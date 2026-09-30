Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông xe toàn tuyến

Theo kế hoạch, từ 0 giờ ngày 1.10, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Khi tuyến đường này thông suốt, hành trình từ các tỉnh miền Tây đến thành phố Đồng Nai, sân bay Long Thành, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và hệ thống cảng biển phía đông TP.HCM được rút ngắn đáng kể.

Toàn cảnh một đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua khu vực TP.HCM, với các tuyến đường kết nối trước giờ thông xe ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đến nay, mặt đường cao tốc Bến Lức - Long Thành cơ bản hoàn thiện; hệ thống biển báo, hộ lan, dải phân cách và các hạng mục phục vụ khai thác được kiểm tra, vệ sinh, sẵn sàng đưa vào vận hành.

Tại cầu Phước Khánh, cây cầu dây văng vượt sông Lòng Tàu đã hoàn thiện, trở thành mắt xích kết nối đoạn tuyến phía TP.HCM với Đồng Nai. Trước thời điểm thông xe, các đơn vị thi công, kỹ thuật đang tập trung kiểm tra mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục trên cầu, rà soát từng chi tiết để bảo đảm tuyến cao tốc đủ điều kiện khai thác an toàn, thông suốt.

Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) nổi bật với hệ thống nhánh đường kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Vành đai 3. Đây là một trong những điểm giao thông quan trọng, giúp phân bổ dòng xe giữa các tuyến cao tốc và các khu vực kinh tế phía nam ẢNH: THANH QUÂN