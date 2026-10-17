Toàn cảnh 17h: Chỉ đạo mới từ ông Đinh Văn Nơi về hồ sơ đất đai | Vì sao TP.HCM nước rút quá chậm sau mưa?

Toàn cảnh 17h ngày 17.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 17.10: Chỉ đạo mới từ ông Đinh Văn Nơi về hồ sơ đất đai | Vì sao TP.HCM nước rút quá chậm sau mưa?

Sau kiểm tra của ông Đinh Văn Nơi gần 1.000 hồ sơ đất đai được xử lý

Sau kiểm tra của ông Đinh Văn Nơi gần 1.000 hồ sơ đất đai được xử lý

Metro số 1 TP.HCM tạm ngưng gần 1 giờ vì mất điện đột ngột

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), đây là sự cố bất khả kháng tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức (cung cấp một phần điện cho TP.HCM, do Công ty Truyền tải điện 4 phụ trách), dẫn đến gián đoạn cung cấp điện cho khu vực Thủ Đức và hoạt động của tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên).

Metro số 1 TP.HCM tạm ngưng gần 1 giờ vì mất điện đột ngột

Khánh thành cầu Rạch Bờ Dừa: Chấm dứt cảnh trượt té, an toàn bước chân đến trường

Sáng 17.10, Báo Thanh Niên phối hợp xã Châu Thành, TP.Cần Thơ khánh thành cầu Rạch Bờ Dừa, giúp người dân thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản sau nhiều năm mong đợi.

Khánh thành cầu Rạch Bờ Dừa: Chấm dứt cảnh trượt té, an toàn bước chân đến trường

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