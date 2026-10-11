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    Toàn cảnh 17h: 105 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi | Hà Nội thí điểm túi rác, tính phí ra sao?

    Toàn cảnh 17h: 105 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi | Hà Nội thí điểm túi rác, tính phí ra sao?

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 11.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 11.10: 105 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi | Hà Nội thí điểm túi rác, tính phí ra sao?

    Xe cộ trầy trật qua “nút thắt cổ chai” cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 14B

    Khi qua nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 14B, do mặt đường đang thi công nên cánh tài xế đường dài lưu ý điều khiển phương tiện di chuyển chậm. Trên thực tế, có tài xế mất 30 phút để đi qua quãng đường chỉ hơn 2 km.

    Xe cộ trầy trật qua 'nút thắt cổ chai' cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 14B

    Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, sang tỉnh khác đổi thưởng để bảo mật

    Đại lý vé số Vô Tiếp ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có 6 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 088061 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

    Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, sang tỉnh khác đổi thưởng để bảo mật

    Lá đơn xin vào Đảng trong chiếc ví mục nát giúp tìm lại tên cho người lính ngã xuống

    Ngày 10.10.2026, Đội K72 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai cho biết từ lá đơn xin vào Đảng mục nát tìm thấy trong chiếc ví chôn sâu dưới lòng đất Campuchia, đơn vị đã kết nối thành công với thân nhân liệt sĩ Vương Đình Minh tại Nghệ An và đang đề xuất xét nghiệm ADN để xác định danh tính.

    Lá đơn xin vào Đảng trong chiếc ví mục nát giúp tìm lại tên cho người lính ngã xuống

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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