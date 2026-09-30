Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông xe toàn tuyến

Theo kế hoạch, từ 0 giờ ngày 1.10, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Khi tuyến đường này thông suốt, hành trình từ các tỉnh miền Tây đến thành phố Đồng Nai, sân bay Long Thành, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và hệ thống cảng biển phía đông TP.HCM được rút ngắn đáng kể.
Đến nay, mặt đường cao tốc Bến Lức - Long Thành cơ bản hoàn thiện; hệ thống biển báo, hộ lan, dải phân cách và các hạng mục phục vụ khai thác được kiểm tra, vệ sinh, sẵn sàng đưa vào vận hành.
Tại cầu Phước Khánh, cây cầu dây văng vượt sông Lòng Tàu đã hoàn thiện, trở thành mắt xích kết nối đoạn tuyến phía TP.HCM với Đồng Nai. Trước thời điểm thông xe, các đơn vị thi công, kỹ thuật đang tập trung kiểm tra mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục trên cầu, rà soát từng chi tiết để bảo đảm tuyến cao tốc đủ điều kiện khai thác an toàn, thông suốt.
Theo phương án khai thác, toàn tuyến được tổ chức với tốc độ khác nhau, tùy từng đoạn. Từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.
Cầu Phước Khánh - hạng mục cuối cùng của dự án đã hoàn thành và thử tải thành công ngày 25.9. Đây là cây cầu dây văng bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối TP.HCM với Đồng Nai.
Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành được thông suốt, từ hướng Bến Lức, dòng xe sẽ vượt sông Soài Rạp qua cầu Bình Khánh, tiếp tục theo tuyến về phía Đồng Nai và kết nối với quốc lộ 51, rút ngắn hành trình giữa khu vực phía tây TP.HCM với Đồng Nai và các tỉnh, thành Đông Nam bộ
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Từ trên cao, nút giao Nguyễn Văn Tạo dẫn lên cầu Bình Khánh, một trong những điểm kết nối quan trọng của cao tốc Bến Lức - Long Thành
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 7.2014. Dự án có tổng chiều dài 57,8 km, đi qua Tây Ninh (Long An cũ) 2,7 km, TP.HCM 26,4 km và Đồng Nai 28,7 km, với tổng mức đầu tư 29.587 tỉ đồng.
Điểm đầu tuyến kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trong khi điểm cuối giao với quốc lộ 51, cách sân bay Long Thành khoảng 10 km.
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