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    Toàn cảnh 17h: Tiệm thẩm mỹ cắt ghép ảnh lừa khách | Cảnh sát bơi ra sông Hương cứu người
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Tiệm thẩm mỹ cắt ghép ảnh lừa khách | Cảnh sát bơi ra sông Hương cứu người

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 2.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

    Chỉ 45 phút mưa chiều 30.9, 12 tuyến đường tại TP.HCM đã chìm trong nước. Vũ lượng đo được 79,2 mm (trong khi hệ thống cống thiết kế để chịu 86 mm trong 3 tiếng). Cộng thêm triều cường vượt mức báo động II, hệ thống thoát nước quá tải là điều không tránh khỏi. Đây là danh sách 12 tuyến đường người dân cần lưu ý trong cao điểm mùa mưa.

    Bản đồ 12 điểm ngập TP.HCM sau trận mưa chiều 30.9: Người dân cần biết trước khi ra đường

    Khoảnh khắc cảnh sát đường thủy bơi ra sông Hương cứu người đuối nước

    Trong lúc tuần tra trên sông Hương, Đội trưởng đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Huế đã kịp thời bơi ra giữa dòng, cùng một người dân cứu sống nạn nhân bị đuối nước.

    Khoảnh khắc cảnh sát đường thủy bơi ra sông Hương cứu người đuối nước

    Nghiên cứu nhân rộng mô hình làn vượt trên cao tốc, xử nghiêm thói chạy xe 'rùa bò'

    Căn cứ kết quả thí điểm, Cục CSGT sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình làn vượt trên cao tốc, đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm xe chạy 'rùa bò', bám làn trái cao tốc.

    Nghiên cứu nhân rộng mô hình làn vượt trên cao tốc, xử nghiêm thói chạy xe 'rùa bò'

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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