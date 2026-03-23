Văn hóa

Nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại lễ hội Dinh Cô Long Hải

Nguyễn Long
23/03/2026 17:41 GMT+7

Lễ hội Dinh Cô Long Hải được tổ chức từ ngày 27 - 30.3, với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc nhằm thu hút người dân và du khách tham dự.

Ngày 23.3, UBND xã Long Hải (TP.HCM) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ lễ hội Dinh Cô năm 2026 tại xã Long Hải, từ ngày 27 - 30.3.

Theo kế hoạch, nhiều sự kiện văn hóa, tín ngưỡng sẽ diễn ra xuyên suốt lễ hội Dinh Cô Long Hải

Lễ hội Dinh Cô Long Hải là lễ hội tín ngưỡng dân gian truyền thống lâu đời của cộng đồng ngư dân vùng biển Long Hải, được hình thành từ cuối thế kỷ 18 và gắn bó mật thiết với quá trình khai phá, lập làng ven biển.

Hằng năm, từ ngày 10 - 12.2 (âm lịch), lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức Bà Cô, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được mùa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân và xây dựng phát huy khối đoàn kết cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Long Hải.

Với giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc, Dinh Cô được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1995. Đến năm 2023, lễ hội Dinh Cô chính thức được Bộ VH-TT-DL ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để địa phương từng bước nâng tầm quy mô về tổ chức lễ hội, gắn bảo tồn di sản với đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương.

Năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Long Hải tiếp tục tổ chức và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Dinh Cô đến đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài thành phố.

Lễ hội sẽ chính thức diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 27 - 30.3 (9 - 2.2 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Văn hóa - Dinh Cô, thuộc ấp Hải Sơn, xã Long Hải.

Theo đó, ngày 27.3 sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật, ca nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ TP.HCM.

Ngày 28.3 tổ chức các hoạt động theo nghi thức cúng truyền thống dân gian (từ 7 giờ). Tiếp đó tổ chức các hội thi, hội thao truyền thống như: đan lưới, đi cà kheo; tổ chức biểu diễn nghệ thuật múa lân - sư - rồng; tổ chức chương trình nghệ thuật và sân khấu hóa tái hiện lịch sử hình thành di tích lịch sử - văn hóa Dinh Cô, với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Ngày 29.3, tổ chức đoàn xe đi diễu hành trên địa bàn xã, tổ chức biểu diễn diều nghệ thuật và tổ chức biểu diễn nghệ thuật đua mô tô nước…

Ngày 30.3, tổ chức các hoạt động theo nghi thức dân gian. Cụ thể, từ 5 giờ - 8 giờ là nghi thức rước Long Vị, lễ nghinh Bà Thủy Thần và Ông Nam Hải nhập điện; tiếp đó là tổ chức biểu diễn nghệ thuật múa lân - sư - rồng, biểu diễn diều nghệ thuật; biểu diễn nghệ thuật đua mô tô nước; chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử.

