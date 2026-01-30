Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Khởi nghiệp từ sen, doanh thu hơn 1 tỉ đồng/năm

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
30/01/2026 07:00 GMT+7

Từ những hồ đầm trũng từng bị bỏ hoang ở quê nhà, anh Nguyễn Văn Xong (33 tuổi, P.Hoài Nhơn, Gia Lai; thuộc TX.Hoài Nhơn, Bình Định cũ) kiên trì khởi nghiệp với cây sen, xây dựng mô hình nông nghiệp hiện đại, tạo ra doanh thu hơn 1 tỉ đồng/năm.

Tốt nghiệp ngành quản lý hành chính tại Học viện Hành chính quốc gia TP.HCM, anh Nguyễn Văn Xong từng có nhiều cơ hội làm việc và ổn định cuộc sống nơi đô thị. Thế nhưng, ký ức tuổi thơ gắn với ruộng đồng, ao hồ và khát vọng làm điều gì đó cho quê hương đã thôi thúc anh trở về.

Theo anh Xong, Hoài Nhơn có nhiều hồ đầm, vùng trũng thường xuyên ngập nước, không phù hợp canh tác lúa truyền thống, nhưng lại rất thích hợp cho cây sen sinh trưởng. Trong bối cảnh địa phương chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng sinh kế, anh sớm nhận ra cơ hội. "Thiên nhiên cho mình điều kiện, chính sách địa phương mở đường, tôi chọn sen để bắt đầu", anh nhớ lại.

Khởi nghiệp từ sen, doanh thu hơn 1 tỉ đồng/năm- Ảnh 1.

Khởi nghiệp từ sen, anh Nguyễn Văn Xong thu hơn 1 tỉ đồng mỗi năm, lợi nhuận khoảng 27%

ẢNH: NVCC

Năm 2018, anh nhận khoán hồ sen Lâm Trúc với chu kỳ 5 năm, chi phí 255 triệu đồng. Anh đầu tư thêm gần 100 triệu đồng để cải tạo mặt hồ, trồng mới, chỉnh trang cảnh quan. Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng: nắng gắt làm cháy lá, ốc bươu vàng phá hoại, vốn ít, nhân lực thiếu. Có thời điểm anh tưởng chừng đã phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, thay vì nóng vội, anh chọn cách đi chậm và chắc. Vụ đầu tiên, anh bán thô toàn bộ sản phẩm cho thương lái để thu hồi vốn. "Biết là chế biến sâu sẽ tăng giá trị, nhưng tôi cần sự an toàn để đi đường dài", anh Xong chia sẻ.

Từ diện tích ban đầu 2 ha, anh Xong từng bước mở rộng lên 50 ha, đồng thời liên kết các vùng nguyên liệu trong và ngoài tỉnh. Năm 2020 trở thành dấu mốc quan trọng khi anh mạnh dạn đầu tư máy xay bột, máy sấy, máy hút chân không để chuẩn hóa quy trình sản xuất. Các sản phẩm từ sen dần định hình và đa dạng hơn: bột sen rang chín pha sữa, bánh sen, sen khô nguyên hạt, hạt sen rang, tim sen sấy…

Khởi nghiệp từ sen, doanh thu hơn 1 tỉ đồng/năm- Ảnh 2.

Trên hồ sen, anh Xong mở thêm dịch vụ ẩm thực

ẢNH: NVCC

Cuối năm 2020, anh mở thêm dịch vụ ẩm thực ngay trên mặt hồ sen. Những món ăn dân dã như gỏi ngó sen, chả cá thác lác cuốn lá sen non, cá lóc nướng cuốn lá sen… nhanh chóng thu hút du khách mỗi mùa sen nở, góp phần nâng giá trị nông sản và tạo thêm nguồn thu.

Năm 2022, anh Nguyễn Văn Xong thành lập Cơ sở sản xuất sen và nông sản xanh Năm Xong, chuyên cung cấp bột sen nguyên chất, trà sen rang, trà lá sen, tim sen, hạt sen sấy. Sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, đưa thương hiệu sen địa phương vươn ra thị trường cả nước. Từ một bếp lò rang thủ công, cơ sở nay mở rộng gần 200 m², vận hành bài bản hơn, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh và chất lượng.

Hiện mỗi năm cơ sở Năm Xong đạt doanh thu trên 1 tỉ đồng, lợi nhuận khoảng 27%. Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng và gần 40 lao động thời vụ vào mùa thu hoạch, cận tết. Song song hoạt động sản xuất, anh Xong còn phối hợp các hội đồng hương tại TP.HCM thực hiện công tác thiện nguyện, hỗ trợ gần 100 triệu đồng mỗi năm cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. 

Tin liên quan

Người trẻ khởi nghiệp với nghề nông

Người trẻ khởi nghiệp với nghề nông

Nhiều người trẻ ở Tuyên Quang chọn quay về khởi nghiệp với nông nghiệp và đã có nhiều mô hình thành công. Họ phát huy vai trò năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, sớm trở thành ông chủ, tạo việc làm cho bà con, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Khởi nghiệp với lá chúc, chàng trai miền Tây thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng

Thanh niên khởi nghiệp bắt đầu từ đâu ?

Khám phá thêm chủ đề

Bỏ hoang khởi nghiệp sen Bình Định TP. HCM Gia Lai Học viện Hành chính quốc gia TP. HCM Hồ sen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận