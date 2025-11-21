Cần Thơ: Bắt được con lươn nặng gần 2 kg trên sông Maspero

Ngày 21.11, trong lúc đi chài cá trên sông Maspero đoạn qua P.Sóc Trăng, TP.Cần Thơ (trước đây là P.8, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), ông Thạch Sơn bắt được một con lươn nặng gần 2 kg, dài hơn 80 cm. Trọng lượng và kích thước của con lươn này lớn hơn rất nhiều so với con lươn bình thường.

Con lươn dài hơn 80 cm, nặng gần 2 kg ẢNH: DUY TÂN

Ông Sơn cho biết, ông nhìn thấy con lươn trong miệng cống dưới sông Maspero. Ông dùng hai tay mới giữ chặt được con lươn để đưa lên bờ.

Khi con lươn được đưa lên bờ không bao lâu, rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Bà Đặng Thị Lệ (50 tuổi, ở P.Sóc Trăng) cho biết: "Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi nhưng chưa từng thấy con lươn nào lớn như vậy. Nhìn giống như lươn nuôi, nhưng màu sắc và hình dáng lại giống lươn tự nhiên".

Còn ông Huỳnh Hiệp (40 tuổi, ở P.Sóc Trăng) cho biết: "Con lươn bình thường chỉ nặng vài trăm gram. Nhìn con lươn này quá 'khủng', nặng gần 2 kg, tôi quá bất ngờ luôn".



