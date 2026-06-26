TP.HCM lập 29 phường: Long Điền từ mở cõi phương Nam đến cửa ngõ kết nối

Không chỉ là sự thay đổi về tên gọi hành chính, việc nâng cấp từ xã lên phường còn mở ra cơ hội lớn để Long Điền phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực phía đông nam TP.HCM.

Đổi mới mô hình quản lý

Hiện nay, Long Điền có quy mô dân số hơn 50.000 người (diện tích tự nhiên hơn 51 km2), cao gấp hơn 2 lần tiêu chuẩn dân số của một phường theo quy định hiện hành. Tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 52%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt gần 90%; trong khi cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm hơn 83% tổng cơ cấu kinh tế.

Những con số này cho thấy Long Điền đã mang đầy đủ đặc trưng của một đô thị đang phát triển năng động.

Trung tâm hành chính xã Long Điền ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong bối cảnh đó, mô hình quản lý chính quyền nông thôn không còn phù hợp với thực tiễn. Các yêu cầu về quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, dân cư và cung cấp dịch vụ công ngày càng đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với bộ máy quản lý.

Ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Long Điền, cho biết: "Việc thành lập phường Long Điền đã được người dân đồng tình, đồng thuận với tỷ lệ cao. Đây là yêu cầu khách quan xuất phát từ thực tiễn phát triển của địa phương. Long Điền hiện nay không còn là một xã thuần nông mà đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đô thị. Việc chuyển đổi mô hình quản lý sang chính quyền đô thị sẽ tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp".

Theo ông Tuấn, đây cũng là nguyện vọng chung của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương nhằm tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Lợi thế chiến lược của đô thị vệ tinh

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự cần thiết của việc thành lập phường Long Điền chính là vị trí địa lý và khả năng kết nối vùng.

QUốc lộ 55 đi qua xã Long Điền hiện nay ẢNH: NGUYỄN LONG

Long Điền nằm trên các trục giao thông huyết mạch như quốc lộ 55, tỉnh lộ 44A, tỉnh lộ 44B, hương lộ 10, hương lộ 14 và trong tương lai được kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là những điều kiện thuận lợi để hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, thúc đẩy giao thương, phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch.

Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, Long Điền đang sở hữu vị trí của một "cửa ngõ kết nối" giữa các khu vực phát triển năng động như Bà Rịa, Long Hải, Phước Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm và Vũng Tàu. Trong chiến lược phát triển không gian đô thị của TP.HCM mở rộng, Long Điền được định vị là một đô thị vệ tinh có vai trò quan trọng trong việc phân bố lại dân cư và giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Các chuyên gia quy hoạch đô thị cũng nhận định Long Điền có đầy đủ các điều kiện để phát triển thành một đô thị hiện đại. Dân số lớn, tốc độ đô thị hóa cao, hệ thống giao thông kết nối thuận lợi và quỹ đất còn nhiều dư địa phát triển. Khi trở thành phường, địa phương sẽ có điều kiện tiếp cận các cơ chế quản lý đô thị, từ đó thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng, thương mại và dịch vụ.

Theo các chuyên gia này, việc thành lập phường sẽ giúp Long Điền nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư, đồng thời tạo sự đồng bộ với định hướng quy hoạch phát triển đô thị của TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Chuyên gia kinh tế phân tích khi trở thành phường, Long Điền sẽ được áp dụng các cơ chế quản lý đô thị hiện đại hơn. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị mà còn làm gia tăng giá trị đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và hạ tầng.

Các chuyên gia cho rằng dòng vốn đầu tư thường có xu hướng dịch chuyển mạnh về các khu vực có định hướng đô thị rõ ràng. Đây sẽ là cơ hội để Long Điền khai thác hiệu quả quỹ đất, mở rộng không gian phát triển và hình thành các trung tâm dịch vụ mới.

Đặc biệt, Khu đô thị tây Long Điền cùng định hướng phát triển các khu thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng trong tương lai sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Long Điền bảo tồn giá trị lịch sử, phát huy tiềm năng du lịch

Không chỉ có lợi thế về kinh tế và hạ tầng, Long Điền còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với gần 400 năm hình thành và phát triển.

Khu di tích lịch sử văn hóa Bàu Thành có từ hơn 400 năm ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây là một trong những vùng đất đầu tiên ghi dấu bước chân của lưu dân người Việt trong hành trình mở cõi phương Nam. Long Điền cũng là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, từng là nơi tung bay lá cờ búa liềm từ rất sớm trong phong trào đấu tranh cách mạng.

Hiện địa phương sở hữu 8 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có một di tích cấp quốc gia và nhiều di tích cấp tỉnh như chùa Long Bàn, đình thần Long Điền, tổ đình Thiên Thai, núi Chân Tiên, Bàu Thành... Đây là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh và du lịch trải nghiệm.

Theo các chuyên gia du lịch, khi trở thành phường, Long Điền sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng và kết nối với các tuyến du lịch ven biển của thành phố.

Lợi thế lớn nhất của Long Điền là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử, văn hóa và không gian sinh thái. Nếu được đầu tư bài bản, địa phương hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn trong chuỗi du lịch phía đông nam TP.HCM.

Thực tế cho thấy, Long Điền không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu lao động và hạ tầng kỹ thuật để thành lập phường, mà còn đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Việc thành lập phường Long Điền sẽ giúp hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tăng khả năng huy động nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Ông Võ Minh Tuấn khẳng định: "Khi trở thành phường, Long Điền sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội và cải thiện đời sống người dân. Đây không chỉ là sự thay đổi về đơn vị hành chính mà là bước chuyển quan trọng để địa phương phát triển nhanh hơn, bền vững hơn".

Với vị trí chiến lược, tiềm năng phát triển lớn, nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc, việc thành lập phường Long Điền được xem là bước đi phù hợp với xu thế phát triển tất yếu. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Long Điền trở thành đô thị năng động, hiện đại, góp phần tạo nên động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM.