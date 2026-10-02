Hàng loạt dự án cao tốc nguy cơ 'lỡ hẹn' về đích

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, tính đến nay vẫn còn 19 dự án cao tốc lớn do địa phương làm cơ quan chủ quản triển khai chậm so với kế hoạch. Trong đó, 14 dự án phải hoàn thành năm 2026, khối lượng còn lại lớn nhưng tiến độ triển khai thi công còn chậm.

Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026 ẢNH: HỒNG LIÊN

Cụ thể, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang do UBND tỉnh Tuyên Quang làm cơ quan chủ quản, có đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ sản lượng đạt khoảng 86%, phấn đấu hoàn thành năm 2026.

Đoạn qua tỉnh Tuyên Quang sản lượng khoảng 76%, khối lượng còn lại lớn có nguy cơ không hoàn thành trong năm 2026 (riêng đoạn hơn 8 km bổ sung mới khởi công tháng 1.2026 dự kiến hoàn thành tháng 7.2027).

Dự án thành phần 1 và 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản) sản lượng khoảng 81%, chủ đầu tư đang tập trung, nỗ lực quyết tâm hoàn thành năm 2026.

Tuy nhiên, dự án thành phần 1 chưa tập kết đủ vật liệu đá để thi công, dự án thành phần 2 còn một số đoạn tuyến chưa đủ điều kiện dỡ tải, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành trong năm 2026.

Với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tính đến nay, dự án thành phần 1 (UBND tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản) có sản lượng đạt khoảng 82%, đang trong giai đoạn gia tải chờ lún, dự kiến hoàn thành trong tháng 2.2027.

Dự án thành phần 2, 3, 4 (UBND TP.Cần Thơ làm cơ quan chủ quản) sản lượng trung bình khoảng 60%, dự kiến hoàn thành tháng 11.2027.

Dự án thành phần 1 và dự án thành phần 5 Vành đai 3 TP.HCM (UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản) có sản lượng đến nay đạt khoảng 80%, phấn đấu hoàn thành 57,5/59 km trong năm 2026. Đoạn 1,5 km còn lại và 2 nhánh lên xuống, một cầu vượt trên QL1 thuộc nút giao Tân Vạn, hệ thống điều hành giao thông thông minh dự kiến hoàn thành trong quý 1/2027.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Ninh Bình, do UBND tỉnh Ninh Bình làm cơ quan chủ quản) đang đắp gia tải chờ lún (mới dỡ tải 2/24 km), sản lượng ước đạt khoảng 51%, nguy cơ không hoàn thành dự án trong năm 2026 (theo quy mô chưa điều chỉnh).

Hai dự án Hữu Nghị - Chi Lăng (do UBND tỉnh Lạng Sơn làm cơ quan chủ quản) và Đồng Đăng - Trà Lĩnh (UBND tỉnh Cao Bằng làm cơ quan chủ quản) cũng được lưu ý về tiến độ thực hiện.

Hiện, Chính phủ yêu cầu các địa phương, nhà đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe đoạn Đồng Đăng - Đông Khê trong năm 2026; đưa vào khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí trong dịp tết Nguyên đán 2027.

5 dự án khởi công trong năm 2025 nhưng đang triển khai rất chậm

5 dự án triển khai rất chậm được Bộ Xây dựng gọi tên gồm: dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương (UBND tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan chủ quản) sản lượng thực hiện chưa đáng kể, chủ yếu đang huy động máy móc, thiết bị, san gạt mặt bằng.

Dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (UBND TP.Hà Nội làm cơ quan chủ quản) sản lượng mới đạt khoảng 18%.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ, do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản) có sản lượng mới đạt khoảng 1,5%.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng triển khai theo phương thức PPP (UBND tỉnh Hưng Yên làm cơ quan chủ quản) mới đạt sản lượng khoảng 17%.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương, nhà thầu rà soát khối lượng còn lại, xác định thời gian hoàn thành, xây dựng tiến độ thi công, tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh thi công, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

Cạnh đó, kịp thời công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng theo quy định, bảo đảm phản ánh phù hợp diễn biến thực tế của thị trường, hạn chế ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ thực hiện dự án.