Vào lúc 0 giờ ngày 1.10, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến. Các phương tiện từ miền Tây có thể đi thẳng đến quốc lộ 51 của thành phố Đồng Nai mà không cần phải vòng qua TP.HCM và ngược lại, rút ngắn thời gian di chuyển rất nhiều.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sau khi thông xe toàn tuyến ẢNH: LÊ LÂM

Vào đêm qua (30.9), tại nút giao Nguyễn Văn Tạo (khu vực Nhà Bè cũ, TP.HCM), nhiều tài xế chở hàng từ miền Tây đi Đồng Nai đã chờ thời khắc thông xe để được lưu thông.

Theo các tài xế, trước đây từ miền Tây qua Đồng Nai, mọi người phải đi lòng vòng qua nhiều cung đường thuộc địa bàn TP.HCM như Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, rồi mới vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và ra quốc lộ 51. Lộ trình này vừa tốn nhiều thời gian, lại thường xuyên bị kẹt xe.

Còn bây giờ, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã "giải phóng" được các áp lực trên, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian vận chuyển.

Kết nối hành lang Đông - Tây

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công vào tháng 7.2014, là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Cao tốc kết nối miền Tây Nam bộ và Đông Nam bộ, giúp người dân khu vực miền Tây tiếp cận nhanh và thuận tiện hơn với sân bay Long Thành.

Điểm kết nối giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành (bên trái) với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Dự án có tổng chiều dài 57,8 km; đi qua Tây Ninh (2,7 km), TP.HCM (26,4 km) và Đồng Nai (28,7 km) với tổng mức đầu tư 29.587 tỉ đồng.

Toàn tuyến có 7 nút giao, gồm: nút giao đầu tuyến với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Vành đai 3 TP.HCM (địa bàn Đồng Nai), Phước An và nút giao cuối tuyến tại quốc lộ 51.

Tại khu vực cuối tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành được kéo dài để kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Tân Hiệp, giúp người dân miền Tây tiếp cận nhanh chóng và thuận tiện hơn với sân bay Long Thành.

Tuy nhiên, hiện tại nút giao nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng nút giao với Vành đai 3 TP.HCM chưa hoàn thiện nên tạm thời chưa kết nối, liên thông với nhau.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua rừng ngập mặn thuộc xã Phước An (thành phố Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM

Cao tốc Bến Lức - Long Thành thu phí tùy theo loại phương tiện và quãng đường di chuyển. Tất cả đều áp dụng thu phí không dừng (ETC).

Cụ thể, mức phí thấp nhất là nhóm xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng, mức phí cho toàn tuyến là 111.694 đồng/lượt, thấp nhất là 5.341 đồng/lượt (đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao quốc lộ 1).

Mức phí cao nhất áp dụng cho nhóm xe tải từ 18 tấn trở lên; xe container từ 40 feet trở lên: toàn tuyến là 446.774 đồng/lượt.