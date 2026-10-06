Vụ nghi ghen tuông chém 3 mẹ con ở Cà Mau: 2 nạn nhân đã tỉnh sau mổ cấp cứu

Ngày 6.10, Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết 2 nạn nhân trong vụ "người đàn ông chém 3 mẹ con nghi do ghen tuông" ở xã Năm Căn đã được mổ cấp cứu, đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Bé V.N.B.C (11 tuổi, ở xã Năm Căn, Cà Mau) nhập viện lúc 19 giờ 4 phút ngày 5.10 trong tình trạng lơ mơ, nhiều vết thương chảy máu, huyết áp khó đo. Bệnh viện chẩn đoán bé bị sốc mất máu.

Hiện trường nghi can ra tay chém 3 mẹ con ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ và hội chẩn mổ cấp cứu lúc 19 giờ 19 phút cùng ngày. Các bác sĩ phẫu thuật xử lý tổn thương ở vùng đầu, mặt và 2 bàn tay.

Nạn nhân thứ hai là chị N.T.L.H (sinh năm 1988, ở xã Năm Căn), nhập viện lúc 19 giờ 25 phút ngày 5.10 với vết thương phức tạp vùng cổ. Bệnh viện cũng kích hoạt báo động đỏ ngay khi tiếp nhận và hội chẩn mổ cấp cứu lúc 19 giờ 39 phút.

Hiện cả 2 bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc được, tiếp tục được điều trị, theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện tiếp tục hội chẩn liên khoa, hội chẩn bệnh viện để điều trị tích cực cho 2 nạn nhân.

Bắt khẩn cấp nghi phạm chém 3 mẹ con ở Cà Mau do ghen tuông

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5.10, T.C.C (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn) dùng dao chém chị H. và 2 con riêng của chị là V.N.T.K (6 tuổi), V.N.B.C (11 tuổi). Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn cấp cứu, nhưng bé K. đã tử vong; chị H. và bé C. được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khi chị H. vừa đón các con đi học về nhà. C. và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm. Vụ việc nghi xuất phát từ ghen tuông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã di lý T.C.C về trụ sở để điều tra làm rõ vụ nghi ghen tuông chém người khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.