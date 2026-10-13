Toàn cảnh 17h: Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Làm rõ 'người bí ẩn' | Tình tiết mới vụ ông Chiêm Quốc Thái và vợ cũ

Toàn cảnh 17h ngày 13.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 13.10: Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Làm rõ ‘người bí ẩn’ | Tình tiết mới vụ ông Chiêm Quốc Thái và vợ cũ

Chủ kênh “Già Làng Tây Nguyên” vừa bị bắt là ai?

Ngày 12.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Dương Thị Phượng (40 tuổi) và Đỗ Thành Tín (42 tuổi, đều ở thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi), chủ kênh YouTube, Facebook "Già Làng Tây Nguyên" để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Chủ kênh “Già Làng Tây Nguyên” vừa bị bắt là ai?

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Luật sư đề nghị làm rõ “người bí ẩn” ngồi cạnh tài xế

Chiều 13.10, phiên tòa hình sự tại TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được tiếp tục xét xử.

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong Luật sư đề nghị làm rõ 'người bí ẩn' ngồi cạnh tài xế

Cảnh báo khi uống nhiều trà, cà phê quá nóng có thể gây ung thư

Con số này đến từ một nghiên cứu quy mô lớn, phân tích dữ liệu của gần 1 triệu người trưởng thành tại Anh trong hơn một thập kỷ. Cụ thể, trong số 2.348 ca ung thư thực quản được ghi nhận, nhóm người quen uống đồ "rất nóng" có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào vảy, một dạng ung thư thực quản, cao vượt trội so với nhóm uống ấm. Ngay cả những người chỉ thích uống "nóng" (chưa đến mức rất nóng) cũng có nguy cơ cao hơn, gần gấp đôi so với người uống ấm. Điều thú vị là mức nhiệt độ này lại không liên quan đến nguy cơ mắc dạng ung thư thực quản còn lại là ung thư biểu mô tuyến.

Cảnh báo khi uống trà, cà phê quá nóng có thể gây ung thư

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