Cầu Nhật Tân trước 'giờ G' áp quy định giữ khoảng cách
Dù chưa vào thời điểm chính thức thí điểm tổ chức khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe nhưng tại cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã xuất hiện tình trạng ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm.
Các phương tiện không rơi vào cảnh "đứng im" hoàn toàn khi chuẩn bị lên cầu Nhật Tân nhưng phải di chuyển chậm, liên tục nhích từng đoạn
Lối lên cầu Nhật Tân di chuyển vào nội thành Hà Nội ùn ứ trong sáng 26.9
Tình trạng ùn ứ kéo dài theo chiều từ đường Võ Chí Công (P.Phú Thượng) qua cầu Nhật Tân sang địa phận xã Vĩnh Thanh (Hà Nội), gần khu vực được lắp biển báo khoảng cách an toàn
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