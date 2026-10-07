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    Toàn cảnh 17h: Lời kể lúc tháo chạy khi cây 20m đổ sập ở TP.HCM | Vì sao Đà Lạt mưa lớn ngập nhanh, rút nhanh?
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Lời kể lúc tháo chạy khi cây 20m đổ sập ở TP.HCM | Vì sao Đà Lạt mưa lớn ngập nhanh, rút nhanh?

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 7.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Lời kể khoảnh khắc cây lớn đổ ngang đường: “Tôi bỏ chạy, khoảng 3 - 4 giây là cây ngã xuống”

    Khoảng 6 giờ sáng 7.10, một cây lớn bất ngờ bật gốc, đổ ngang đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM, ảnh hưởng giao thông giờ cao điểm và hoạt động của cửa hàng phía đối diện. Những người có mặt cho biết cây nghiêng xuống chỉ trong vài giây, may mắn mọi người đều kịp thoát ra ngoài.

    Lời kể khoảnh khắc cây lớn đổ ngang đường: 'Tôi bỏ chạy, khoảng 3 - 4 giây là cây ngã xuống'

    Vụ thảm án ở Đồng Nai: Bị cáo không còn tiền, cha mẹ có phải bồi thường thay?

    Liên quan vụ thảm án ở Đồng Nai, ngoài hình phạt tử hình thì bị cáo còn phải bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng. Nếu bị cáo không còn khả năng bồi thường, cha mẹ có phải trả thay?

    Vụ thảm án ở Đồng Nai: Bị cáo không còn tiền, cha mẹ có phải bồi thường thay?

    Vì sao Đà Lạt mưa lớn ngập nhanh, nước cũng rút nhanh?

    Mưa lớn gần đây liên tục gây ngập cục bộ tại các phường trung tâm khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng). Chuyên gia cho rằng cần xử lý điểm nghẽn và quản lý nước mưa theo lưu vực.

    Vì sao Đà Lạt mưa lớn ngập nhanh, nước cũng rút nhanh?

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

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