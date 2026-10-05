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    Toàn cảnh 17h: Trang trại gà Ba Huân hoang tàn, bị rao bán | Các tuyến đường tránh đi khi trời mưa ở TP.HCM
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Trang trại gà Ba Huân hoang tàn, bị rao bán | Các tuyến đường tránh đi khi trời mưa ở TP.HCM

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 5.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 5.10: Trang trại gà Ba Huân hoang tàn, bị rao bán | Các tuyến đường tránh đi khi trời mưa ở TP.HCM

    Bắt giam “ông trùm” đường dây trộm mèo ở TP.HCM 

    Liên quan đến đường dây trộm mèo quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 12 người để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

    Bắt giam 'ông trùm' đường dây trộm mèo ở TP.HCM

    Những tuyến đường nào ở TP.HCM hễ mưa lớn là ngập?

    Những ngày qua, ở TP.HCM mỗi khi mưa lớn trút xuống, nhiều tuyến đường lại nhanh chóng bị ngập nặng. Có nơi nước dâng chỉ trong thời gian ngắn sau khi mưa, có nơi ngập sâu, nước rút chậm, cũng có những tuyến đường người dân phải chật vật nhiều giờ mới có thể đi qua.

    Chiều nay TP.HCM dự báo mưa lớn: Loạt tuyến đường cứ mưa lớn là ngập, người dân cần lưu ý

    Trường đưa đờn ca tài tử vào lớp: Học sinh thích thú trải nghiệm cùng nghệ sĩ

    Một tiết học ở Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM trở nên khác lạ khi tiếng đàn, câu ca vang lên giữa lớp. Hàng chục học sinh tập ca, gõ nhịp và làm quen với đờn ca tài tử dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ sĩ. Nhiều học sinh tỏ ra hào hứng với loại hình nghệ thuật vốn khá xa lạ với thế hệ trẻ.

    Trường đưa đờn ca tài tử vào lớp: Học sinh thích thú trải nghiệm cùng nghệ sĩ

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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