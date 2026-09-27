Sắp nối thông cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Bến Lức - Long Thành

Ngày 27.9, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) cho biết đã lên phương án kết nối giao thông cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành qua nút giao Tân Hiệp.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành dự kiến được nối thông trong tháng 9.2026 ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, các hướng lưu thông kết nối trực tiếp 2 cao tốc sẽ được mở. Riêng các tuyến từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ra quốc lộ 51 và ngược lại chưa khai thác do hạng mục trạm thu phí tại đây chưa được thi công.

Trong giai đoạn đầu, chỉ cho xe con được phép lưu thông. Tốc độ khai thác trên tuyến chính được giới hạn tối đa 100 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023. Toàn tuyến đã được khai thác tạm vào ngày 18.5.

Còn cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8 km; đi qua Tây Ninh (2,7 km), TP.HCM (26,4 km) và Đồng Nai (28,7 km). Tổng mức đầu tư là 29.587 tỉ đồng. Dự kiến toàn tuyến thông xe trong tháng 9.2026.