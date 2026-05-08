Xã Long Sơn đề xuất đầu tư dự án công viên hồ Mang Cá 1.700 tỉ đồng

Ngày 8.5, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Sơn. Tham dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn đã đề xuất một số kiến nghị liên quan đến quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Ông Thụy đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận giao xã Long Sơn tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Long Sơn và đảo Gò Găng, để làm cơ sở cập nhật vào quy hoạch tổng thể.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn đề xuất cấp thẩm quyền sớm đầu tư nhiều dự án tại địa phương

Đề nghị UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận giao xã Long Sơn tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đối với khu vực xã Long Sơn. Hiện nay, xã Long Sơn triển khai dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn. Chính quyền đã có các văn bản kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035 để làm cơ sở triển khai.

Xã Long Sơn đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, giao chủ đầu tư lập chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (đoạn vòng quanh núi Nứa) và đường Thoại Ngọc Hầu (đoạn nối từ đường ven biển ra đường Nguyễn Phong Sắc) với chiều dài gần 5 km. Đây là dự án kết nối giao thông, hạ tầng với tuyến đường ven biển - đoạn qua núi Nứa để đi ra các hướng Cái Mép - Thị Vải, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51.

Đồng thời, kết nối đoạn tuyến này với đường Nguyễn Phong Sắc nhằm chia sẻ lưu lượng và kết nối với các khu dân cư, là cơ sở để hình thành các khu dân cư, tái định cư cho người dân.

Dự án đường ven biển đoạn vòng qua núi Nứa và dự án đường Thoại Ngọc Hầu có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 782 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 1.100 tỉ đồng, còn lại chi phí khác.

Xã Long Sơn cũng đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, giao chủ đầu tư lập chủ trương đầu tư dự án công viên hồ Mang Cá (diện tích khoảng 37 ha).

Hồ Mang Cá được cải tạo, xây dựng sẽ là điểm thu hút khách, người dân đến vui chơi

Xung quanh lòng hồ hiện có nhiều hộ dân sinh sống nên việc xả thải, rác làm xấu cảnh quan và môi trường lòng hồ ô nhiễm. Vị trí hồ nằm ở trung tâm xã, khu vực này được quy hoạch làm công viên. Việc cải tạo, xây dựng công viên hồ Mang Cá nhằm cải tạo cảnh quan, môi trường, khu vực vui chơi, giải trí cho người dân, du khách, người lao động trên địa bàn xã.

Tổng mức đầu tư dự án gần 1.700 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 520 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.000 tỉ đồng, còn lại chi phí khác.

Tuyến đường chính dẫn vào khu công nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn

Xã Long Sơn cũng đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, giao chủ đầu tư lập chủ trương đầu tư dự án đường vào nhà máy nhiệt điện LNG với chiều dài khoảng 1,9 km, với tổng vốn đầu tư hơn 680 tỉ đồng.

Nhà máy nhiệt điện LNG Long Sơn được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích hơn 42 ha, tổng mức đầu tư gần 40.000 tỉ đồng. Dự kiến dự án đầu tư xây dựng năm 2028 và đưa vào vận hành năm 2031.

Tuy nhiên, để triển khai và đưa vào hoạt động nhà máy nhiệt điện LNG nói riêng và các dự án khác xung quanh như khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, cần có tuyến đường vào nhằm kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Đây là tuyến đường hành lang bao quanh phục vụ chung cho các khu công nghiệp, nhà máy, cảng biển.