Doanh thu tiền tỉ nhờ nghề nuôi lươn không bùn

Trước khi có quyết định chuyển nghề, anh Dung đã có nhiều năm buôn bán xe máy và hàng tạp hóa, đồ uống với mức thu nhập ổn định. Nhưng vào năm 2019, anh có quyết định táo bạo khi chuyển hướng lập thân, lập nghiệp theo một cách hoàn toàn mới. Đó là mở mô hình nuôi lươn không bùn tại nhà, mô hình mà nông dân địa phương chưa ai thực hiện.

Mô hình nuôi lươn không bùn giúp anh Phạm Ngọc Dung có doanh thu tiền tỉ mỗi năm ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Dung bảo cơ duyên chọn hướng đi mới là tình cờ xem trên mạng thấy mô hình nuôi lươn không bùn ở tỉnh Phú Yên cũ rất hiệu quả, mang lại thu nhập cao nên cố gắng tìm hiểu. Trước khi quyết định đầu tư, anh đã vào tận nơi để tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Sau thời gian "trải nghiệm thực tế", anh Dung trở về quê nhà, dành 20 triệu đồng đầu tư 5 bể nhựa composite và mua 2 vạn con giống về nuôi thử nghiệm. Lần đầu khởi nghiệp bằng mô hình mới và kỹ thuật chăm sóc còn yếu khiến anh chưa thể "bắt bệnh" được cho vật nuôi. Số lươn giống bị nhiễm bệnh, không được phát hiện kịp thời cứ thế hao hụt dần.

Anh Phạm Ngọc Dung đầu tư bể nhựa composite để nuôi lươn ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Nuôi lần đầu nên sai sót xảy ra là không thể tránh khỏi. Dù thất bại nhưng đã giúp tôi đúc rút được một số kinh nghiệm để phòng bệnh cho lươn. Tôi nhận ra rằng muốn lươn phát triển tốt thì quan trọng nhất là nguồn nước phải sạch, việc cho ăn cũng phải có định lượng. Sau khi tự tin về kỹ thuật, tôi tiếp tục mua con giống về nuôi", anh Dung nói.

Theo anh Dung, lươn được nuôi trong bể composite nên phải sử dụng giá thể nhân tạo bằng dây ni lông để tạo nơi trú ẩn. Phương pháp này vừa nuôi được số lượng nhiều hơn, tiết kiệm được diện tích, vừa dễ kiểm soát dịch bệnh.

Để lươn hạn chế nhiễm các bệnh về hô hấp, đường ruột, anh chú trọng đầu tư hệ thống lọc nước sạch, thay nước tự động hằng ngày sau khi cho ăn. Về thức ăn, anh kết hợp sử dụng cám công nghiệp và bổ sung giun quế, cá xay, trứng gà nhằm tăng dinh dưỡng, giúp lươn sinh trưởng khỏe mạnh. Nhờ vậy, trong năm thứ hai, mô hình nuôi lươn của anh Dung đã bắt đầu có hiệu quả, giúp anh có được nguồn thu nhập để mở rộng diện tích.

Hiện tại, anh có 2 cơ sở nuôi lươn không bùn với hơn 100 bể nhựa composite, xây dựng trên tổng diện tích hơn 5.000 m2. Trung bình mỗi năm, cơ sở do anh Dung làm chủ cung cấp ra thị trường từ 60 - 70 tấn lươn thịt thương phẩm, giá bán bình quân khoảng 100.000 đồng/kg.

Ngoài lươn thịt, anh còn cung cấp khoảng 3 triệu con giống mỗi năm, giá từ 3.000 - 4.000 đồng/con. Anh cũng có thêm nguồn thu từ việc kinh doanh thức ăn cho lươn và chuyển giao kỹ thuật cho người muốn làm theo mô hình kinh tế của mình. Mô hình của anh tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động và đoàn viên, thanh niên địa phương với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Anh Dung nhẩm tính tổng doanh thu của 2 cơ sở nuôi lươn trong năm 2025 đạt hơn 6 tỉ đồng, trừ hết chi phí, anh thu được trên 1 tỉ đồng.

"Nuôi lươn không bùn hiện nay rất phù hợp với xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm sạch của người tiêu dùng. Thịt lươn từ lâu đã trở thành một món ăn đặc sản của vùng đất xứ Nghệ, được nhiều người dân ưa chuộng vì có giá trị dinh dưỡng cao, chế biến nhiều món ăn như: súp, cháo, xào sả ớt, om chuối đậu… Do đó, thị trường đầu ra cũng ổn định", anh Dung nói.

Anh Trương Quang Tuấn, Bí thư Đoàn P.Hà Huy Tập, cho rằng mô hình nuôi lươn không chỉ giúp anh Dung có thu nhập ổn định, mà còn tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Đến nay, anh đã hỗ trợ, chuyển giao giống và kỹ thuật cho hàng chục hộ dân tại Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần nhân rộng mô hình nuôi lươn không bùn trên địa bàn.

Anh Dung được T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Lương Định Của vì đã có đóng góp tiêu biểu trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.