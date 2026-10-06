    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựPháp luật

    Vụ nghi ghen tuông chém 3 mẹ con ở Cà Mau: 2 nạn nhân đã tỉnh sau mổ cấp cứu

    Gia Bách
    Gia Bách

    Bệnh viện đa khoa Cà Mau kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 2 nạn nhân trong vụ nghi ghen tuông chém 3 mẹ con, trong đó một bé gái bị sốc mất máu. Cả 2 đã được phẫu thuật và tiếp tục được chăm sóc đặc biệt.

    Ngày 6.10, Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết 2 nạn nhân trong vụ "người đàn ông chém 3 mẹ con nghi do ghen tuông" ở xã Năm Căn đã được mổ cấp cứu, đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

    Bé V.N.B.C (11 tuổi, ở xã Năm Căn, Cà Mau) nhập viện lúc 19 giờ 4 phút ngày 5.10 trong tình trạng lơ mơ, nhiều vết thương chảy máu, huyết áp khó đo. Bệnh viện chẩn đoán bé bị sốc mất máu.

    Chăm sóc đặc biệt nạn nhân vụ nghi ghen tuông chém 3 mẹ con ở Cà Mau - Ảnh 1.

    Hiện trường nghi can ra tay chém 3 mẹ con

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ và hội chẩn mổ cấp cứu lúc 19 giờ 19 phút cùng ngày. Các bác sĩ phẫu thuật xử lý tổn thương ở vùng đầu, mặt và 2 bàn tay.

    Nạn nhân thứ hai là chị N.T.L.H (sinh năm 1988, ở xã Năm Căn), nhập viện lúc 19 giờ 25 phút ngày 5.10 với vết thương phức tạp vùng cổ. Bệnh viện cũng kích hoạt báo động đỏ ngay khi tiếp nhận và hội chẩn mổ cấp cứu lúc 19 giờ 39 phút.

    Hiện cả 2 bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc được, tiếp tục được điều trị, theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện tiếp tục hội chẩn liên khoa, hội chẩn bệnh viện để điều trị tích cực cho 2 nạn nhân.

    Bắt khẩn cấp nghi phạm chém 3 mẹ con ở Cà Mau do ghen tuông

    Như Thanh Niên thông tin, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5.10, T.C.C (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn) dùng dao chém chị H. và 2 con riêng của chị là V.N.T.K (6 tuổi), V.N.B.C (11 tuổi). Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn cấp cứu, nhưng bé K. đã tử vong; chị H. và bé C. được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

    Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khi chị H. vừa đón các con đi học về nhà. C. và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm. Vụ việc nghi xuất phát từ ghen tuông.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra đã di lý T.C.C về trụ sở để điều tra làm rõ vụ nghi ghen tuông chém người khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

    Tin liên quan

    Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con ở Cà Mau, một bé tử vong

    Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con ở Cà Mau, một bé tử vong

    Ghen tuông, một người đàn ông ở Cà Mau dùng dao chém người tình và 2 con riêng của người này. Vụ việc khiến một bé tử vong, hai người được chuyển viện cấp cứu.

    Khám phá thêm chủ đề

    ghen tuông báo động đỏ vụ chém 3 mẹ con chém người nghi do ghen tuông tình hình 3 mẹ con ở Cà Mau

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận