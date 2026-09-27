Các biển mốc khoảng cách trên cầu Nhật Tân đã được gỡ bỏ

Chiều 27.9, các mốc khoảng cách trước đó được cắm ở chiều từ Hà Nội hướng ra sân bay Nội Bài và ngược lại đều đã được gỡ bỏ.

Theo phương án thí điểm tổ chức giao thông được Hà Nội áp dụng từ ngày 27.9, làn ô tô sát dải phân cách giữa trên cầu Nhật Tân giảm tốc độ tối đa từ 90 km/giờ xuống 80 km/giờ.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các mốc gồm: 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m, kết hợp với vạch sơn trên mặt đường giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

Chiều 27.9, các biển thông tin các mốc khoảng cách được lắp đặt trên cầu Nhật Tân đã không còn ẢNH: VĂN CHUNG

Tuy nhiên, gần như ngay sau khi thực hiện, các biển cắm chỉ mốc khoảng cách trên cầu Nhật Tân đã không còn.

Theo ghi nhận của Thanh Niên trong chiều 27.9, dù là cuối tuần và chưa phải giờ cao điểm nhưng tình trạng các xe di chuyển chậm để giữ khoảng cách ở hai đầu lên cầu Nhật Tân vẫn diễn ra.

Anh Nguyễn Thắng, lái xe taxi quê P.Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, cho biết anh thường xuyên chở khách từ sân bay Nội Bài vào nội đô và từ trung tâm Hà Nội ra sân bay. "Mấy ngày qua việc đi lại qua cầu Nhật Tân khá chậm, nhất là những lúc cao điểm di chuyển rất ì ạch", anh cho hay.

Chiều 27.9, các phương tiện di chuyển đúng khoảng cách nhưng tốc độ di chuyển khá chậm ẢNH: VĂN CHUNG

Trong khi đó, anh Lê Văn Quân, xã Sơn Đồng, TP.Hà Nội, cũng là tài xế taxi thường xuyên qua lại cầu Nhật Tân, lại ủng hộ việc siết lại quy định đảm bảo an toàn khi đi trên cầu.

"Thực tế, tôi nhiều lần thấy anh em lái xe vì đi quá nhanh mà gây ra tai nạn. Giữ khoảng cách là giữ an toàn cho chính mình", anh Quân nêu quan điểm. Anh cũng cho biết, nhiều cây cầu giờ đều hạn chế tốc độ và có quy định rõ ràng về khoảng cách. Bản thân anh chấp nhận thời gian đi qua cầu có thể lâu hơn để đảm bảo an toàn.

Hệ thống biển thông tin các mốc khoảng cách được lắp đặt trên cầu Nhật Tân trước đó ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Về việc gỡ bỏ các biển cắm mốc khoảng cách, chiều 27.9, PV Thanh Niên đã liên hệ nhưng chưa nhận được phản hồi từ Sở Xây dựng Hà Nội.

Tuy nhiên, cũng trong chiều nay, Sở Xây dựng Hà Nội phát thông tin báo chí về việc tăng cường cảnh báo, hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân.

Theo sở này, cơ quan chức năng không căn cứ đơn thuần vào việc phương tiện đi qua các mốc khoảng cách để xác định hành vi vi phạm.

"Mục tiêu chính của giải pháp là phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, tạo công cụ trực quan giúp người lái xe hình thành thói quen chủ động giữ khoảng cách, đặc biệt trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ lưu thông cao hoặc khi dòng phương tiện có sự thay đổi tốc độ đột ngột", Sở Xây dựng Hà Nội cho hay.