mắng liền".

Anh Thảo cho biết để thích nghi, anh và đồng nghiệp phải tự học thêm "nghiệp vụ tra cứu hành chính". Trên các nhóm mạng xã hội shipper TP.HCM, hàng trăm bài đăng chia sẻ "bảng quy đổi địa chỉ cũ và mới", bản đồ ranh giới mới của địa phương sau sáp nhập.

Theo anh Thảo, câu chuyện lẫn lộn địa chỉ không chỉ ở shipper hay khách, mà là sự chưa thống nhất dữ liệu hành chính ở các nền tảng công nghệ. "Khi địa giới thay đổi, nếu không cập nhật đồng bộ, hệ thống định vị sẽ tự động ghép sai tọa độ, dẫn đến tình trạng địa chỉ chưa chính xác. Người bị thiệt đầu tiên chính là shipper. Những shipper như chúng tôi muốn kiến nghị các ứng dụng cần sớm cập nhật dữ liệu hành chính mới để tránh hiểu lầm", anh Thảo đề xuất.

Shipper Nguyễn Văn Tiến (25 tuổi, ngụ ở hẻm 994A Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Mỹ, TP.HCM; trước đây là P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM), mong mỏi: "Các ứng dụng giao hàng nên có phần hướng dẫn cho người dùng chọn địa chỉ mới, hoặc hiển thị song song địa chỉ cũ và mới trong thời gian chuyển tiếp. Còn nếu chưa cập nhật, ít nhất cũng nên cho phép người dùng ghi chú thêm".