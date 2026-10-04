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    Toàn cảnh 17h: iPhone cũ không thể chuyển khoản trên 10 triệu | Ghi nhận sốt rét ngoại lai ở Đà Nẵng
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: iPhone cũ không thể chuyển khoản trên 10 triệu | Ghi nhận sốt rét ngoại lai ở Đà Nẵng

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 4.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Hẻm ở TP.HCM ngập 5 ngày chưa rút, người dân phải thuê khách sạn ở tạm

    Hơn 5 ngày sau những trận mưa lớn, nhiều hộ dân tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM vẫn phải sống trong cảnh nước ngập. Có nơi nước còn gần nửa mét, sinh hoạt đảo lộn, đồ đạc phải kê lên cao, thậm chí có người dân thuê khách sạn ở tạm để chờ nước rút.

    Hẻm ở TP.HCM ngập 5 ngày chưa rút, người dân phải thuê khách sạn ở tạm

    Lửa bùng lên từ chảo cơm chiên, căn bếp tiệm ăn ở Đà Lạt cháy đen

    Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa từ chiếc bếp gas đang chiên cơm đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhanh chóng cháy lan vào các vật dụng và tiệm tạp hóa bên cạnh. Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào sáng ngày 4.10 trên đường Mạc Đĩnh Chi phường Xuân Hương - Đà Lạt (tại tỉnh Lâm Đồng) khiến cả khu phố một phen hoảng loạn.

    Lửa bùng lên từ chảo cơm chiên, căn bếp tiệm ăn ở Đà Lạt cháy đen

    Ngân hàng ngừng hỗ trợ chuyển khoản trên 10 triệu đồng với người dùng iPhone quá cũ

    Khách hàng sẽ không chuyển khoản được trên 10 triệu đồng khi sử dụng điện thoại iPhone đời quá cũ.

    Ngân hàng ngừng hỗ trợ chuyển khoản trên 10 triệu đồng với người dùng iPhone quá cũ

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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