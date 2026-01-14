Tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần ở TP.HCM: Có bị lãng quên?

Ẩn mình phía sau đình thần Long Điền tại xã Long Điền, TP.HCM (thị trấn Long Điền, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) là một đoạn tường thành cổ được xây từ đá ong, có niên đại hàng trăm năm. Dù mang dấu tích lịch sử quan trọng, di tích này đang đối mặt với nguy cơ bị lãng quên giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Đình thần Long Điền nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN LONG

Tường thành cổ này nằm phía sau đình thần Long Điền, từ bên ngoài không thấy được.

Tường thành cổ hàng trăm năm tuổi ẢNH: NGUYỄN LONG

Tường thành cổ dài 54 m, cao trung bình 3 m, dày 0,8 m, được xây bằng đá ong lẫn gạch đinh. Nhìn trực diện dễ nhìn thấy khoảng giữa tường thành có dấu vết cổng mở đã bị xây bít.

Trên cổng có vọng lâu. Hai bên có hai mảng tường tô bằng xi măng cát vữa có trang trí hình án thư với 2 cột giả hình trụ tròn, trên đỉnh là 2 búp sen lớn làm từ đá ong.

Đá ong trên tường thành cổ phủ rêu xanh ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo các nhà khảo cổ, những mảng tường đá ong với mạch bằng vôi và mảng tường đá ong xây lẫn gạch đinh có mạch trát bằng cát vữa xi măng, cho thấy bức tường thành này không còn nguyên hiện trạng ban đầu mà đã được xây, sửa nhiều lần. Án thư và búp sen lớn ở phía trên có lẽ được làm mới khi đình được tôn tạo vào đầu thế kỷ XX.

Búp sen trên tường thành cổ

Dựa vào đặc điểm cấu trúc vòng tường, tài liệu lịch sử và những lưu truyền trong dân gian, nhiều nhà khảo cổ cho rằng có thể niên đại của tường thành là khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay tường thành cổ này đang xuống cấp trầm trọng. Nhiều người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng phục hồi bảo tồn toàn bộ kiến trúc đoạn tường thành này.

Du khách thường đến tường thành cổ chụp hình ẢNH: NGUYỄN LONG

Hiện tại trong khuôn viên đình thần Long Điền còn có những cây dầu, giáng hương hàng trăm năm tuổi. Dưới đây là những hình ảnh về tường thành cổ và các cây cổ thụ mà PV Thanh Niên ghi lại trong đình thần Long Điền.

Trong khuôn viên đình thần Long Điền, ngoài tường thành cổ, còn có nhiều cây cổ thụ ẢNH: NGUYỄN LONG

Một tường thành chỉ còn lại móng tường làm bằng đá ong. Đoạn tường này tiếp nối với tường thành hiện hữu ẢNH: NGUYỄN LONG

Giếng cổ xây bằng đá ong, được cho là có từ khi tôn tạo lại đình thần ẢNH: NGUYỄN LONG

Công tường thành bị xây bít ẢNH: NGUYỄN LONG

Đình thần Long Điền là di tích cấp tỉnh. Tường thành cổ nằm trong khuôn viên đình ẢNH: NGUYỄN LONG

Cây dầu cổ thụ, 4 người lớn ôm không hết ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm trong khuôn viên đình thần Long Điền ẢNH: NGUYỄN LONG



