Long Sơn hướng đến trở thành đô thị sinh thái đặc trưng của TP.HCM

Việc đưa xã Long Sơn thành phường Long Sơn không chỉ thay đổi về mô hình quản lý hành chính mà còn là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa các định hướng phát triển đô thị, công nghiệp, cảng biển và kinh tế biển của TP.HCM trong giai đoạn mới, đóng vai trò cực tăng trưởng mới ở khu vực phía đông nam thành phố.

Vị trí chiến lược trong cấu trúc phát triển mới của TP.HCM

Xã Long Sơn được giữ nguyên trạng, không thực hiện chia tách hay sáp nhập địa giới hành chính. Đây là cơ sở thuận lợi để địa phương kế thừa toàn bộ những thành quả phát triển đã đạt được, đồng thời xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp với yêu cầu phát triển trong tương lai.

Xã Long Sơn có địa hình đa dạng, là khu vực kết nối giữa không gian đô thị, công nghiệp, cảng biển ẢNH: CTV

Long Sơn hiện có diện tích tự nhiên khoảng 56,5 km², gồm hai đảo chính là Long Sơn và Gò Găng cùng hệ thống sông ngòi, kênh rạch, rừng ngập mặn bao quanh. Địa phương sở hữu địa hình đa dạng với núi, đồi, các vùng đồng bằng và đầm lầy ven biển đặc trưng. Chính sự đa dạng này tạo nên lợi thế đặc biệt để phát triển công nghiệp, logistics, du lịch sinh thái và các mô hình kinh tế biển bền vững.

Không chỉ có lợi thế tự nhiên, Long Sơn còn được xem là địa bàn có vị trí chiến lược trong cấu trúc phát triển mới của TP.HCM. Nằm ở cửa ngõ phía đông nam, Long Sơn là khu vực kết nối giữa không gian đô thị, công nghiệp, cảng biển với hệ sinh thái ven biển đặc thù của vùng Đông Nam bộ.

Địa phương được kết nối bởi hàng loạt tuyến giao thông chiến lược như tuyến Long Sơn - Cái Mép, đường ven biển, hệ thống giao thông thủy trên sông Dinh và vịnh Gành Rái. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi liên kết kinh tế giữa khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải với các trung tâm công nghiệp, năng lượng và dịch vụ logistics quy mô lớn.

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về thành lập phường

Một trong những yếu tố quan trọng khẳng định sự cần thiết thành lập phường Long Sơn là địa phương đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường.

Hiện nay, Long Sơn có dân số 24.684 người, vượt ngưỡng tối thiểu 21.000 người theo quy định. Tỷ lệ dân số đô thị đạt 54,23%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 70%, trong khi tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm tới 73,1% trong cơ cấu kinh tế...

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết quá trình đô thị hóa, thu hút đầu tư và gia tăng dân số cơ học tại địa phương trong những năm gần đây diễn ra rất nhanh. Nhiều dự án quy mô lớn đã và đang đi vào hoạt động như Tổ hợp hóa dầu miền Nam, Cảng quốc tế Long Sơn, Nhà máy khí công nghiệp Long Sơn cùng các dự án logistics, dịch vụ hậu cần cảng biển.

"Việc thành lập phường Long Sơn là yêu cầu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ. Mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và cung cấp dịch vụ công ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp", ông Thụy nhấn mạnh.

Các chuyên gia kinh tế đô thị nhận định rằng trong cấu trúc phát triển mới của TP.HCM sau sắp xếp đơn vị hành chính, Long Sơn có vai trò là vùng chuyển tiếp giữa cụm cảng biển quốc tế Cái Mép - Thị Vải với hệ thống đô thị dịch vụ, du lịch biển và các trung tâm công nghiệp năng lượng.

Đây là vị trí chiến lược giúp địa phương trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng và logistics của khu vực Đông Nam bộ. Không chỉ phát triển công nghiệp và cảng biển, Long Sơn còn có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa.

Thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược

Sau khi thành lập phường, Long Sơn xác định mục tiêu trở thành trung tâm chuyên ngành hiện đại về công nghiệp, cảng biển và logistics của khu vực. Địa phương sẽ tập trung khai thác hiệu quả các dự án động lực hiện hữu, đồng thời thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, logistics và kinh tế biển.

Nhà máy hóa dầu Long Sơn ẢNH: CTV

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Các tuyến giao thông huyết mạch như Hoàng Sa, Trường Sa, đường ven biển 994, tuyến Long Sơn - Cái Mép sẽ được hoàn thiện nhằm tăng cường khả năng kết nối vùng. Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải và hạ tầng số cũng được nâng cấp theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại.

Trong lĩnh vực kinh tế, địa phương đặt mục tiêu đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh. Các ngành nghề truyền thống như nuôi trồng thủy sản cũng sẽ được phát triển theo hướng công nghệ cao, gắn với du lịch trải nghiệm và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Long Sơn đặc biệt chú trọng đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa và các thiết chế xã hội. Mục tiêu là xây dựng môi trường sống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển trên địa bàn.

Địa phương cũng xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm. Việc xây dựng chính quyền điện tử, số hóa dữ liệu dân cư, quy hoạch, đất đai và hạ tầng sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Song song với phát triển kinh tế, Long Sơn xác định bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc cộng đồng địa phương là nền tảng cốt lõi của quá trình phát triển.

Các di sản văn hóa đặc sắc như Nhà Lớn Long Sơn, nghề nuôi trồng thủy sản truyền thống cùng những giá trị văn hóa bản địa sẽ được bảo tồn, phát huy và trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và nâng cao sức hấp dẫn của đô thị.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn nhấn mạnh: "Với tầm nhìn dài hạn, Long Sơn hướng đến trở thành đô thị sinh thái đặc trưng của TP.HCM, là trung tâm phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp số, dịch vụ, du lịch và đô thị sinh thái chất lượng cao, gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Đây sẽ là mô hình phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân trong tiến trình hội nhập và phát triển".