Toàn cảnh 17h: Lộ trình 142.000 tỉ đồng xóa 159 rốn ngập ở TP.HCM | Vì sao kê giường chặn ngõ bị khởi tố?

Toàn cảnh 17h ngày 15.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 15.10: Lộ trình 142.000 tỉ đồng xóa 159 rốn ngập ở TP.HCM | Vì sao kê giường chặn ngõ bị khởi tố?

TP.HCM ngập ở đâu và lộ trình khắc phục ra sao?

TP.HCM hiện có 159 điểm ngập do mưa và triều cường. Từ nay đến năm 2030, thành phố triển khai 87 dự án với tổng vốn hơn 142.000 tỉ đồng, giải quyết 50 vị trí ngập, mỗi vị trí có thể gồm nhiều điểm.

TP.HCM ngập ở đâu và lộ trình khắc phục ra sao

Từ vụ kê giường chắn lối đi chung: Khi nào hành vi gây rối bị khởi tố hình sự?

Cách đây gần 1 tháng, Báo Thanh Niên từng đưa tin về vụ việc một người phụ nữ đã kê giường chắn lối đi chung tại ngõ 61 đường Tiền Phong (xã An Khánh, Hà Nội) trong suốt nhiều tháng để ngăn hàng xóm xây nhà, vì cho rằng trước đây thửa đất được phát mại tài sản chưa đúng quy định. Đến nay Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ này. Người này tên Tạ Thị Chi (53 tuổi, trú xã Hoài Đức), đã bị Công an TP.Hà Nội khởi tố về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Từ vụ kê giường chắn lối đi chung: Tại sao bị khởi tố hình sự?

Xem chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ở Cảng hàng không Quảng Trị

Ngày 15.10, Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại Cảng hàng không Quảng Trị.

Xem chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ở Cảng hàng không Quảng Trị

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