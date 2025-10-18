Khám phá Nhà Lớn Long Sơn: Cây me trăm tuổi, lồng liệt gắn với đạo ông Trần

Giữa vùng đất Long Sơn yên bình, Nhà Lớn Long Sơn vẫn lưu giữ cây me cổ thụ khổng lồ và chiếc lồng liệt - quan tài dùng chung độc nhất Việt Nam, gắn liền với tín ngưỡng đạo ông Trần và nếp sống cộng đồng xưa.

Năm 1900, ông Trần, tên thật là Lê Văn Mưu, cùng khoảng 20 người trong gia tộc đi bằng thuyền buồm từ Hà Tiên đến núi Nứa thuộc xã Long Sơn ngày nay (trước đây là xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khai phá, lập nghiệp và truyền đạo.

Một lối vào Nhà Lớn Long Sơn ẢNH: NGUYỄN LONG

Vào khoảng năm 1909, ông Trần xin nhà cầm quyền Pháp ở Bà Rịa cho lập nhà thờ Khổng Tử để làm nơi thờ cúng của người dân.

Được chấp thuận, năm 1910, ông Trần cho xây dựng Nhà Thánh (thờ Khổng Tử) làm khu chính điện. Sau đó, ông tiếp tục xây dựng lầu Trời, lầu Tiên, lầu Phật và sửa lại nhà Hậu vốn có từ trước cho rộng lớn, khang trang hơn.

Quần thể Nhà Lớn Long Sơn rộng khoảng 2 ha, được xây dựng từ năm 1910 - 1929. Trước đây các công trình làm bằng tre, nứa, sau đó được thay bằng mái ngói, tường gạch, gỗ.. ẢNH: NGUYỄN LONG

Năm 1927, ông Trần lại cho xây dựng thêm lầu Cấm (làm tiền điện), hai ngôi nhà khách, cổng tam quan, khu vườn hoa, hai cổng ra vào khu vực thờ cúng.

Khu vườn hoa trong Nhà Lớn Long Sơn ẢNH: NGUYỄN LONG

Năm 1928, ông cho dựng tiếp lầu Dài, phần dưới để trống làm nơi ăn nghỉ cho người đến thăm viếng và lễ bái, tầng trên bày các bàn thờ. Những năm tiếp theo, ông Trần cho xây cất 5 dãy nhà cho lưu dân cư ngụ khi mới đến lập nghiệp.

Các khu dãy nhà ẢNH: NGUYỄN LONG

Những công trình do ông Trần tổ chức xây dựng đều nằm chung một khu vực (rộng khoảng 2 ha) nên người dân quen gọi đó là Nhà Lớn. Sau khi ông Trần qua đời và được đưa vào thờ cúng trong Nhà Lớn thì khu di tích này lại có thêm tên gọi nữa là đền Ông Trần.

Nhà Lớn Long Sơn gồm nhiều nhà có lối kiến trúc tựa kiểu đình làng Việt Nam, nhưng không theo một quy hoạch tổng thể nào cả. Các nhà lầu nhà trệt xen kẽ kế tiếp nhau, không cân đối, không sau trước, đã tạo nên một bố cục kiến trúc khác lạ, phá vỡ nghiêm luật xây dựng đương thời.

Nhà Lớn Long Sơn gồm nhiều nhà có lối kiến trúc tựa kiểu đình làng Việt Nam ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngày 3.8.1991, toàn thể khu Nhà Lớn Long Sơn được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia.

Khu vực bếp của Nhà Lớn có một cây me đã trên 100 năm tuổi. Gốc cây me to, 2 người lớn ôm mới hết được gốc.

Gốc me hơn 100 tuổi nằm ở khu vực nhà bếp ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong Nhà Lớn còn có lồng liệt (quan tài). Cư dân xã Long Sơn đa phần là những người theo đạo ông Trần. Khi còn sống, ông Trần quan niệm "sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách" nên khi những người ở xã chết chỉ sử dụng chung 1 quan tài này.

Lồng liệt tại Nhà Lớn Long Sơn được làm bằng tre và gỗ hơn 100 năm ẢNH: NGUYỄN LONG

Khi gia đình có người chết, người thân sẽ sắm mâm kỉnh đến Nhà Lớn trình ông. Ông sẽ cho thỉnh lồng liệt, kèm theo 2 sấp vải đỏ - trắng, 1 chiếc chiếu, đệm, bó lá để về quấn người chết.

Chiếu, nệm, bó lá dùng để quấn người chết ẢNH: NGUYỄN LONG

Người chết ở đây được chôn cất trong vòng 24 giờ và không coi ngày, giờ mà xả tang ngay tại huyệt mộ. Sau đó, lồng liệt được đưa về lại Nhà Lớn.

Mời bạn đọc cùng ngắm hình ảnh Nhà Lớn Long Sơn do PV Thanh Niên ghi lại.

Khu chợ Nhà Lớn Long Sơn ẢNH: NGUYỄN LONG

Gốc cây me hơn 100 tuổi ẢNH: NGUYỄN LONG

Thân cây me hơn 100 tuổi bị gò bó bởi các công trình xung quanh ẢNH: NGUYỄN LONG

Người làm công quả tại khu vực bếp đang chuẩn bị nhiên liệu làm mứt gừng ẢNH: NGUYỄN LONG

Sên mứt gừng ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Tư đã ngoài 80 tuổi, cứ khoảng 2 tuần thì làm bánh men một lần để cúng ông ẢNH: NGUYỄN LONG

Các tấm phản để người dân, du khách ngả lưng nghỉ trưa ẢNH: NGUYỄN LONG

Dọn trà, mứt để đãi khách là công việc hằng ngày ẢNH: NGUYỄN LONG