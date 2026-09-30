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    Thời sựDân sinh

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông xe toàn tuyến

    Ngọc Dương
    Ngọc Dương
    Sau hơn 12 năm triển khai, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng để đưa vào khai thác toàn tuyến, mở thêm trục kết nối giữa miền Tây, TP.HCM và Đông Nam bộ.

    Theo kế hoạch, từ 0 giờ ngày 1.10, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Khi tuyến đường này thông suốt, hành trình từ các tỉnh miền Tây đến thành phố Đồng Nai, sân bay Long Thành, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và hệ thống cảng biển phía đông TP.HCM được rút ngắn đáng kể.

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 1.

    Toàn cảnh một đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua khu vực TP.HCM, với các tuyến đường kết nối trước giờ thông xe

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Đến nay, mặt đường cao tốc Bến Lức - Long Thành cơ bản hoàn thiện; hệ thống biển báo, hộ lan, dải phân cách và các hạng mục phục vụ khai thác được kiểm tra, vệ sinh, sẵn sàng đưa vào vận hành.

    Tại cầu Phước Khánh, cây cầu dây văng vượt sông Lòng Tàu đã hoàn thiện, trở thành mắt xích kết nối đoạn tuyến phía TP.HCM với Đồng Nai. Trước thời điểm thông xe, các đơn vị thi công, kỹ thuật đang tập trung kiểm tra mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục trên cầu, rà soát từng chi tiết để bảo đảm tuyến cao tốc đủ điều kiện khai thác an toàn, thông suốt.

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 2.

    Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) nổi bật với hệ thống nhánh đường kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Vành đai 3. Đây là một trong những điểm giao thông quan trọng, giúp phân bổ dòng xe giữa các tuyến cao tốc và các khu vực kinh tế phía nam

    ẢNH: THANH QUÂN

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 3.

    Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía nam (SEPMU, thuộc VEC), cho biết đến ngày 29.9, toàn bộ dự án đã hoàn thành, các đơn vị đang vệ sinh, hoàn thiện công trường để sẵn sàng đưa tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 4.

    Sau hơn 12 năm triển khai, cuối cùng cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành toàn tuyến

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Theo phương án khai thác, toàn tuyến được tổ chức với tốc độ khác nhau, tùy từng đoạn. Từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

    Cầu Phước Khánh - hạng mục cuối cùng của dự án đã hoàn thành và thử tải thành công ngày 25.9. Đây là cây cầu dây văng bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối TP.HCM với Đồng Nai.

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 5.

    Từ trên cao, toàn tuyến Bến Lức - Long Thành hiện lên như một trục giao thông mới xuyên qua vùng sông nước phía nam TP.HCM

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 6.

    Các xe tải được huy động thử tải trên cầu Phước Khánh ngày 25.9 nhằm kiểm tra khả năng chịu tải và độ ổn định của công trình trước khi đưa vào khai thác. Cây cầu vượt sông Lòng Tàu, nối TP.HCM với Đồng Nai trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

    ẢNH: H.K

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 7.

    Sau nhiều lần gián đoạn, cầu Bình Khánh, một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào khai thác

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG


    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 8.
    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 9.

    Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành được thông suốt, từ hướng Bến Lức, dòng xe sẽ vượt sông Soài Rạp qua cầu Bình Khánh, tiếp tục theo tuyến về phía Đồng Nai và kết nối với quốc lộ 51, rút ngắn hành trình giữa khu vực phía tây TP.HCM với Đồng Nai và các tỉnh, thành Đông Nam bộ

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 10.

    Một đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành qua khu vực H.Cần Giờ (TP.HCM cũ) đã sẵn sàng thông tuyến

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 12.
    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 13.

    Từ trên cao, nút giao Nguyễn Văn Tạo dẫn lên cầu Bình Khánh, một trong những điểm kết nối quan trọng của cao tốc Bến Lức - Long Thành

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông toàn tuyến - Ảnh 14.

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua khu vực rừng ngập mặn ở xã Phước An (TP.Đồng Nai), tạo nên một tuyến giao thông nổi bật giữa vùng sinh thái

    ẢNH: LÊ LÂM

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 7.2014. Dự án có tổng chiều dài 57,8 km, đi qua Tây Ninh (Long An cũ) 2,7 km, TP.HCM 26,4 km và Đồng Nai 28,7 km, với tổng mức đầu tư 29.587 tỉ đồng.

    Điểm đầu tuyến kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trong khi điểm cuối giao với quốc lộ 51, cách sân bay Long Thành khoảng 10 km.

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