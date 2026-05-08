Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xã Long Sơn đề xuất đầu tư dự án công viên hồ Mang Cá 1.700 tỉ đồng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/05/2026 17:40 GMT+7

Xã Long Sơn đề xuất đầu tư 1.700 tỉ đồng cho dự án công viên hồ Mang Cá nhằm cải tạo cảnh quan, môi trường, khu vực vui chơi, giải trí cho người dân, du khách, người lao động trên địa bàn xã.

Ngày 8.5, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Sơn. Tham dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Xã Long Sơn đề xuất đầu tư dự án công viên hồ Mang Cá 1.700 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì buổi làm việc

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn đã đề xuất một số kiến nghị liên quan đến quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Ông Thụy đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận giao xã Long Sơn tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Long Sơn và đảo Gò Găng, để làm cơ sở cập nhật vào quy hoạch tổng thể.

Xã Long Sơn đề xuất đầu tư dự án công viên hồ Mang Cá 1.700 tỉ đồng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn đề xuất cấp thẩm quyền sớm đầu tư nhiều dự án tại địa phương

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đề nghị UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận giao xã Long Sơn tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đối với khu vực xã Long Sơn. Hiện nay, xã Long Sơn triển khai dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn. Chính quyền đã có các văn bản kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035 để làm cơ sở triển khai.

Xã Long Sơn đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, giao chủ đầu tư lập chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (đoạn vòng quanh núi Nứa) và đường Thoại Ngọc Hầu (đoạn nối từ đường ven biển ra đường Nguyễn Phong Sắc) với chiều dài gần 5 km. Đây là dự án kết nối giao thông, hạ tầng với tuyến đường ven biển - đoạn qua núi Nứa để đi ra các hướng Cái Mép - Thị Vải, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51.

Đồng thời, kết nối đoạn tuyến này với đường Nguyễn Phong Sắc nhằm chia sẻ lưu lượng và kết nối với các khu dân cư, là cơ sở để hình thành các khu dân cư, tái định cư cho người dân.

Dự án đường ven biển đoạn vòng qua núi Nứa và dự án đường Thoại Ngọc Hầu có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 782 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 1.100 tỉ đồng, còn lại chi phí khác.

Xã Long Sơn cũng đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, giao chủ đầu tư lập chủ trương đầu tư dự án công viên hồ Mang Cá (diện tích khoảng 37 ha).

Xã Long Sơn đề xuất đầu tư dự án công viên hồ Mang Cá 1.700 tỉ đồng - Ảnh 3.

Hồ Mang Cá được cải tạo, xây dựng sẽ là điểm thu hút khách, người dân đến vui chơi

ẢNH: NGUYỄN LONG

Xung quanh lòng hồ hiện có nhiều hộ dân sinh sống nên việc xả thải, rác làm xấu cảnh quan và môi trường lòng hồ ô nhiễm. Vị trí hồ nằm ở trung tâm xã, khu vực này được quy hoạch làm công viên. Việc cải tạo, xây dựng công viên hồ Mang Cá nhằm cải tạo cảnh quan, môi trường, khu vực vui chơi, giải trí cho người dân, du khách, người lao động trên địa bàn xã.

Tổng mức đầu tư dự án gần 1.700 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 520 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.000 tỉ đồng, còn lại chi phí khác.

Xã Long Sơn đề xuất đầu tư dự án công viên hồ Mang Cá 1.700 tỉ đồng - Ảnh 4.

Tuyến đường chính dẫn vào khu công nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Xã Long Sơn cũng đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, giao chủ đầu tư lập chủ trương đầu tư dự án đường vào nhà máy nhiệt điện LNG với chiều dài khoảng 1,9 km, với tổng vốn đầu tư hơn 680 tỉ đồng.

Nhà máy nhiệt điện LNG Long Sơn được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích hơn 42 ha, tổng mức đầu tư gần 40.000 tỉ đồng. Dự kiến dự án đầu tư xây dựng năm 2028 và đưa vào vận hành năm 2031.

Tuy nhiên, để triển khai và đưa vào hoạt động nhà máy nhiệt điện LNG nói riêng và các dự án khác xung quanh như khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, cần có tuyến đường vào nhằm kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Đây là tuyến đường hành lang bao quanh phục vụ chung cho các khu công nghiệp, nhà máy, cảng biển.

Tin liên quan

TP.HCM: Du lịch sẽ trở thành mũi nhọn kinh tế xã Long Sơn

TP.HCM: Du lịch sẽ trở thành mũi nhọn kinh tế xã Long Sơn

Du lịch sẽ trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế, tạo giá trị gia tăng, tạo sinh kế bền vững cho người dân của Long Sơn.

Khám phá thêm chủ đề

xã Long Sơn Chủ trương đầu tư ông Võ Văn Minh quy hoạch hồ Mang Cá TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận