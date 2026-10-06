20 phút nghẹt thở cùng công an khống chế kẻ chém 3 mẹ con ở Cà Mau

Ngày 6.10, chia sẻ với phóng viên về vụ án mạng nghi do ghen tuông khiến 3 mẹ con thương vong, anh Lê Út Nhỏ (ở xã Năm Căn, Cà Mau), người trực tiếp tham gia khống chế nghi phạm vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút hiểm nguy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 ngày 5.10, khi chị N.T.L.H (39 tuổi, giáo viên tiểu học) rước 2 con là V.N.B.C (11 tuổi) và V.N.T.K (6 tuổi) đi học về đến nhà ở ấp 3, xã Năm Căn, thì bị Trần Chí Công (40 tuổi, ngụ cùng địa phương) cầm dao rượt chém.

Nghe tiếng la lớn, anh Lê Út Nhỏ đang uống cà phê tại quán gần nhà nạn nhân chạy ra xem. Anh thấy bé C. ngồi bên đường, mặt đầy máu; gần đó, Công đang cầm dao chém chị H.

"Lúc đó tôi thấy tình hình quá nguy cấp nên cùng anh em công an tìm cách khống chế", anh Nhỏ kể.

Gần 20 phút khống chế nghi phạm cầm dao

Theo anh Nhỏ, khi lực lượng chức năng dùng vòi xịt nước, Công bỏ chạy. Anh Nhỏ lấy một cây sào quần áo gần đó, cùng công an đuổi theo. Ba người trực tiếp lao vào khống chế nghi phạm, trong khi một số cán bộ công an ở bên ngoài cũng chạy đến hỗ trợ.

Anh Lê Út Nhỏ kể lại quá trình khống chế nghi phạm Trần Chí Công ẢNH: G.B

Công chống trả quyết liệt, nhiều lần cầm dao định quay lại tấn công những người ngăn cản. Quãng đường từ nhà nạn nhân đến nơi Công bị khống chế chỉ vài trăm mét, nhưng mọi người mất gần 20 phút mới có thể kiểm soát được nghi phạm.

Theo lời anh Nhỏ, trong lúc giằng co, một cây gỗ đánh trúng tay khiến Công làm rơi dao. Lúc này, mọi người mới khống chế được nghi phạm.

"Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết phải nhanh chóng khống chế để ngăn anh ta tiếp tục chém người. Tôi lo anh ta sẽ tiếp tục tấn công những người xung quanh", anh Nhỏ nói.

Cũng theo anh Nhỏ, nhiều người có mặt tại hiện trường rất nóng lòng muốn can ngăn nhưng Công cầm dao, chống trả quyết liệt nên không nhiều người dân dám lao vào khống chế.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người con còn lại của chị H., là anh em song sinh với bé K., không có nhà. Chị H. là giáo viên tiểu học, nhà ở gần trường.

Ra tay tàn độc vì ghen tuông?

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Trần Chí Công để điều tra hành vi giết người.

Người dân cùng lực lượng công an khống chế nghi phạm ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Bắt khẩn cấp nghi phạm chém 3 mẹ con ở Cà Mau do ghen tuông

Ngay sau vụ án mạng, cả 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng, bé K. tử vong; chị H. và bé C. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị.

Hiện tại, sau phẫu thuật, chị H. cùng con gái đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, Công và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm. Chồng chị H. đã mất hơn 5 năm, còn Công đã ly dị vợ. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do ghen tuông.

Hiện vụ án nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.