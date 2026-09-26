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    Thời sự

    Cầu Nhật Tân trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường

    Dù chưa vào thời điểm chính thức thí điểm tổ chức khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe nhưng tại cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã xuất hiện tình trạng ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm.

    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 1.

    Khoảng 9 giờ 30 sáng 26.9, ghi nhận trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) cho thấy lượng phương tiện khá lớn, xuất hiện ở chiều từ đường Võ Chí Công (P.Phú Thượng) hướng ra ngoại thành và chiều ngược lại

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 2.
    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 3.

    Các phương tiện không rơi vào cảnh "đứng im" hoàn toàn khi chuẩn bị lên cầu Nhật Tân nhưng phải di chuyển chậm, liên tục nhích từng đoạn

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 4.

    Theo phương án thí điểm tổ chức giao thông được Hà Nội áp dụng từ ngày mai 27.9, làn ô tô sát dải phân cách giữa trên cầu Nhật Tân sẽ giảm tốc độ tối đa từ 90 km/giờ xuống 80 km/giờ

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 5.

    Đồng thời bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách an toàn giữa các xe. Phương án được thực hiện trong 6 tháng, đến hết ngày 27.3.2027.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 6.

    Trải nghiệm giao thông trong sáng 26.9, anh Tuyên (trú ở Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, bản thân đã mất khoảng 11 phút để di chuyển qua cầu Nhật Tân dù không trong khung giờ cao điểm. "Tôi thấy phương tiện không bị tắc hẳn nhưng khi đi thì phải nhích từng tí một", anh Tuyên nói.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 7.
    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 8.

    Lối lên cầu Nhật Tân di chuyển vào nội thành Hà Nội ùn ứ trong sáng 26.9

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 9.
    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 10.

    Tình trạng ùn ứ kéo dài theo chiều từ đường Võ Chí Công (P.Phú Thượng) qua cầu Nhật Tân sang địa phận xã Vĩnh Thanh (Hà Nội), gần khu vực được lắp biển báo khoảng cách an toàn

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 11.

    Trước đó, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát thực địa tại cầu Nhật Tân (Hà Nội) để thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng, bổ sung hệ thống biển cảnh báo khoảng cách, điều chỉnh lại quy định tốc độ trên từng làn xe… nhằm phòng ngừa tai nạn liên hoàn và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Cầu Nhật Tân ùn ứ trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách - Ảnh 12.

    Cầu Nhật Tân có tổng chiều dài toàn tuyến gần 9 km (phần cầu chính dài khoảng 3,75 km) và có quy mô 8 làn xe chạy (gồm 6 làn ô tô, 2 làn xe máy). Cùng với cầu Thăng Long, Nhật Tân là cầu bắc qua sông Hồng giúp kết nối khu vực nội đô với các tuyến đường đi các tỉnh phía bắc, đồng thời là tuyến kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Nội Bài.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


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