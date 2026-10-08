Toàn cảnh 17h: Bảng cảnh báo 'né trạm thu phí’ gây hoang mang | Hàng quán dọc biển Nhật Lệ tháo dỡ

Toàn cảnh 17h ngày 8.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Nỗi ám ảnh của người dân đường Chu Văn An: "Mỗi lần mưa là phải dọn nhà mấy tiếng"

Tình trạng ngập sâu sau mưa lớn đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh của nhiều hộ dân tại tuyến đường số 4 Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM). Việc nước ngập lút bánh xe, rút chậm và tràn vào nhà khiến người dân phải tốn nhiều thời gian dọn dẹp, kê cao tài sản nhằm tránh hư hỏng.

Nỗi ám ảnh của người dân đường Chu Văn An: “Mỗi lần mưa là phải dọn nhà mấy tiếng”

Hàng quán dọc biển Nhật Lệ tất bật tháo dỡ, trả lại mặt bằng

Không như dự báo có mưa lớn, tranh thủ 2 ngày tạnh ráo, hàng chục hộ kinh doanh dịch vụ dọc bãi biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, Quảng Trị) tất bật tháo dỡ hàng quán, di chuyển tài sản, trả lại mặt bằng theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Hàng quán dọc biển Nhật Lệ tất bật tháo dỡ, trả lại mặt bằng

Bảng thông báo 'né trạm thu phí sẽ bị ghi hình, truy thu' khiến tài xế hoang mang

Những ngày gần đây, bảng thông báo với nội dung "Khu vực có camera quan sát, mọi hành vi né trạm thu phí sẽ bị ghi hình, truy thu và xử lý theo quy định pháp luật" được cắm ở đầu 2 tuyến đường dân sinh gần trạm thu phí số 2 trên quốc lộ 14 (xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) khiến nhiều tài xế hoang mang vì không biết đơn vị nào dựng.

Bảng thông báo 'né trạm thu phí sẽ bị ghi hình, truy thu' khiến tài xế hoang mang

Chuyên gia Liên Hiệp Quốc đánh giá cao năng lực Đơn vị Cảnh sát số 1 của Bộ Công an

Chứng kiến các bài diễn tập thực binh xử lý tình huống phức tạp của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 thuộc Bộ Công an, đại diện Cảnh sát Liên Hiệp Quốc bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ, đồng thời đánh giá lực lượng tiến bộ rất nhanh và đã hoàn toàn đạt các tiêu chuẩn quốc tế để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Chuyên gia Liên Hiệp Quốc đánh giá cao năng lực Đơn vị Cảnh sát số 1 của Bộ Công an

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