Những chàng shipper “tăng tốc” giao hàng dịp tết

Những ngày này, khi các kho hàng, cửa hàng online hoạt động hết công suất để kịp giao đơn cho khách, cũng là lúc đội ngũ shipper giao hàng nhanh bước vào mùa bận rộn nhất trong năm. Từ sáng sớm đến tối, họ nhận danh sách địa chỉ, chất hàng lên xe và lao đi trên các tuyến đường, chạy đua với thời gian để kịp giao hàng và tăng thu nhập.

Shipper kiểm tra hàng kỹ càng trước khi giao cho khách ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Không chờ đơn trên ứng dụng, không ngồi một chỗ đợi khách gọi, những shipper giao hàng nhanh phải "ôm" vài chục, thậm chí cả trăm điểm giao mỗi ngày. Giao càng nhanh, nhận càng nhiều chuyến, tiền công càng tăng.

Giao càng nhanh, tiền càng nhiều

6 giờ sáng, tại một điểm giao hàng nhanh ở góc đường Bình Thới (P.Bình Thới, trước đây là Q.11) tôi gặp Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, quê Nghệ An) đang lúi húi cột lại thùng hàng để chuẩn bị cho chuyến giao trong ngày. Tùng chọn đơn đầu tiên giao đến cửa hàng trên đường Lãnh Binh Thăng (P.Bình Thới).

Tùng nói: "Đường buổi sáng đông, xe buýt, xe tải nhỏ, xe máy chen nhau từng khoảng trống nên phải tranh thủ đi sớm và lách hẻm để kịp giao hàng".

Tôi hỏi: "Một ngày bạn chạy bao lâu?". Tùng đáp vội: "Mấy ngày này là từ 6 giờ sáng tới 21 giờ". "Bạn chạy nhiều vậy không mệt sao?". Tùng cười: "Mệt chứ, nhưng tết mà, ráng được ngày nào hay ngày đó". Theo Tùng, tiền công đơn giao hàng được tính theo quãng đường và kích thước gói hàng. "Dịp tết này có ngày thu nhập 800.000 - 1 triệu đồng", Tùng nói.

Shipper trên đường đến điểm giao hàng ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Tại một kho trung chuyển ở góc đường Minh Phụng (P.Minh Phụng, trước đây là Q.11), lúc 6 giờ 30, các shipper đã có mặt. Hộp carton, túi nilon được xếp thành từng dãy dài. Nguyễn Văn Thêm (26 tuổi, quê An Giang) dựng xe sát lề, bước vào kho nhận hàng.

Nhân viên kho chỉ số hàng (gần 60 địa chỉ), kèm theo từng kiện hàng đã được phân sẵn. "Buổi sáng là chuyến nhiều nhất. Giao xong sớm thì chiều còn nhận thêm", Thêm nói trong lúc buộc chặt hàng phía sau xe.

Theo Thêm, giao hàng nhanh chủ yếu theo tuyến cố định. Mỗi shipper nhận một khu vực, tự sắp xếp lộ trình để tiết kiệm thời gian. "Không phải chờ app. Mình có danh sách chạy một mạch. Giao hết mới quay lại kho", anh giải thích.

Tôi hỏi: "Thời điểm cận tết chắc nhiều đơn hàng?". Thêm vừa sắp xếp hàng vừa nói: "Ngày tết, hàng giao liên tục, có hôm gần cả trăm đơn hàng, giao muốn ná thở. Mùa này làm việc gấp 3 lần ngày thường. Ráng làm kiếm chút tiền tiêu tết". Dứt lời, Thêm lên xe hòa vào dòng người trên đường để đến điểm giao hàng đầu tiên.

Trần Quốc Huy (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng vừa chất xong hàng lên xe. Tôi làm quen và hỏi thăm Huy. Huy cho biết: "Bên kho giờ đông lắm. Hàng về tới đâu là ship đi tới đó".

Ngồi chờ khách nhận hàng ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Huy trước đây làm công nhân, gần một năm nay chuyển sang chạy giao hàng. Huy chia sẻ: "Dịp tết là thời gian kiếm tiền được nhất. Mấy tháng còn lại chỉ đủ sống". Huy cho biết thêm mùa này chạy suốt không dám nghỉ trưa để giao được nhiều đơn.

Cuộc trò chuyện với Huy chỉ diễn ra chớp nhoáng bên lề đường. "Anh thông cảm, em phải đi liền kẻo trễ", Huy nói nhanh, kéo lại chiếc khẩu trang rồi nổ máy xe lên đường.

Trên vỉa hè trước một tòa nhà ở đường Ba Tháng Hai (đoạn gần bùng binh ngã sáu Công trường Dân Chủ), Nguyễn Minh Khoa, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM, cho biết trường cho nghỉ tết cả tháng nên Khoa tranh thủ chạy ship kiếm tiền. Có hôm Khoa nhận gần 35 điểm giao. Giao xong chuyến sáng, quay lại kho nhận chuyến chiều, có ngày giao đến 21 giờ. "Có khi nào giao tới khách đã ngủ?", tôi cười hỏi. Khoa cũng cười và nói: "Nhiều lắm. Gọi hoài mới bắt máy".

Tết gần tới, những chuyến xe giao hàng của shipper nối tiếp nhau không nghỉ ngơi, tạo nên nhịp sống hối hả đặc trưng của mùa cao điểm cuối năm.

Những đơn hàng quay đầu

Khoảng 19 giờ, khi đèn đường bật sáng, tại góc đường Lê Đại Hành (P.Phú Thọ, trước đây là Q.11), tôi gặp anh Nguyễn Hữu Tiên (35 tuổi, quê Vĩnh Long) đang dừng xe bên lề để kiểm tra lại những địa chỉ còn lại trong chuyến giao cuối ngày. Trên tay anh là tờ giấy in chằng chịt số nhà, tên người nhận và số điện thoại. Anh lần lượt bấm điện thoại gọi cho khách.

Nhu cầu mua sắm mùa tết tăng mạnh, các shipper có nhiều đơn hàng để giao ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Anh Tiên cho biết nghề giao hàng phải biết ý khách. Nhiều khi đến sát nhà, gọi điện, có người xin lùi lại ít phút, có người xin lùi lại hôm sau mới nhận, cũng có người không bắt máy. "Buổi tối mà không gọi trước là dễ công cốc lắm. Tới nơi rồi mới biết khách không có nhà thì mất thời gian quay xe", anh chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của các shipper giao hàng nhanh, mốc 21 giờ được xem là "giờ giới hạn" cho việc giao hàng trong ngày. Sau thời điểm này, nhiều gia đình đã nghỉ ngơi, điện thoại tắt chuông hoặc không nghe máy.

"Quá 21 giờ là khó giao lắm. Khách ngủ rồi, gọi hoài không bắt máy. Đứng trước nhà cũng ngại bấm chuông", anh Tiên nói. Có những đơn hàng, dù đã chạy gần tới nơi, anh vẫn phải quay đầu vì không liên lạc được với người nhận. "Có hôm đứng ngoài hẻm hơn 10 phút, gọi 5 - 6 cuộc không ai nghe. Cuối cùng phải ghi chú lại, đem về kho để hôm sau giao tiếp", anh kể.

Những đơn bị dời sang ngày hôm sau đồng nghĩa với việc shipper mất thêm thời gian, công sức và cả thu nhập, bởi chỉ khi giao trọn vẹn chuyến trong ngày, họ mới được tính đủ công. "Giao không hết là coi như hụt tiền nên tụi tôi cố xong trước 21 giờ cho chắc", Tiên nói.

Bữa cơm vội và những khoản tiền gửi về quê

Gần 20 giờ, tại một quán cơm ven đường Lý Thường Kiệt, tôi gặp anh Phạm Văn Long (32 tuổi, quê Thanh Hóa) đang tranh thủ ăn vội phần cơm tối sau khi vừa hoàn tất chuyến giao cuối. Chiếc xe máy dựng sát lề, phía sau đã trống trơn.

"Xong chuyến mới dám ăn. Còn đơn là không dám ngồi xuống", anh Long vừa nói vừa mở điện thoại kiểm tra danh sách giao hàng.

Anh Long cho biết cận tết là thời điểm anh làm việc nhiều nhất trong năm. Mỗi ngày anh bắt đầu từ 6 giờ sáng và chỉ về phòng trọ khi đã gần nửa đêm. Có hôm chạy liên tục hơn 15 tiếng, chỉ dừng lại vài phút để ăn uống qua loa. "Tết mà nghỉ là mất tiền liền. Mấy tháng khác kiếm đủ sống, còn mấy ngày này mới gom được khoản lớn để gửi về quê", anh chia sẻ.

Tôi hỏi: "Một ngày anh kiếm được khoảng bao nhiêu?". Anh Long suy nghĩ vài giây rồi nói: "Ngày ít cũng 700.000 đồng, ngày nhiều hơn 1 triệu đồng. Nhưng đổi lại là gần như không có thời gian nghỉ".

Khoảng 21 giờ 30, tại một điểm giao hàng trên đường Âu Cơ (P.Tân Hòa, trước đây là Q.Tân Bình), tôi gặp Nguyễn Văn Tấn sau một ngày chạy xe. Anh vừa hoàn thành đơn cuối cùng, tháo dây chằng hàng và thở phào nhẹ nhõm. "Hôm nay giao được nhiều đơn không?", tôi hỏi. Anh trả lời với vẻ mặt rất vui: "Hôm nay giao được 92 đơn, cũng tạm ổn". Anh Tấn cho biết anh vào TP.HCM làm hơn 1 năm, thuê phòng trọ ở P.Trung Mỹ Tây (Q.12 cũ), còn vợ và 2 con ngoài quê Quảng Trị. "Tôi không dám tiêu xài nhiều, để dành gửi về cho gia đình, mua vé xe về quê ăn tết", anh chia sẻ.

Khi thành phố lên đèn, trên nhiều tuyến đường, vẫn còn lác đác những chiếc xe chở hàng lao đi. Đó là những shipper giao hàng nhanh vẫn đang "tăng tốc" cho chuyến cuối cùng trong ngày.

Sau những con số thu nhập tiền triệu của shipper là mồ hôi, là những bữa cơm vội, là những đêm về khuya. Với họ, mùa tết là mùa mưu sinh căng thẳng nhất trong năm - nơi từng vòng xe quay đều để đổi lấy một cái tết đủ đầy hơn cho gia đình phía sau.