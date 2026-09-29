Báo cáo tại hội nghị xúc tiến đầu tư do Bộ Xây dựng tổ chức sáng 29.9, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), cho biết, phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông gồm 15 dự án đầu tư công đã hoàn thành trước đó với tổng chiều dài 966 km.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu mở rộng 966 km cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe ẢNH: MAI HÀ

Cụ thể, dự án thành phần 1 là khu vực phía bắc từ đoạn Mai Sơn - Cam Lộ, có tổng chiều dài 415 km, không bao gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt dài 50 km đang trong giai đoạn khai thác thu phí theo hợp đồng BOT.

Tổng mức đầu tư 72.185 tỉ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 20 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030.

Dự án thành phần 2 là khu vực phía nam, đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây, có chiều dài 551 km, không bao gồm các đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang trong giai đoạn khai thác thu phí theo hợp đồng BOT.

Tổng mức đầu tư dự án là 78.224 tỉ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 15 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030.

Tới 2030, mở rộng mạng lưới cao tốc lên hơn 10.100 km

Báo cáo phương án đầu tư mạng lưới cao tốc, ông Lê Văn Đạt, Phó giám đốc Học viện Chiến lược bồi dưỡng cán bộ (Bộ Xây dựng), cho biết, quy hoạch đến năm 2030 xác định mạng lưới đường bộ cao tốc gồm 46 tuyến với tổng chiều dài khoảng 10.106 km.

Trong đó, khoảng 3.345 km đã hoàn thành, 1.252 km đã khởi công và còn khoảng 5.509 km cần đầu tư xây dựng mới. Bên cạnh đó, nhiều đoạn cao tốc hiện hữu cũng cần được mở rộng để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Riêng giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến đầu tư xây dựng mới 2.829 km và mở rộng, hoàn thiện 1.187 km đường bộ cao tốc hiện hữu, với tổng nhu cầu vốn khoảng 1,269 triệu tỉ đồng.

Trong số này, nguồn lực đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư khoảng 423.000 tỉ đồng; cần tiếp tục cân đối, huy động khoảng 846.000 tỉ đồng.

Trên cơ sở quy hoạch và các nguyên tắc lựa chọn dự án, Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 922.812 tỉ đồng.

Trong danh mục ưu tiên có nhiều dự án quy mô lớn. Điển hình là dự án xây dựng Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội với chiều dài 225 km, quy mô 6 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư 125.613 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: BÁO XÂY DỰNG

Ở phía nam, dự án mở rộng đường Vành đai 3 TP.HCM từ 4 làn xe hạn chế lên 8 làn xe, với tổng chiều dài 76 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 38.000 tỉ đồng. Khi hoàn thiện, dự án sẽ phù hợp quy chuẩn đường cao tốc, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải, hoàn thiện đồng bộ hệ thống vành đai TP.HCM.

Đối với nhóm các dự án cao tốc Bắc - Nam phía tây, ông Đạt cho biết, có tổng số 8 dự án, gồm 3 dự án tại khu vực phía bắc, 3 dự án ở Tây nguyên và 2 dự án tại khu vực phía nam.

Khi hoàn thành, 8 dự án sẽ hình thành một trục kết nối, tạo hành lang vận tải tốc độ cao ở khu vực phía tây, góp phần thúc đẩy không gian phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa các khu vực phía tây với các vùng kinh tế khác.

Tại khu vực phía bắc, một số dự án tiêu biểu gồm mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Tuyên Quang - Phú Thọ với chiều dài khoảng 40 km, từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe đầy đủ.

Tại khu vực Tây nguyên, 3 dự án gồm Ngọc Hồi - Pleiku, Pleiku - Buôn Ma Thuột và Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa được định hướng quy mô 4 làn xe.

Tại khu vực phía nam, việc hoàn thiện cao tốc đoạn Đức Hòa - Mỹ An kết hợp với tuyến Chơn Thành - Đức Hòa sẽ góp phần hình thành hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc - Nam phía tây.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, mục tiêu đặt ra là hoàn thành khoảng trên 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, trong 5 năm tới, cả nước cần xây dựng mới 2.829 km và nâng cấp 1.187 km đường cao tốc hiện hữu, với tổng nhu cầu vốn ước tính khoảng 1,269 triệu tỉ đồng.

Trong khi đó, ngân sách nhà nước dự kiến chỉ cân đối được khoảng 423.000 tỉ đồng. Như vậy, bài toán đặt ra là tiếp tục huy động khoảng 846.000 tỉ đồng từ các nguồn vốn ngoài ngân sách.

"Đây là thách thức rất lớn nhưng cũng chính là cơ hội đầu tư rộng mở cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng", Bộ trưởng nhìn nhận và kêu gọi các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư tích cực tiếp cận, nghiên cứu và đăng ký tham gia 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư PPP.