Hà Nội: Các mốc khoảng cách trên cầu Nhật Tân 'không nhằm mục đích xử phạt'

Chiều 27.9, Sở Xây dựng Hà Nội phát thông tin báo chí về việc tăng cường cảnh báo, hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân.

Hệ thống biển thông tin các mốc khoảng cách được lắp đặt trên cầu Nhật Tân ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, thời gian qua, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với sở và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng và tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân.

Trên cơ sở đó, các bên đã thống nhất triển khai đồng bộ một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, bổ sung hệ thống biển thông tin, cảnh báo và các vạch sơn hỗ trợ xác định khoảng cách giữa các phương tiện, bố trí tại những vị trí phù hợp, dễ quan sát.

Các mốc gồm: 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m, kết hợp với vạch sơn trên mặt đường giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, việc bổ sung các mốc khoảng cách và vạch sơn nêu trên trước hết là giải pháp thông tin, hướng dẫn, cảnh báo và tuyên truyền, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết trực quan về khoảng cách, nâng cao ý thức tự giác giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cầu.

"Các mốc khoảng cách này không phải là việc thiết lập thêm hệ thống biển cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm mục đích xử phạt người tham gia giao thông", Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Phương tiện "nuối đuôi nhau" di chuyển chậm qua cầu Nhật Tân vào sáng 26.9, gần khu vực thiết lập mốc khoảng cách ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc kiểm tra, xác định và xử lý hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông được cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, căn cứ hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý và các tài liệu, dữ liệu hợp pháp theo quy định.

Vì vậy, cơ quan chức năng không căn cứ đơn thuần vào việc phương tiện đi qua các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m để xác định hành vi vi phạm.

"Mục tiêu chính của giải pháp là phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, tạo công cụ trực quan giúp người lái xe hình thành thói quen chủ động giữ khoảng cách, đặc biệt trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ lưu thông cao hoặc khi dòng phương tiện có sự thay đổi tốc độ đột ngột", Sở Xây dựng cho hay.

Thời gian qua, trên cầu Nhật Tân đã xảy ra một số vụ tai nạn, va chạm giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khả năng lưu thông trên tuyến.

Đáng chú ý, trong năm 2026 đã ghi nhận một số vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô lưu thông cùng chiều; trong đó 2 vụ va chạm vào ngày 7.2 và ngày 17.8 khiến nhiều phương tiện hư hỏng, có phương tiện bị lật và gây ùn ứ giao thông trên cầu.

Trước thực trạng trên, từ hôm nay (27.9) đến hết ngày 27.3.2027, Sở Xây dựng thí điểm tổ chức giao thông đối với cầu Nhật Tân.

Theo đó, làn ô tô sát dải phân cách giữa trên cầu Nhật Tân sẽ giảm tốc độ tối đa từ 90 km/giờ xuống 80 km/giờ. Đồng thời bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách an toàn giữa các xe.

Tuy nhiên, sau khi hệ thống biển báo được lắp đặt thì xuất hiện tình trạng ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Thậm chí, có tài xế lo lắng bị xử phạt nếu không giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trên cầu Nhật Tân.