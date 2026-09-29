Kẻ vạch, gắn biển phạt lỗi khoảng cách trên nhiều cao tốc

Cao tốc Mai Sơn - QL45 kẻ vạch khoảng cách ẢNH: MAI HÀ

Cục Đường bộ vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu triển khai yêu cầu tại Thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Theo đó, Cục Đường bộ giao Phòng Quản lý, tổ chức giao thông chủ trì xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn xe cơ giới.

Đặc biệt, tham mưu văn bản đề nghị Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cung cấp các vị trí, đoạn tuyến đường cao tốc (bao gồm cả đường cao tốc do các địa phương quản lý) áp dụng xử phạt hành chính với hành vi vi phạm khoảng cách an toàn.

Trên cơ sở đó, các đơn vị quản lý đường cao tốc rà soát, bổ sung biển báo quy định khoảng cách (0 m, 50 m, 100 m) và vạch kẻ đường để xác định khoảng cách các xe tham gia giao thông trên đường tại các vị trí có áp dụng xử phạt. Thời gian thực hiện ngay sau khi Cục Cảnh sát giao thông có văn bản.

Ngoài ra, Cục Đường bộ cũng đề nghị các Sở Xây dựng, các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện việc bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc và đường bộ trong giáo trình, chương trình đào tạo lái xe.

Bên cạnh tuyên truyền tài xế, các Trung tâm kỹ thuật - công nghệ đường bộ nghiên cứu hình thức bổ sung quy định liên quan đến khoảng cách an toàn trên hệ thống biển báo hiệu điện tử và các nền tảng khác để chỉ dẫn khoảng cách an toàn xe tham gia giao thông, thực hiện trong quý 4/2026.

Trước đó, tại cuộc họp về quy định khoảng cách hồi giữa tháng 9, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, quá trình triển khai quy định, nhất là xử phạt vi phạm hành chính đối với người không bảo đảm khoảng cách an toàn, vẫn còn một số hạn chế về hành lang pháp lý, truyền thông chính sách và tổ chức thực hiện.

Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương đặt biển báo tại những đoạn cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách, giúp người điều khiển phương tiện biết và chấp hành.

Đồng thời lưu ý, việc xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ triển khai khi bảo đảm đầy đủ điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Quá trình xử phạt không được gây ùn tắc, xung đột giao thông, nhất là dịp lễ, tết khi mật độ phương tiện tăng cao.