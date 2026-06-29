TP.HCM lập 29 phường: Long Hải từ làng chài thành điểm đến vạn người mê

Việc thành lập phường Long Hải không chỉ là sự ghi nhận những thành quả đã đạt được mà còn là cánh cửa mở ra một tương lai phát triển mới, nơi kinh tế tăng trưởng hài hòa với bảo tồn văn hóa, nơi người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều tiện ích của một đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống

Long Hải lợi thế vượt trội về du lịch biển

Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải khẳng định với nền tảng kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng những lợi thế vượt trội về du lịch biển, dịch vụ và kinh tế biển, Long Hải hội tụ đầy đủ các điều kiện để chuyển mình trở thành một phường hiện đại, năng động và văn minh.

UBND xã Long Hải ngày nay ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thống kê đến cuối năm 2025, xã Long Hải có quy mô dân số thực tế đạt hơn 122.000 người, vượt hơn 600% so với tiêu chuẩn dân số của một phường theo quy định hiện hành. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 79%, trong khi khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 72% cơ cấu kinh tế địa phương. Những con số này cho thấy Long Hải đã mang đầy đủ đặc trưng của một đô thị tập trung.

"Việc thành lập phường là yêu cầu khách quan xuất phát từ thực tiễn phát triển của địa phương. Tính chất dân cư và nhu cầu về dịch vụ hành chính, an ninh trật tự, an sinh xã hội tại địa phương đã mang đặc trưng rõ nét của một đô thị tập trung, đòi hỏi mô hình quản lý chính quyền đô thị để thay thế mô hình quản lý nông thôn hiện tại", ông Phúc nhấn mạnh.

Theo ông Phúc, việc nâng cấp lên đơn vị hành chính cấp phường sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý đô thị hiện đại, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Nền tảng kinh tế vững chắc cho một đô thị biển

Một trong những cơ sở quan trọng để Long Hải bước lên vị thế mới là sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương.

Long Hải có bờ biển dài 11 km là lợi thế để phát triển du lịch biển ẢNH: CTV

Năm 2025, tổng giá trị sản xuất phi nông nghiệp của Long Hải đạt hơn 13.000 tỉ đồng. Trong đó, thương mại - dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với doanh thu hơn 11.000 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 826 tỉ đồng, bằng 288% kế hoạch được giao.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô kinh tế, Long Hải còn ghi dấu ấn bằng những thành tựu về an sinh xã hội khi hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TP.HCM.

Lợi thế lớn nhất của Long Hải nằm ở kinh tế biển và du lịch. Với hơn 11 km bờ biển, địa phương đã hình thành chuỗi dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú và du lịch ven biển quy mô lớn. Nhiều dự án du lịch cao cấp đang hoạt động hiệu quả, góp phần khẳng định thương hiệu Long Hải trên bản đồ du lịch phía Nam.

Song song đó, ngành khai thác và chế biến thủy sản vẫn duy trì vai trò quan trọng với sản lượng khai thác hơn 50.000 tấn mỗi năm, tạo sinh kế ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương.

Việc chuyển đổi thành phường được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để Long Hải phát huy hiệu quả hơn nữa các tiềm năng sẵn có, đặc biệt trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế đêm.

Địa chỉ UBND xã Long Hải, tại Hương lộ 5, ấp Phước Lợi. Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã long Hải Số điện thoại đường dây nóng UBND xã Long Hải: 0908200717

Cửa ngõ du lịch biển phía đông TP.HCM

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, Long Hải được xác định là một trong những khu vực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ ven biển quan trọng của phía đông TP.HCM.

Lễ hội Dinh Cô Long Hải thu hút đông đảo du khách ẢNH: CTV

Nằm ở vị trí chiến lược với phía đông và nam giáp Biển Đông, phía bắc và tây tiếp giáp các khu vực phát triển năng động, Long Hải có điều kiện thuận lợi để kết nối với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế Long Thành và các trung tâm kinh tế lớn trong vùng Đông Nam bộ.

Trong tương lai, Long Hải sẽ đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; trung tâm hậu cần nghề cá hiện đại; đồng thời là đô thị vệ tinh góp phần giảm áp lực dân cư cho khu vực trung tâm TP.HCM.

Hạ tầng giao thông cũng đang được đầu tư mạnh mẽ với việc nâng cấp tuyến đường ven biển ĐT994, các tuyến đường quy hoạch mới và hệ thống kết nối liên vùng. Đây là tiền đề quan trọng để Long Hải phát triển thành trung tâm dịch vụ - du lịch năng động trong khu vực.

Bên cạnh những lợi thế về kinh tế, Long Hải còn sở hữu kho tàng giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc. Vùng đất này ghi dấu hơn 300 năm hình thành và phát triển, gắn liền với quá trình mở cõi về phương Nam của cha ông. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Long Hải là địa bàn chiến lược với căn cứ cách mạng nổi tiếng tại núi Minh Đạm.

Đặc biệt, lễ hội Dinh Cô đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh đặc sắc của cư dân vùng biển Nam bộ. Mỗi năm, hàng trăm nghìn du khách từ khắp nơi đổ về Long Hải để tham gia lễ hội, tạo nên không gian văn hóa và du lịch đặc sắc.

Theo định hướng phát triển, việc thành lập phường không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo điều kiện để bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải, khẳng định việc thành lập phường nhận được sự đồng thuận rất cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Việc thành lập phường Long Hải là chủ trương đúng đắn, là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công chất lượng cao hơn.

Đây cũng là cơ hội để địa phương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, song song việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, nhất là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Dinh Cô, gắn với phát triển du lịch bền vững.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Long Hải, mục tiêu xuyên suốt của địa phương là phát triển theo hướng "Xanh - Thông minh - Bản sắc", trong đó lấy kinh tế biển và du lịch làm động lực tăng trưởng, lấy văn hóa truyền thống làm nền tảng để phát triển bền vững.

Việc thành lập phường Long Hải sẽ tạo ra diện mạo mới có nhiều thay đổi tích cực hơn trong đời sống người dân. Mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số hiện đại.

Người dân sẽ được thụ hưởng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo tiêu chuẩn đô thị ngày càng cao. Các dự án trọng điểm như chợ đêm Long Hải, phố đi bộ ven biển, khu tái định cư Phước Hưng, các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ.

Đến năm 2030, Long Hải đặt mục tiêu trở thành đô thị du lịch đạt chuẩn loại III, là hạt nhân trong hành lang kinh tế ven biển phía đông TP.HCM.