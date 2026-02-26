Nuôi lươn không bùn, chàng trai miền Tây thu lãi tiền tỉ

Anh Giang kể, sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, anh từng loay hoay với nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi truyền thống, như trồng lúa, nuôi heo, nuôi ếch... nhưng thu nhập bấp bênh, cuộc sống khó khăn. Cách đây 4 năm, anh tìm đến các trang trại nuôi lươn ở tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ học hỏi kỹ thuật nuôi lươn không bùn (nuôi lươn trong hồ xi măng).

Nhận thấy mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, anh quyết định tận dụng khu đất nuôi heo cũ, cải tạo, đầu tư xây dựng 10 hồ, rồi bắt đầu khởi nghiệp nuôi lươn. Thời điểm đó, anh Giang là thanh niên đầu tiên ở địa phương mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, tìm mô hình chăn nuôi mới.

Chịu khó học hỏi và đam mê chăn nuôi, nên dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng vụ nuôi lươn đầu tiên thành công hơn cả mong đợi. Đây là cơ sở để anh Giang mạnh dạn mở rộng đầu tư, xác định nuôi lươn không bùn là mô hình chủ lực để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, trang trại nuôi lươn không bùn của anh Giang gồm 30 hồ, mỗi hồ rộng 8 m2, mật độ thả nuôi khoảng 1.000 con/m2.

Anh Nguyễn Trường Giang kiểm tra lươn nuôi trong hồ xi măng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo anh Giang, thời gian thả nuôi đến khi thu hoạch khoảng 11 tháng, trung bình mỗi hồ thu hoạch đạt sản lượng từ 1,2 - 1,5 tấn. Hiện lươn thương phẩm được thương lái đến tận nơi nơi mua với giá 80.000 - 115.000 đồng/kg. "Chi phí xây dựng 1 hồ xi măng ban đầu là 7 triệu đồng, tiền con giống khoảng 20 triệu đồng/hồ và tiền thức ăn khoảng 50 triệu đồng/hồ. Với sản lượng và giá thành như hiện nay, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu lãi hơn 1 tỉ đồng", anh Giang chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của anh Giang, lươn là loại da trơn, dễ bị trầy xước nên khi nuôi trong hồ xi măng, trước hết phải đảm bảo đáy hồ và bề mặt xung quanh trơn bóng. Ngoài ra, lươn có đặc tính thích trú ẩn, thường sống chui rúc nên anh phủ thêm lớp lưới dưới đáy hồ làm nơi trú ẩn cho lươn.

Từ kiến thức và kinh nghiệm đúc kết qua nhiều vụ nuôi, anh Giang cho rằng mô hình nuôi lươn không bùn ít tốn công chăm sóc, đem lại hiệu quả kinh tế cao; chỉ cần cho lươn ăn 2 lần/ngày nhưng phải thay nước 4 lần/ngày.

Hiện mô hình nuôi lươn không bùn được đánh giá thích nghi với môi trường, thổ nhưỡng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do đó, nhiều người dân ở Hồng Dân tận dụng đất vườn tạp sau nhà, chuồng heo, chuồng nuôi cá sấu cũ để cải tạo mở rộng, phát triển nuôi lươn.

Ông Nguyễn Nhân Đức, Chủ tịch UBND xã Hồng Dân, cho biết mô hình nuôi lươn không bùn đang phát triển mạnh tại địa phương. Qua thống kê, toàn xã hiện có hơn 200 hộ dân áp dụng. Thành công từ mô hình nuôi lươn đã mở ra hướng đi mới, giúp khai thác tốt các diện tích sẵn có tại nông hộ, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế gia đình.