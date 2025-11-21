Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cần Thơ: Bắt được con lươn nặng gần 2 kg trên sông Maspero

Duy Tân
Duy Tân
21/11/2025 19:41 GMT+7

Trong lúc đi chài cá trên sông Maspero (TP.Cần Thơ), một người dân bắt được con lươn nặng gần 2 kg, dài hơn 80 cm.

Ngày 21.11, trong lúc đi chài cá trên sông Maspero đoạn qua P.Sóc Trăng, TP.Cần Thơ (trước đây là P.8, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), ông Thạch Sơn bắt được một con lươn nặng gần 2 kg, dài hơn 80 cm. Trọng lượng và kích thước của con lươn này lớn hơn rất nhiều so với con lươn bình thường.

Cần Thơ: Bắt được con lươn nặng gần 2 kg trên sông Maspero- Ảnh 1.

Con lươn dài hơn 80 cm, nặng gần 2 kg

ẢNH: DUY TÂN

Ông Sơn cho biết, ông nhìn thấy con lươn trong miệng cống dưới sông Maspero. Ông dùng hai tay mới giữ chặt được con lươn để đưa lên bờ.

Khi con lươn được đưa lên bờ không bao lâu, rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Bà Đặng Thị Lệ (50 tuổi, ở P.Sóc Trăng) cho biết: "Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi nhưng chưa từng thấy con lươn nào lớn như vậy. Nhìn giống như lươn nuôi, nhưng màu sắc và hình dáng lại giống lươn tự nhiên".

Còn ông Huỳnh Hiệp (40 tuổi, ở P.Sóc Trăng) cho biết: "Con lươn bình thường chỉ nặng vài trăm gram. Nhìn con lươn này quá 'khủng', nặng gần 2 kg, tôi quá bất ngờ luôn".


Tin liên quan

Nông dân bắt được con lươn vàng óng được trả 10 triệu vẫn không bán

Nông dân bắt được con lươn vàng óng được trả 10 triệu vẫn không bán

Anh Công đặt nò trong vuông tôm bất ngờ dính được con lươn lớn màu vàng óng, có người hỏi mua với giá 10 triệu đồng nhưng anh không bán.

Khám phá thêm chủ đề

con lươn cần thơ chài cá Sông Maspero
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận