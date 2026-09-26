Cầu Nhật Tân trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách

Trải nghiệm giao thông trong sáng 26.9, anh Tuyên (trú ở Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, bản thân đã mất khoảng 11 phút để di chuyển qua cầu Nhật Tân dù không trong khung giờ cao điểm. "Tôi thấy phương tiện không bị tắc hẳn nhưng khi đi thì phải nhích từng tí một", anh Tuyên nói.