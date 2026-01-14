Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần ở TP.HCM: Có bị lãng quên?

Nguyễn Long
Nguyễn Long
14/01/2026 06:15 GMT+7

Trong khuôn viên đình thần Long Điền, TP.HCM có một tường thành cổ và nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi mà ít người biết đến.

Ẩn mình phía sau đình thần Long Điền tại xã Long Điền, TP.HCM (thị trấn Long Điền, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) là một đoạn tường thành cổ được xây từ đá ong, có niên đại hàng trăm năm. Dù mang dấu tích lịch sử quan trọng, di tích này đang đối mặt với nguy cơ bị lãng quên giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 1.

Đình thần Long Điền nhìn từ trên cao

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tường thành cổ này nằm phía sau đình thần Long Điền, từ bên ngoài không thấy được.

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 2.

Tường thành cổ hàng trăm năm tuổi

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tường thành cổ dài 54 m, cao trung bình 3 m, dày 0,8 m, được xây bằng đá ong lẫn gạch đinh. Nhìn trực diện dễ nhìn thấy khoảng giữa tường thành có dấu vết cổng mở đã bị xây bít.

Trên cổng có vọng lâu. Hai bên có hai mảng tường tô bằng xi măng cát vữa có trang trí hình án thư với 2 cột giả hình trụ tròn, trên đỉnh là 2 búp sen lớn làm từ đá ong.

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 3.

Đá ong trên tường thành cổ phủ rêu xanh

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo các nhà khảo cổ, những mảng tường đá ong với mạch bằng vôi và mảng tường đá ong xây lẫn gạch đinh có mạch trát bằng cát vữa xi măng, cho thấy bức tường thành này không còn nguyên hiện trạng ban đầu mà đã được xây, sửa nhiều lần. Án thư và búp sen lớn ở phía trên có lẽ được làm mới khi đình được tôn tạo vào đầu thế kỷ XX.

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 4.

Búp sen trên tường thành cổ

Dựa vào đặc điểm cấu trúc vòng tường, tài liệu lịch sử và những lưu truyền trong dân gian, nhiều nhà khảo cổ cho rằng có thể niên đại của tường thành là khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay tường thành cổ này đang xuống cấp trầm trọng. Nhiều người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng phục hồi bảo tồn toàn bộ kiến trúc đoạn tường thành này.

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 5.

Du khách thường đến tường thành cổ chụp hình

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hiện tại trong khuôn viên đình thần Long Điền còn có những cây dầu, giáng hương hàng trăm năm tuổi. Dưới đây là những hình ảnh về tường thành cổ và các cây cổ thụ mà PV Thanh Niên ghi lại trong đình thần Long Điền.

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 6.

Trong khuôn viên đình thần Long Điền, ngoài tường thành cổ, còn có nhiều cây cổ thụ

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 7.

Một tường thành chỉ còn lại móng tường làm bằng đá ong. Đoạn tường này tiếp nối với tường thành hiện hữu

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 8.

Giếng cổ xây bằng đá ong, được cho là có từ khi tôn tạo lại đình thần

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 9.

Công tường thành bị xây bít

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 10.

Đình thần Long Điền là di tích cấp tỉnh. Tường thành cổ nằm trong khuôn viên đình

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 11.

Cây dầu cổ thụ, 4 người lớn ôm không hết

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 12.
TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 13.
TP.HCM: Đừng bỏ hoang tường thành cổ hàng trăm năm tuổi trong đình thần Long Điền - Ảnh 14.

Nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm trong khuôn viên đình thần Long Điền

ẢNH: NGUYỄN LONG


Tin liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đưa huyện Long Điền lên đô thị loại III

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đưa huyện Long Điền lên đô thị loại III

Long Điền được quy hoạch là đô thị loại III - trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông; là trung tâm du lịch và dịch vụ du lịch lớn của vùng và là trung tâm dịch vụ thủy sản.

Khám phá thêm chủ đề

Long Điền tường thành cổ Tường thành đình thần Long Điền TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận