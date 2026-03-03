Chủ động lan tỏa thông tin chính thống về bầu cử

Mỗi đoàn viên là một kênh lan tỏa tích cực

Anh Lê Thế Sơn, Phó bí thư Đoàn Khu chế xuất Linh Trung, Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (VN), cho biết lực lượng thanh niên công nhân với đặc thù chủ yếu lo cho các hoạt động lao động sản xuất tại doanh nghiệp là chính; ngày đi làm, tối có thể tăng ca rồi về nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, môi trường lao động tiếp xúc nhiều thành phần về tuổi tác, giới tính, nhận thức khác nhau nên lực lượng thanh niên công nhân cũng khó tránh khỏi tiếp xúc và ảnh hưởng bởi các luồng thông tin bầu cử không chính xác.

Cử tri trẻ tại TP.HCM đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sớm tại khu vực đặc thù ẢNH: C.T.V

Giải pháp "Tôi - Người cử tri trẻ" được Đoàn Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng triển khai rộng rãi đến sinh viên của trường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Do đó, với vai trò là Bí thư Chi đoàn, thông qua buổi sinh hoạt định kỳ cũng như trên nhóm Zalo của Chi đoàn, tôi và tổ chức Đoàn đã thông tin kịp thời các nội dung cơ bản về công tác bầu cử, như: ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của cử tri, ngày bầu cử và các điểm lưu ý về bầu cử như phải rà danh sách cử tri tại nơi cư trú, nghiên cứu chương trình hành động của các ứng cử viên để sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ tài đức cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc", anh Sơn chia sẻ.

Ngoài ra, anh Sơn cho biết tổ chức Đoàn tại đơn vị đã vận động các bạn đoàn viên tích cực hưởng ứng tìm hiểu và theo dõi các mốc thời gian bầu cử; cùng tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè và gia đình tham gia bầu cử đầy đủ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Là cán bộ Đoàn tại khu chế xuất - khu công nghiệp, Phạm Thị Hậu (Ủy viên BCH Đoàn Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Phó bí thư Đoàn Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Bí thư Chi đoàn Công ty cổ phần Sài Gòn Food) nhận thấy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn gắn trực tiếp với quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên công nhân.

"Trong môi trường làm việc năng động, lực lượng đoàn viên, thanh niên công nhân tiếp cận thông tin chủ yếu qua mạng xã hội. Trước thềm bầu cử, thông tin đa chiều xuất hiện ngày càng nhiều, bên cạnh những nguồn tin chính xác vẫn có những nội dung chưa được kiểm chứng. Vì vậy, vai trò định hướng của tổ chức Đoàn càng trở nên quan trọng", Hậu nhận định.

Hậu cho biết thời gian qua cũng như sắp tới, các tổ chức Đoàn tại các khu chế xuất - khu công nghiệp tập trung triển khai một số hoạt động thiết thực như tổ chức sinh hoạt chuyên đề về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; đăng tải, chia sẻ thông tin từ các cơ quan uy tín; thiết kế infographic, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để phù hợp với thanh niên công nhân; đồng thời phát động phong trào "Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực" trên không gian mạng. Mỗi lượt chia sẻ đúng, mỗi bình luận tích cực chính là một cách thể hiện trách nhiệm của công dân.

"Bầu cử không chỉ là ngày đi bỏ phiếu, mà còn là quá trình tìm hiểu, lựa chọn và gửi gắm niềm tin. Là lực lượng trẻ trong khu chế xuất - khu công nghiệp, chúng ta ngày càng cần nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của mình. Hãy cùng nhau lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng môi trường mạng lành mạnh và góp phần vào thành công của cuộc bầu cử", Phó bí thư Đoàn Khu công nghiệp Vĩnh Lộc nhắn gửi.

Tạo không gian để hiểu đúng, tin đúng và hành động đúng

Là thế hệ Z, trước thềm bầu cử, Nguyễn Khắc Quốc Huy, quyền Bí thư Đoàn thanh niên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho rằng đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là dịp để thế hệ trẻ thể hiện rõ bản lĩnh, nhận thức và trách nhiệm công dân của mình. "Tôi xác định nhiệm vụ của Đoàn trường không dừng lại ở tuyên truyền mà phải chủ động tạo ra những không gian để sinh viên hiểu đúng, tin đúng và hành động đúng", Huy khẳng định.

Chính vì thế, Đoàn trường đã triển khai mô hình "Mỗi ngày một thông tin đúng" trên fanpage, website và hệ thống màn hình điện tử trong trường, cung cấp nội dung ngắn gọn, trực quan về quyền - nghĩa vụ công dân, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu theo nguồn chính thống. Song song đó là chuỗi talkshow "Sinh viên với lá phiếu trách nhiệm" với hình thức hỏi - đáp mở, để các bạn được trao đổi thẳng thắn cùng giảng viên luật, chuyên gia và cán bộ Đoàn.

Đoàn trường cũng thành lập đội hình "Thanh niên phản ứng nhanh trên không gian mạng" nhằm chia sẻ thông tin chính xác, kịp thời định hướng trước những luồng tin chưa kiểm chứng. "Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích mỗi chi đoàn xây dựng một sản phẩm truyền thông sáng tạo như video ngắn, infographic, podcast… để chính sinh viên trở thành chủ thể lan tỏa thông tin tích cực", Huy chia sẻ và tin rằng: "Khi được cung cấp thông tin minh bạch, được đối thoại và được tin tưởng giao vai trò chủ động, sinh viên sẽ nhận thức sâu sắc rằng lá phiếu không chỉ là quyền lợi hợp pháp, mà còn là niềm tự hào, là cam kết của tuổi trẻ với tương lai đất nước. Đó chính là cách Đoàn trường chúng tôi góp phần xây dựng một thế hệ công dân trẻ bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến".

Với Lê Quang Thạch Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên VN TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Học viện, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện cán bộ TP.HCM, hành trình đến với lá phiếu không phải là câu chuyện bắt đầu từ ngày bầu cử mà là quá trình nhận thức dần về quyền và trách nhiệm công dân. Là sinh viên đang học ngành luật, Thạch Anh còn ý thức hơn trong việc nhìn nhận việc tham gia bầu cử là một quyền hiến định rất cụ thể và thiết thực của mỗi công dân.

Thạch Anh nhận thấy rằng sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay rõ ràng hơn so với trước. "Mình thấy nhiều bạn trẻ không còn tâm lý "đi bầu cho có", mà bắt đầu đặt câu hỏi: Mình chọn ai, vì sao mình chọn, và người đó sẽ đóng góp gì cho xã hội và địa phương? Mình tin rằng khi người trẻ quan tâm, đặt câu hỏi và chủ động tìm hiểu, đó là tín hiệu rất tích cực cho đời sống chính trị - xã hội hiện nay", Thạch Anh chia sẻ.

Thạch Anh cũng cho biết Đoàn - Hội của Học viện đã tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031" từ ngày 28.2 - 14.3 trên nền tảng MyAloha. Bên cạnh đó, Đoàn - Hội của Học viện tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội cũng như lồng ghép nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội... Thông qua tổng thể các hoạt động này, các bạn sinh viên Học viện được thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đoàn - Hội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn còn chủ động cử lực lượng đoàn viên, sinh viên sẵn sàng hỗ trợ các điểm bầu cử tại địa phương. Cụ thể, Ban Chấp hành Đoàn - Hội xây dựng kế hoạch huy động lực lượng sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, hướng dẫn cử tri, phân luồng, giữ gìn trật tự, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tại các điểm bầu cử… Thông qua hoạt động này, đoàn viên, sinh viên không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ mà còn trực tiếp góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Nguyễn Thị Phương Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, cho biết ngay từ những ngày sau tết, Hội Sinh viên của trường đã tổ chức họp trực tiếp với thường trực các cơ sở Hội để quán triệt nội dung, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng chung của cán bộ, đoàn viên, sinh viên trước thềm bầu cử. Việc trao đổi trực tiếp giúp kịp thời định hướng nhận thức, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý nghĩa của lá phiếu đến từng chi hội, lớp học… (còn tiếp)