Toàn cảnh 17h: iPhone cũ không thể chuyển khoản trên 10 triệu | Ghi nhận sốt rét ngoại lai ở Đà Nẵng

Toàn cảnh 17h ngày 4.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Hẻm ở TP.HCM ngập 5 ngày chưa rút, người dân phải thuê khách sạn ở tạm

Hơn 5 ngày sau những trận mưa lớn, nhiều hộ dân tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM vẫn phải sống trong cảnh nước ngập. Có nơi nước còn gần nửa mét, sinh hoạt đảo lộn, đồ đạc phải kê lên cao, thậm chí có người dân thuê khách sạn ở tạm để chờ nước rút.

Hẻm ở TP.HCM ngập 5 ngày chưa rút, người dân phải thuê khách sạn ở tạm

Lửa bùng lên từ chảo cơm chiên, căn bếp tiệm ăn ở Đà Lạt cháy đen

Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa từ chiếc bếp gas đang chiên cơm đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhanh chóng cháy lan vào các vật dụng và tiệm tạp hóa bên cạnh. Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào sáng ngày 4.10 trên đường Mạc Đĩnh Chi phường Xuân Hương - Đà Lạt (tại tỉnh Lâm Đồng) khiến cả khu phố một phen hoảng loạn.

Lửa bùng lên từ chảo cơm chiên, căn bếp tiệm ăn ở Đà Lạt cháy đen

Ngân hàng ngừng hỗ trợ chuyển khoản trên 10 triệu đồng với người dùng iPhone quá cũ

Khách hàng sẽ không chuyển khoản được trên 10 triệu đồng khi sử dụng điện thoại iPhone đời quá cũ.

Ngân hàng ngừng hỗ trợ chuyển khoản trên 10 triệu đồng với người dùng iPhone quá cũ

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.