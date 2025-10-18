Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khám phá Nhà Lớn Long Sơn: Cây me trăm tuổi, lồng liệt gắn với đạo ông Trần

Nguyễn Long
Nguyễn Long
18/10/2025 06:00 GMT+7

Nhà Lớn Long Sơn ở xã Long Sơn (TP.HCM) có cây me hơn 100 tuổi, lồng liệt gắn liền với văn hóa đạo ông Trần.

Giữa vùng đất Long Sơn yên bình, Nhà Lớn Long Sơn vẫn lưu giữ cây me cổ thụ khổng lồ và chiếc lồng liệt - quan tài dùng chung độc nhất Việt Nam, gắn liền với tín ngưỡng đạo ông Trần và nếp sống cộng đồng xưa.

Năm 1900, ông Trần, tên thật là Lê Văn Mưu, cùng khoảng 20 người trong gia tộc đi bằng thuyền buồm từ Hà Tiên đến núi Nứa thuộc xã Long Sơn ngày nay (trước đây là xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khai phá, lập nghiệp và truyền đạo.

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 1.

Một lối vào Nhà Lớn Long Sơn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Vào khoảng năm 1909, ông Trần xin nhà cầm quyền Pháp ở Bà Rịa cho lập nhà thờ Khổng Tử để làm nơi thờ cúng của người dân.

Được chấp thuận, năm 1910, ông Trần cho xây dựng Nhà Thánh (thờ Khổng Tử) làm khu chính điện. Sau đó, ông tiếp tục xây dựng lầu Trời, lầu Tiên, lầu Phật và sửa lại nhà Hậu vốn có từ trước cho rộng lớn, khang trang hơn.

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 2.

Quần thể Nhà Lớn Long Sơn rộng khoảng 2 ha, được xây dựng từ năm 1910 - 1929. Trước đây các công trình làm bằng tre, nứa, sau đó được thay bằng mái ngói, tường gạch, gỗ..

ẢNH: NGUYỄN LONG

Năm 1927, ông Trần lại cho xây dựng thêm lầu Cấm (làm tiền điện), hai ngôi nhà khách, cổng tam quan, khu vườn hoa, hai cổng ra vào khu vực thờ cúng.

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 3.

Khu vườn hoa trong Nhà Lớn Long Sơn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Năm 1928, ông cho dựng tiếp lầu Dài, phần dưới để trống làm nơi ăn nghỉ cho người đến thăm viếng và lễ bái, tầng trên bày các bàn thờ. Những năm tiếp theo, ông Trần cho xây cất 5 dãy nhà cho lưu dân cư ngụ khi mới đến lập nghiệp.

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 4.

Các khu dãy nhà

ẢNH: NGUYỄN LONG

Những công trình do ông Trần tổ chức xây dựng đều nằm chung một khu vực (rộng khoảng 2 ha) nên người dân quen gọi đó là Nhà Lớn. Sau khi ông Trần qua đời và được đưa vào thờ cúng trong Nhà Lớn thì khu di tích này lại có thêm tên gọi nữa là đền Ông Trần.

Nhà Lớn Long Sơn gồm nhiều nhà có lối kiến trúc tựa kiểu đình làng Việt Nam, nhưng không theo một quy hoạch tổng thể nào cả. Các nhà lầu nhà trệt xen kẽ kế tiếp nhau, không cân đối, không sau trước, đã tạo nên một bố cục kiến trúc khác lạ, phá vỡ nghiêm luật xây dựng đương thời.

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 5.

Nhà Lớn Long Sơn gồm nhiều nhà có lối kiến trúc tựa kiểu đình làng Việt Nam

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngày 3.8.1991, toàn thể khu Nhà Lớn Long Sơn được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia.

Khu vực bếp của Nhà Lớn có một cây me đã trên 100 năm tuổi. Gốc cây me to, 2 người lớn ôm mới hết được gốc.

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 6.

Gốc me hơn 100 tuổi nằm ở khu vực nhà bếp

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong Nhà Lớn còn có lồng liệt (quan tài). Cư dân xã Long Sơn đa phần là những người theo đạo ông Trần. Khi còn sống, ông Trần quan niệm "sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách" nên khi những người ở xã chết chỉ sử dụng chung 1 quan tài này.

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 7.

Lồng liệt tại Nhà Lớn Long Sơn được làm bằng tre và gỗ hơn 100 năm

ẢNH: NGUYỄN LONG

Khi gia đình có người chết, người thân sẽ sắm mâm kỉnh đến Nhà Lớn trình ông. Ông sẽ cho thỉnh lồng liệt, kèm theo 2 sấp vải đỏ - trắng, 1 chiếc chiếu, đệm, bó lá để về quấn người chết.

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 8.

Chiếu, nệm, bó lá dùng để quấn người chết

ẢNH: NGUYỄN LONG

Người chết ở đây được chôn cất trong vòng 24 giờ và không coi ngày, giờ mà xả tang ngay tại huyệt mộ. Sau đó, lồng liệt được đưa về lại Nhà Lớn.

Mời bạn đọc cùng ngắm hình ảnh Nhà Lớn Long Sơn do PV Thanh Niên ghi lại.

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 9.

Khu chợ Nhà Lớn Long Sơn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 10.

Gốc cây me hơn 100 tuổi

ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 11.

Thân cây me hơn 100 tuổi bị gò bó bởi các công trình xung quanh

ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 12.

Người làm công quả tại khu vực bếp đang chuẩn bị nhiên liệu làm mứt gừng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 13.

Sên mứt gừng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 14.

Bà Tư đã ngoài 80 tuổi, cứ khoảng 2 tuần thì làm bánh men một lần để cúng ông

ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 15.

Các tấm phản để người dân, du khách ngả lưng nghỉ trưa

ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 16.

Dọn trà, mứt để đãi khách là công việc hằng ngày

ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhà lớn Long Sơn có cây me trăm tuổi ở đâu, lồng liệt có gì lạ? - Ảnh 17.

Món mứt gừng được đặt trên bàn để đãi khách

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tin liên quan

Khám phá ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi từng là nơi ủ nước mắm ít người biết

Khám phá ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi từng là nơi ủ nước mắm ít người biết

Ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi trên đường Bến Vân Đồn (TP.HCM) từng là trụ sở ủ nước mắm của hãng Liên Thành, gắn liền phong trào Duy Tân.

Ngôi nhà cổ gần 130 năm ở TP.HCM, từng là nơi ở của quan tri huyện xưa

Chiêm ngưỡng ngôi nhà cổ gần 130 năm tuổi mang kiến trúc Nam bộ độc đáo

Khám phá thêm chủ đề

Long Sơn Nhà Lớn Long Sơn Nhà Lớn quan tài Di tích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận