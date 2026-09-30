Hành lang kết nối miền Tây - sân bay Long Thành

Đây là con đường nhanh nhất từ miền Tây đi sân bay Long Thành, khu vực Vũng Tàu, cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM), cảng Phước An (TP.Đồng Nai).

"K ÉO" MIỀN T ÂY GẦN VỚI SÂN BAY Long Thành

Cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) làm chủ đầu tư. Ngày 29.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía nam (SEPMU, thuộc VEC), cho biết dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành, hiện đang làm vệ sinh, sẵn sàng cho việc đưa vào khai thác. Ông Hải cho biết thêm hôm nay (30.9), Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành họp để quyết định và nếu thông qua, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được thông xe toàn tuyến vào tối cùng ngày.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công vào tháng 7.2014, là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có tổng chiều dài 57,8 km; đi qua Long An (2,7 km), TP.HCM (26,4 km) và Đồng Nai (28,7 km). Tổng mức đầu tư của dự án là 29.587 tỉ đồng từ các nguồn vốn: vay JICA, vay ADB, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn do VEC thu xếp.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua rừng ngập mặn ở xã Phước An (TP.Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM

Điểm đầu của cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, điểm cuối giao với QL51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tại nút giao Tân Hiệp). Vị trí này cách sân bay Long Thành chỉ khoảng 10 km.

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có hơn 20 km là cầu và cầu vượt. Trong đó có 2 cây cầu dây văng lớn là Bình Khánh và Phước Khánh với 2 trụ tháp cao 155 m. Cả hai đều có tĩnh không thông thuyền cao 55 m (thuộc nhóm công trình cao nhất VN), giúp tàu biển trọng tải hơn 30.000 tấn có thể lưu thông.

Trong đó, cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (H.Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (H.Cần Giờ cũ, đều thuộc TP.HCM), vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng. Cầu đã hoàn thành vào tháng 12.2025. Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, nối Cần Giờ (TP.HCM) với Nhơn Trạch (TP.Đồng Nai), vốn đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng. Cầu đã hoàn thành và tiến hành thử tải thành công vào ngày 25.9 vừa qua.

Trong 12 năm qua, do những nguyên nhân khách quan, dự án cao tốc này phải tạm dừng thi công trong giai đoạn 2019 - 2023. Sau khi được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, dự án đã tái khởi động mạnh mẽ. Đến nửa đầu năm 2025, gần 30 km đầu tiên đã được thông xe. Những ki lô mét còn lại tiếp tục được đẩy nhanh thi công, trong đó cầu Phước Khánh là "mắt xích cuối" của dự án. Với việc cầu này thử tải thành công và đủ điều kiện đưa vào khai thác, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được nối thông toàn tuyến.

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (H.Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (H.Cần Giờ cũ, đều thuộc TP.HCM) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

C ÁCH DI CHUYỂN TRÊN cao tốc Bến Lức - Long Thành

Để chuẩn bị cho công tác đưa dự án vào khai thác, ngày 29.9, chủ đầu tư cùng các bên liên quan đã lên phương án tổ chức giao thông. Theo đó, tất cả ô tô đều được phép lưu thông, trừ xe quá khổ, quá tải. Tuy nhiên tùy mỗi đoạn tuyến sẽ quy định tốc độ khác nhau. Đặc biệt đối với việc lưu thông qua cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh cũng có quy định riêng.

Cụ thể, tại nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa là 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ; từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ; từ khu vực sau cầu Phước Khánh đến hết phạm vi dự án, tốc độ tối đa được nâng lên 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

Đối với khu vực cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh, do có tĩnh không cao nên ngoài tốc độ quy định như trên, cơ quan chức năng còn ra quy định lưu thông trong trường hợp thời tiết xấu nhằm đảm bảo an toàn. Đó là khi có cảnh báo gió cấp 7 - 8, tài xế được yêu cầu chủ động giảm tốc độ xuống dưới 60 km/giờ. Trường hợp gió từ cấp 9 trở lên hoặc xảy ra bão lớn, khi có lệnh đóng cầu, toàn bộ phương tiện không được tiếp tục lên cầu mà phải chấp hành điều tiết, phân luồng để di chuyển xuống đường tránh hoặc vào trạm dừng nghỉ, chờ đến khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn.

Thử tải trên cầu Phước Khánh ngày 25.9 ẢNH: H.K

Ngoài ra, tại các nút giao với các quốc lộ 1, 50, 51; các đường Nguyễn Văn Tạo, Phước An, phương án tổ chức giao thông cũng được xây dựng khác nhau, căn cứ tình hình thực tế mỗi nơi nhằm bảo đảm các phương tiện ra, vào cao tốc thuận lợi và hạn chế xung đột giao thông.

Cơ quan chức năng cũng đưa ra quy định về phân chia làn đường khu vực cầu: Xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ bắt buộc lưu thông trên làn số 2, làn sát làn dừng khẩn cấp. Các phương tiện nhóm này chỉ được chuyển làn trong trường hợp vượt xe khác hoặc khi làn số 2 tạm thời đóng để phục vụ sửa chữa.

Đối với ô tô con, xe bán tải pickup cabin kép, xe tải van không quá 7,5 tấn và các phương tiện còn lại, được phép lưu thông trên cả làn số 1 và làn số 2. Khi đi trên làn số 1, phương tiện phải nhường đường cho xe xin vượt theo quy định.

Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc xảy ra tai nạn trên cầu, người điều khiển phải lập tức bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Nếu phương tiện còn khả năng di chuyển, phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đồng thời phải đặt biển cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách phù hợp theo quy định đối với đường cao tốc (150 m) và nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu hộ theo số điện thoại được cung cấp trên tuyến (1900.969.607).

N GƯỜI DÂN Đ ỒNG N AI CHỜ THÔNG XE ĐỂ ĐI C À M AU CHƠI

Những ngày qua, khi hay tin cao tốc Bến Lức - Long Thành chuẩn bị thông xe, anh Lê Văn Tùng (ở P.Xuân Lộc, TP.Đồng Nai) rất háo hức. Anh cho biết đã lên kế hoạch đưa gia đình đi Cà Mau chơi. Ban đầu dự tính đi trong tuần trước nhưng khi nghe tin cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp đưa vào khai thác, liên thông với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, anh đã dời lịch để đợi vì đi theo cung đường này sẽ nhanh, thuận lợi hơn nhiều so với trước đây.

Còn ông N.V.T (46 tuổi, xã Bình Chánh, TP.HCM) thì cho hay mặc dù nhà gần nút giao Bến Lức - Long Thành, nhưng mỗi lần về quê (P.Xuân Lộc, TP.Đồng Nai), ông phải lưu thông qua trung tâm TP.HCM theo đường Võ Văn Kiệt để vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc băng qua cầu Phú Mỹ để vào nút giao Vành đai 2, sau đó nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

"Hầu như tuần nào tôi cũng phải về quê nên phải canh giờ đi cho thật sớm để tránh ùn tắc, nhưng để vào được cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng mất chừng 45 - 60 phút, rồi về đến nhà mất thêm khoảng 90 phút. Còn hôm gặp ùn tắc, nhất là đoạn qua cầu Phú Mỹ có khi mất đến cả 2 giờ đồng hồ. Nếu cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến, tôi chỉ mất vài phút là vào cao tốc, dự kiến rút ngắn thời gian về nhà hơn 60 phút, hết sức thuận tiện", ông T. phấn khởi nói.