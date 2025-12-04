Shipper nói 'bó tay' khi phải giao hàng ở địa điểm này…

"Thấy đuối từ lúc nhận đơn"

Bùi Trọng Duy (27 tuổi, ngụ ở 60/18A Huỳnh Khương An, P.An Hội Đông, TP.HCM; trước thuộc P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM) là shipper được nhiều năm. Suốt quá trình mưu sinh kiếm sống, Duy nhận ra một trong những nơi giao hàng khiến anh ngại nhất là các trung tâm thương mại.

Duy nói: "Đi giao hàng trong trung tâm thương mại như đang tham gia game vượt chướng ngại vật, mà bản đồ mỗi ngày một kiểu. Một đơn hàng chỉ vài chục ngàn đồng có thể kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ vì… tìm đường, tìm đúng nơi người nhận đang đứng".

Duy nhớ lại cách đây không lâu, khi phải giao đơn hàng cho khách đang ở một trung tâm thương mại ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Sài Gòn, TP.HCM; trước thuộc Q.1, TP.HCM): "Ứng dụng hiển thị là tầng 4 – khu B. Vấn đề là tầng 4 của trung tâm thương mại này có đến ba khu B vì đang sửa chữa, phân tầng lại. Phải "mệt bở hơi tai" tôi mới tìm được người nhận", Duy kể.

Shipper ta thán chuyện khổ nhất là khi phải giao hàng ở các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, vì quá khó khăn mới gặp được người nhận hàng ẢNH: THANH NAM

Không riêng Duy, đa phần các shipper đều cảm thấy ái ngại, "thấy đuối từ lúc nhận đơn" khi biết phải giao hàng ở siêu thị hay trung tâm thương mại.

Shipper Vũ Minh Thảo (31 tuổi, ngụ ở 58/22 đường số 5, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho hay: "Khi gửi xe ở các trung tâm thương mại, siêu thị lớn như: Vincom Đồng Khởi, Takashimaya, Nowzone Sài Gòn, Diamond Plaza, Vạn Hạnh Mall, Vincom Mega Mall Thủ Đức… đều phải trả phí. Một đơn hàng, tiền công nhận được chỉ mười mấy ngàn đồng, nhưng đã tốn một khoản tiền gửi xe, nên chẳng còn được bao nhiêu".

Anh Thảo cũng kể, nhiều lần vì tiếc tiền gửi xe, đã để xe ngoài đường rồi vào trung tâm thương mại giao hàng. "Nhưng nói thật mỗi lần như thế rất hồi hộp. May mắn là chưa mất xe", anh Thảo nói.

Shipper Đỗ Thế Anh cho biết mỗi lần giao hàng ở trung tâm thương mại như "mò kim đáy bể" ẢNH: THANH NAM

Shipper Đỗ Thế Anh (27 tuổi, ngụ ở 751 Tạ Quang Bửu, P.Chánh Hưng, TP.HCM; trước đây là P.4, Q.8, TP.HCM), cho biết: "Nhiều nơi thu 5.000 – 10.000 đồng/lượt gửi xe. Mà có đơn tôi chạy 3km được đúng 12.000 đồng. Gửi xe là coi như khỏi có tiền lời. Đấy là chưa kể, việc gửi xe còn mất công bấm thẻ, đợi bảo vệ kiểm tra, gửi xong phải tìm thang máy rồi đi bộ lên tầng".

Cũng theo Anh: "Có lần giao hàng trong siêu thị lớn, khách nhắn: "Anh đi nhanh nha, em đang đông khách quá". Khi tôi đến được quầy thì khách đang… trả giá với người mua khác. Thế là tôi đứng ôm túi hàng chờ gần 10 phút. Khách quay ra hỏi tỉnh bơ: "Anh đợi lâu chưa?". Tôi chẳng biết phải nói gì. Chỉ buồn".

Shipper Nguyễn Văn Phong (34 tuổi, ngụ ở 7A/9 Thành Thái, P.Diên Hồng, TP.HCM; trước đây là P.14, Q.10, TP.HCM), kể lại trải nghiệm khó quên.

Theo đó, anh Phong phải giao hàng về Aeon Mall Canary (P.Thuận Giao, TP.HCM; trước thuộc P.Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Anh Phong nói: "Ở Aeon Mall Canary có đến 4 cổng. Tôi đến nơi là 19 giờ 50 phút. Nhưng "xà quần" gần 1,5 tiếng đồng hồ mới có thể giao hàng cho khách. Đi hết cổng A tới cổng B, qua hết khu này tới khu khác mới có thể giao hàng".

Shipper Nguyễn Ngọc Phú nói rằng mỗi lần giao hàng cho khách đang ở trung tâm thương mại là mệt gấp đôi, gấp ba ẢNH: THANH NAM

Để shipper cảm thấy đỡ mệt khi giao hàng ở những trung tâm mua sắm

Theo shipper Nguyễn Ngọc Phú (24 tuổi, ngụ ở hẻm 220 Bùi Đình Túy, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước đây thuộc P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), sở dĩ giao trong cho khách ở các trung tâm thương mại, siêu thị thường mệt gấp đôi, gấp ba lần so với các đơn hàng khác là vì không gian lớn, nhiều khu, nhiều tầng.

"Các trung tâm thương mại rộng, chia block, mỗi block có sơ đồ riêng. Bản đồ trong ứng dụng không khớp với sơ đồ thực tế. Chưa kể các cửa hàng thay đổi vị trí, sửa chữa, di dời theo mùa lễ hội khiến thông tin trên ứng dụng không kịp cập nhật. Ngoài ra, khách không thể rời vị trí để xuống cổng nhận, nhất là những nhân viên đang làm ca, người bán hàng, nhân viên thời vụ. Hơn hết, shipper chúng tôi thấy vất vả vì phải gửi xe, đi bộ xa. Mỗi lần như vậy mất 10 – 15 phút, ảnh hưởng hiệu suất chuyến", Phú nói.

Giao hàng cho khách đang ở siêu thị, trung tâm thương mại, shipper phải gửi xe tốn tiền, đi lại tìm kiếm khách rất mất thời gian ẢNH: THANH NAM

Shipper Lê Văn Thông (34 tuổi, ngụ ở 1645 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, TP.HCM; trước đây là P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM), cho biết trên nhiều hội, nhóm dành cho cộng đồng shipper, nhiều thành viên lên tiếng, mong rằng cả ba bên gồm: khách, trung tâm thương mại hoặc siêu thị, và ứng dụng giao hàng cùng phối hợp để giúp shipper cảm thấy đỡ mệt khi giao hàng ở những trung tâm mua sắm.

"Nếu có thể, khách hãy xuống quầy thông tin, khu vực ghế chờ, hoặc cổng thang máy. Chỉ cần khách đứng yên một chỗ, shipper tìm rất nhanh. Trung tâm thương mại hay siêu thị cũng có thể hỗ trợ bằng cách tạo một quầy thông tin, để shipper đến nơi ấy giao hàng, rồi khách xuống lấy. Ngoài ra, chúng tôi thật mong các trung tâm thương mại hay siêu thị hỗ trợ cho shipper gửi xe miễn phí từ 10 – 15 phút. Nếu được vậy, các shipper sẽ mừng lắm", anh Thông nói.

Mỗi lần tìm khách ở trung tâm thương mại đều khiến shipper mệt mỏi ẢNH: THANH NAM

Shipper Vũ Minh Thảo (31 tuổi, ngụ ở 58/22 đường số 5, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), thì hy vọng khách ghi chú rõ ràng, chính xác thông tin.

"Ví dụ như tên cửa hàng, mã quầy, tầng, khu. Không dùng mô tả mơ hồ như "đi thẳng tới quẹo trái gặp shop màu đỏ", "shop em nằm cạnh cửa hàng màu tím", "tới lầu 2, khu đồ gia dụng, quẹo trái, quẹo phải, lại quẹo trái"… Cũng đừng mô tả bản thân là "em mặc áo đen, tóc dài, đeo khẩu trang", vì ở nơi đông đúc, rất nhiều người có ngoại hình giống nhau. Nghe vậy thì shipper chỉ… bó tay. Và shipper rất ngại khi đến siêu thị, trung tâm thương mại vào khoảng thời gian từ 18 – 20 giờ, vì lúc nào cũng đông, shipper dễ mất thời gian. Khách cũng có thể nhờ người khác nhận giúp hàng nếu đang kẹt việc, đang buôn bán…".

Huỳnh Hồng Thắm (28 tuổi, làm việc ở 15 Trần Bạch Đằng, P.An Khánh, TP.HCM; trước đây là P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng để shipper đỡ ngại khi giao hàng ở siêu thị, trung tâm thương mại, khách có thể tự trả thêm vài ngàn đồng, như là cách thêm chi phí cho shipper trả tiền gửi xe. "Số tiền không nhiều nhưng có thể khiến shipper có thêm niềm vui", Thắm nói.