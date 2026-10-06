Bắt khẩn cấp nghi phạm chém 3 mẹ con ở Cà Mau nghi do ghen tuông

Liên quan vụ nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con ở xã Năm Căn, ngày 6.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Trần Chí Công (40 tuổi, ngụ ấp 3, xã Năm Căn, Cà Mau) để điều tra hành vi giết người.

Công là nghi phạm đã dùng dao chém 3 mẹ con ở ấp 3, xã Năm Căn vào chiều 5.10, khiến một bé gái 6 tuổi tử vong, 2 người còn lại bị thương.

Ông Huỳnh Minh Kiên, Bí thư xã Năm Căn (thứ 3, từ trái sang) đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân ẢNH: THANH VŨ

Ở một diễn biến liên quan, sáng 6.10, ông Huỳnh Minh Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Năm Căn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; đồng thời hỗ trợ trước mắt 10 triệu đồng.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 17 giờ 20 ngày 5.10, chị N.T.L.H (39 tuổi, giáo viên tiểu học) vừa rước 2 con là V.N.B.C (11 tuổi) và V.N.T.K (6 tuổi) đi học về nhà thì xảy ra vụ việc bị Công dùng dao chém 3 mẹ con.

Ngay sau đó, cả 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn cấp cứu. Do vết thương nặng, bé K. tử vong; chị H. và bé C. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị. Sau phẫu thuật, chị H. cùng con gái đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

Theo thông tin xác minh ban đầu, Công và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm (chồng chị H. đã mất hơn 5 năm và Công đã ly dị vợ). Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do ghen tuông.

Hiện vụ án nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.