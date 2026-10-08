    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Toàn cảnh 17h: Bảng cảnh báo 'né trạm thu phí’ gây hoang mang | Hàng quán dọc biển Nhật Lệ tháo dỡ
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Bảng cảnh báo 'né trạm thu phí’ gây hoang mang | Hàng quán dọc biển Nhật Lệ tháo dỡ

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 8.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Nỗi ám ảnh của người dân đường Chu Văn An: "Mỗi lần mưa là phải dọn nhà mấy tiếng"

    Tình trạng ngập sâu sau mưa lớn đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh của nhiều hộ dân tại tuyến đường số 4 Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM). Việc nước ngập lút bánh xe, rút chậm và tràn vào nhà khiến người dân phải tốn nhiều thời gian dọn dẹp, kê cao tài sản nhằm tránh hư hỏng.

    Nỗi ám ảnh của người dân đường Chu Văn An: “Mỗi lần mưa là phải dọn nhà mấy tiếng”

    Hàng quán dọc biển Nhật Lệ tất bật tháo dỡ, trả lại mặt bằng

    Không như dự báo có mưa lớn, tranh thủ 2 ngày tạnh ráo, hàng chục hộ kinh doanh dịch vụ dọc bãi biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, Quảng Trị) tất bật tháo dỡ hàng quán, di chuyển tài sản, trả lại mặt bằng theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

    Hàng quán dọc biển Nhật Lệ tất bật tháo dỡ, trả lại mặt bằng

    Bảng thông báo 'né trạm thu phí sẽ bị ghi hình, truy thu' khiến tài xế hoang mang

    Những ngày gần đây, bảng thông báo với nội dung "Khu vực có camera quan sát, mọi hành vi né trạm thu phí sẽ bị ghi hình, truy thu và xử lý theo quy định pháp luật" được cắm ở đầu 2 tuyến đường dân sinh gần trạm thu phí số 2 trên quốc lộ 14 (xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) khiến nhiều tài xế hoang mang vì không biết đơn vị nào dựng.

    Bảng thông báo 'né trạm thu phí sẽ bị ghi hình, truy thu' khiến tài xế hoang mang

    Chuyên gia Liên Hiệp Quốc đánh giá cao năng lực Đơn vị Cảnh sát số 1 của Bộ Công an

    Chứng kiến các bài diễn tập thực binh xử lý tình huống phức tạp của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 thuộc Bộ Công an, đại diện Cảnh sát Liên Hiệp Quốc bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ, đồng thời đánh giá lực lượng tiến bộ rất nhanh và đã hoàn toàn đạt các tiêu chuẩn quốc tế để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

    Chuyên gia Liên Hiệp Quốc đánh giá cao năng lực Đơn vị Cảnh sát số 1 của Bộ Công an

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

    Tin liên quan

    Toàn cảnh 17h: Lời kể lúc tháo chạy khi cây 20m đổ sập ở TP.HCM | Vì sao Đà Lạt mưa lớn ngập nhanh, rút nhanh?

    Toàn cảnh 17h: Lời kể lúc tháo chạy khi cây 20m đổ sập ở TP.HCM | Vì sao Đà Lạt mưa lớn ngập nhanh, rút nhanh?

    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Khám phá thêm chủ đề

    Toàn Cảnh 17H bản tin toàn cảnh 17h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay Né trạm thu phí bảng thông báo gây hoang mang Biển Nhật Lệ Đường Chu Văn An Novaland Liên Hiệp Quốc Bộ Công an Donald Trump Nobel Hòa bình sinh viên quốc tế lật ghe sông trường giang

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận